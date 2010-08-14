Nexus yeni işlemci soğutucusunu duyurdu: FLC-3000 R2

Nexus uzunca bir süredir devam eden sessizliğini FLC-3000 R2 isimli yeni işlemci soğutucusuyla bozdu. 2008 yılında satışa sunulan FLC-3000 modelinin devamı olarak hazırlanan 128 x 105 x 119 mm boyutlarında ve 450 gram ağırlığındaki soğutucu, her biri 6mm kalınlığında olan ve 30 derece açıyla yerleştirilen 4 adet Bakır ısı borusuna sahip. HOC teknolojisiyle ısı borularının doğrudan işlemci yüzeyi temas kurabildiği soğutucu da üç farklı yaprak dizisine sahip SkiveTek isimli Alüminyum ısı dağıtıcısına da yer veriliyor.

900-2500 devir/dakika hızlarında çalışan ve 24 dbA gürültü yaratan 92mm çapında fanla (üzerinde iki adet turuncu LED yer alıyor) serinletilen FLC-3000 R2, Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket AM2 ve AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Nexus tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen FLC-3000 işlemci soğutucusunun yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı 40 dolar civarında olacak.