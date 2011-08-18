Nielsen: Android kullanıcıları her gün ortalama 56 dakikayı telefonlarıyla geçiriyor

Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan ve daha fazla üretici tarafından tercih edilen mobil işletim sistemi Android, yine Nielsen firmasının araştırma konusu oldu.

Dünya çapında tanınmış araştırma firmalarından Nielsen'a göre Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları her gün ortalama 56 dakikalarını telefonlarını kurcalamakla geçiriyor. Bu kişilerin %33'ü zamanlarını internette sörf yapmakla geçirirken, geriye kalan %67'lik kesim telefonlarına yükledikleri uygulamaları kullanıyor.

Araştırmanın ikinci boyutu ise uygulama mağazalarında sayının mı yoksa niteliğin mi önemli olduğunu gözler önüne sermekte. Bilindiği üzere Android Market'te şu an itibarıyla 250.000'in üzerinde uygulama bulunuyor ve uygulama sayısı belli bir hedefi geçer geçmez Google yetkilileri hemen resmi duyuru yapıyor.



Nielsen'ın haziran ayı analizine göre kullanıcıların %43'ü en çok beğenilen ilk 10 uygulamayla (top 10 listesi), %61'i ise en çok beğenilen ilk 50 uygulamayla (top 50 listesi) zaman geçirirken, %39'luk kesim geriye kalan uygulamalarla ilgilenmekte.





http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=28628