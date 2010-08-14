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Nexus yeni işlemci soğutucusunu duyurdu: FLC-3000 R2

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nexus yeni işlemci soğutucusunu duyurdu: FLC-3000 R2
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Nexus uzunca bir süredir devam eden sessizliğini FLC-3000 R2 isimli yeni işlemci soğutucusuyla bozdu. 2008 yılında satışa sunulan FLC-3000 modelinin devamı olarak hazırlanan 128 x 105 x 119 mm boyutlarında ve 450 gram ağırlığındaki soğutucu, her biri 6mm kalınlığında olan ve 30 derece açıyla yerleştirilen 4 adet Bakır ısı borusuna sahip. HOC teknolojisiyle ısı borularının doğrudan işlemci yüzeyi temas kurabildiği soğutucu da üç farklı yaprak dizisine sahip SkiveTek isimli Alüminyum ısı dağıtıcısına da yer veriliyor.

900-2500 devir/dakika hızlarında çalışan ve 24 dbA gürültü yaratan 92mm çapında fanla (üzerinde iki adet turuncu LED yer alıyor) serinletilen FLC-3000 R2, Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket AM2 ve AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Nexus tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen FLC-3000 işlemci soğutucusunun yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı 40 dolar civarında olacak.

Nexus yeni işlemci soğutucusunu duyurdu: FLC-3000 R2
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Nexus yeni işlemci soğutucusunu duyurdu: FLC-3000 R2
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chamicals2 9 yıl
füze rampasına benzemiş
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Iron Mask 9 yıl
Zerotherm NV120 'nin yan yatırılmış kötü bir kopyası.
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Process64 9 yıl
Aktif soğutmasız NB için faydası bile oluyor. Ha olmadı ısı boruları bakır zaten, şöyle tutup elle dikleştirilebilir.
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Tolgá 9 yıl
Tasarım çok değişik.ama bu tasarımda sıcak hava anakartı etkilemezmi
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DigitalWorld 9 yıl
DEATH71

Tasarım çok değişik.ama bu tasarımda sıcak hava anakartı etkilemezmi



Fanı ters takarsan etkilemez.


Şaka bir yana. Sabit fanlı soğutuculardan ne zaman vazgeçilecek ya.


Kardeşim bende UV CCFL var Nanoxia ya da Gelid UV fan takmak istiyorum.

Ben performans tutkunuyum çok yüksek hava akımı veren bir fan istiyorum.

Bana sessizlik lazım kardeşim, sessiz bir fan ya da hiç fan olmasın istiyorum.

( Not bakınız hepsi aynı uzunlukta.
)

Di mi ama.
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