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Nielsen: Android kullanıcıları her gün ortalama 56 dakikayı telefonlarıyla geçiriyor

7 yıl
8b
1
11
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Nielsen: Android kullanıcıları her gün ortalama 56 dakikayı telefonlarıyla geçiriyor
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Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan ve daha fazla üretici tarafından tercih edilen mobil işletim sistemi Android, yine Nielsen firmasının araştırma konusu oldu.
Dünya çapında tanınmış araştırma firmalarından Nielsen'a göre Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları her gün ortalama 56 dakikalarını telefonlarını kurcalamakla geçiriyor. Bu kişilerin %33'ü zamanlarını internette sörf yapmakla geçirirken, geriye kalan %67'lik kesim telefonlarına yükledikleri uygulamaları kullanıyor.
Araştırmanın ikinci boyutu ise uygulama mağazalarında sayının mı yoksa niteliğin mi önemli olduğunu gözler önüne sermekte. Bilindiği üzere Android Market'te şu an itibarıyla 250.000'in üzerinde uygulama bulunuyor ve uygulama sayısı belli bir hedefi geçer geçmez Google yetkilileri hemen resmi duyuru yapıyor.
Nielsen'ın haziran ayı analizine göre kullanıcıların %43'ü en çok beğenilen ilk 10 uygulamayla (top 10 listesi), %61'i ise en çok beğenilen ilk 50 uygulamayla (top 50 listesi) zaman geçirirken, %39'luk kesim geriye kalan uygulamalarla ilgilenmekte.

Nielsen: Android kullanıcıları her gün ortalama 56 dakikayı telefonlarıyla geçiriyor
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http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=28628 Yorum Yaz
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burak.cosk 7 yıl en beğenilen
gerçekten azmış :).. android marketin filtreli olması biz android kullanıcılarının büyük sıkıntısı. donanımhaber olarak bu konuda google türkiye ile görüşebilir misiniz? veya en azından bu konudaki gelişmeleri haber yapabilirseniz biz de bilgilenmiş oluruz.
Sorun vergi diyorlar. Avrupada android market %19 vergi ekleyerek çalışıyor. Bizde de eklesinler. Acaba ihmal mi ediliyoruz
gerçekten azmış :).. android marketin filtreli olması biz android kullanıcılarının büyük sıkıntısı. donanımhaber olarak bu konuda google türkiye ile görüşebilir...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Şahi_13 7 yıl
3-4 saatimi yedi bugün :D
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iturkoman 7 yıl
Ben Android ailesine katılsam 2-3 saate çıkar herhalde.

Günde 900-1000 saatin telefonda geçiyorsa, düşük bir ihtimal başarabilirsin.
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acbold 7 yıl
kaç 56 dk :DDD
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Gürbüz G 7 yıl
burak.cosk
GrBzGrMzAynen, telefonu root etmekten kurtuluruz valla ;)Gerçi root etmek de iyi oluyor. Farklı kerneller falan iyi yani ;)
Yeni markette root da kurtarmıyor. en popüler ücretli uygulamalar, oyunlar vs görünüyor ve satın alınabiliyor fakat arama yaptığımızda sonuçlarda ücretli uygulamalar görünmüyor. Mesela guitar hero diye arattığımızda paralı versiyonu çıkmıyor.Bunun da bir çözümü varsa bilmiyorum. pc den markete girip uygulamaları ordan bulup alabiliriz belki(proxy ile).

Bende market access kurulu. Açılışta otomatik yükleniyor. Dediğin gibi guitar hero yu arattım. Paralı versiyonu görünüyor. Market in son versiyonu kullanıyorum bu arada
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K_Spartakus 7 yıl
Ben günde ortalama 2 saat internet kullanıyorum , iş yerinde internet kisitlaninca telefonum olduğunu hatırladım :)
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burak.cosk 7 yıl
GrBzGrMz
Aynen, telefonu root etmekten kurtuluruz valla ;)Gerçi root etmek de iyi oluyor. Farklı kerneller falan iyi yani ;)

Yeni markette root da kurtarmıyor. en popüler ücretli uygulamalar, oyunlar vs görünüyor ve satın alınabiliyor fakat arama yaptığımızda sonuçlarda ücretli uygulamalar görünmüyor. Mesela guitar hero diye arattığımızda paralı versiyonu çıkmıyor.
Bunun da bir çözümü varsa bilmiyorum. pc den markete girip uygulamaları ordan bulup alabiliriz belki(proxy ile).
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Gürbüz G 7 yıl
burak.cosk
gerçekten azmış :).. android marketin filtreli olması biz android kullanıcılarının büyük sıkıntısı. donanımhaber olarak bu konuda google türkiye ile görüşebilir misiniz? veya en azından bu konudaki gelişmeleri haber yapabilirseniz biz de bilgilenmiş oluruz.Sorun vergi diyorlar. Avrupada android market %19 vergi ekleyerek çalışıyor. Bizde de eklesinler. Acaba ihmal mi ediliyoruz

Aynen, telefonu root etmekten kurtuluruz valla ;)
Gerçi root etmek de iyi oluyor. Farklı kerneller falan iyi yani ;)
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burak.cosk 7 yıl en beğenilen
gerçekten azmış :).. android marketin filtreli olması biz android kullanıcılarının büyük sıkıntısı. donanımhaber olarak bu konuda google türkiye ile görüşebilir misiniz? veya en azından bu konudaki gelişmeleri haber yapabilirseniz biz de bilgilenmiş oluruz.
Sorun vergi diyorlar. Avrupada android market %19 vergi ekleyerek çalışıyor. Bizde de eklesinler. Acaba ihmal mi ediliyoruz
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photo sir 7 yıl
zaten genel bi olay o, ben symbian kullanıcısı olarak çok daha fazla zamanımı harcıyorum, herşeyi android'e mal etmek için yırtınıyorlar.
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NDS 7 yıl
çok azmış en azından bana göre
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Adam Lallana 7 yıl
Ben Android ailesine katılsam 2-3 saate çıkar herhalde.
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