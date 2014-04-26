Nike resmi olarak FuelBand markasını iptal ettiğini doğruladı





Geçtiğimiz hafta Nike'ın fitness takip cihazı FuelBand markasını iptal ettiğini ve donanım ekibini de dağıttığını duyurmuştuk. Dün itibariyle de Nike'ın resmi duyurusu geldi.





Firmanın patronu Mark Parker, FuelBand donanım bölümünü sona erdirdiklerini ve bundan sonra giyilebilir cihazlar için yazılım konusuna ağırlık vereceklerini duyurdu.





FuelBand serisi iOS ile uyumlu olduğu için Nike ve Apple sürekli bir işbirliği halindeydi. Parker firmasının Apple ile olan güçlü işbirliğini devam ettireceğini de sözlerine ekledi. Ancak son dönemdeki iWatch söylentileri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.





Giyilebilir cihazlara yönelik olarak kurulan bölümde yaklaşık 200 kişi çalıştıran Nike, FuelBand bölümünün kapanması ile yaklaşık olarak 55 mühendis ile yollarını ayırmıştı. Bu kişilerin Intel, Microsoft, Google tarafından işe alındığı belirtiliyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2457165,00.asp