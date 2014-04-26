Nike resmi olarak FuelBand markasını iptal ettiğini doğruladı

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta Nike'ın fitness takip cihazı FuelBand markasını iptal ettiğini ve donanım ekibini de dağıttığını duyurmuştuk. Dün itibariyle de Nike'ın resmi duyurusu geldi.
Firmanın patronu Mark Parker, FuelBand donanım bölümünü sona erdirdiklerini ve bundan sonra giyilebilir cihazlar için yazılım konusuna ağırlık vereceklerini duyurdu.
FuelBand serisi iOS ile uyumlu olduğu için Nike ve Apple sürekli bir işbirliği halindeydi. Parker firmasının Apple ile olan güçlü işbirliğini devam ettireceğini de sözlerine ekledi. Ancak son dönemdeki iWatch söylentileri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Giyilebilir cihazlara yönelik olarak kurulan bölümde yaklaşık 200 kişi çalıştıran Nike, FuelBand bölümünün kapanması ile yaklaşık olarak 55 mühendis ile yollarını ayırmıştı. Bu kişilerin Intel, Microsoft, Google tarafından işe alındığı belirtiliyor.
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2457165,00.asp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Bir ürünle ilgili şeylerin haber niteliği taşıyabilmesi için ülkemizde resmi olarak satılıyor olması gibi bir ön koşul saçma olmaz mı!?...bu mantıkla bakarsak daha düne kadar xbox 360 resmi olarak Türkiye'de yoktu...vs..vs
Anlaşılan Apple Iwatch çıkaracak, Nike'da fitness yazılımı konusunda yardım edecek.
üretilmediği kanısına nereden vardın dostum :))) kişisel fikirlerine tabiki saygı duyuyorum duymak zorundayız da bir yorum yaparken bir insanın emek vererek hazırladığı ve zaman harçıyarak yaptığı birşeyi yorumlarken dikkat etmek gerek o insanın emeğine ve zamanına saygısızlık yapmamak lazım...