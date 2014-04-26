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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nike resmi olarak FuelBand markasını iptal ettiğini doğruladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Nike resmi olarak FuelBand markasını iptal ettiğini doğruladı

Geçtiğimiz hafta Nike'ın fitness takip cihazı FuelBand markasını iptal ettiğini ve donanım ekibini de dağıttığını duyurmuştuk. Dün itibariyle de Nike'ın resmi duyurusu geldi.

Firmanın patronu Mark Parker, FuelBand donanım bölümünü sona erdirdiklerini ve bundan sonra giyilebilir cihazlar için yazılım konusuna ağırlık vereceklerini duyurdu.

FuelBand serisi iOS ile uyumlu olduğu için Nike ve Apple sürekli bir işbirliği halindeydi. Parker firmasının Apple ile olan güçlü işbirliğini devam ettireceğini de sözlerine ekledi. Ancak son dönemdeki iWatch söylentileri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Giyilebilir cihazlara yönelik olarak kurulan bölümde yaklaşık 200 kişi çalıştıran Nike, FuelBand bölümünün kapanması ile yaklaşık olarak 55 mühendis ile yollarını ayırmıştı. Bu kişilerin Intel, Microsoft, Google tarafından işe alındığı belirtiliyor. 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2457165,00.asp Yorum Yaz
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arel.gr 5 yıl
wayyy,naapcaz simdi :(
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ysamel 5 yıl
Google samsung vs. gibi firmalar giyilebilir teknoloji sektörüne girdi. Nike o sektörden kaçıyor şimdi. Boy ölçüşemezdi zaten akıllıklık etti.
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kymelria 5 yıl
Iwatch un ayak sesleri
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a008mania 5 yıl
Ne çok seviyoruz her şeyi eleştirmeyi...fuel band giyilebilir ürünler konusunda oldukça bilindik ve görece olarak eski bir ürün grubu...Ayrıca Türkiye'de oldukça fazla kullanan var...bence üretiminin durdurulması gayet haber niteliği taşır.

tablet.donanimhaber.com/...

Bir ürünle ilgili şeylerin haber niteliği taşıyabilmesi için ülkemizde resmi olarak satılıyor olması gibi bir ön koşul saçma olmaz mı!?...bu mantıkla bakarsak daha düne kadar xbox 360 resmi olarak Türkiye'de yoktu...vs..vs
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Blood Money 5 yıl
Alternatileri çoğalıyor Samsung, Lg gibi firmalarla rekabet edemezler.
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N. Chomsky 5 yıl

Anlaşılan Apple Iwatch çıkaracak, Nike'da fitness yazılımı konusunda yardım edecek.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Üretilmemiş bir ürünün üretici bölümünün dağıtılması habermi?
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Masdera 5 yıl
Ürün çıkalı en az 1 yıl oldu.

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Gl4dius 5 yıl Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi

Üretilmemiş bir ürünün üretici bölümünün dağıtılması habermi?



üretilmediği kanısına nereden vardın dostum :))) kişisel fikirlerine tabiki saygı duyuyorum duymak zorundayız da bir yorum yaparken bir insanın emek vererek hazırladığı ve zaman harçıyarak yaptığı birşeyi yorumlarken dikkat etmek gerek o insanın emeğine ve zamanına saygısızlık yapmamak lazım...
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