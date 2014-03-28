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Nikkei: 4.7 ve 5.5 inçlik iPhone'lar, en erken eylül ayında tanıtılacak

5 yıl
11,1b
1
53
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Nikkei: 4.7 ve 5.5 inçlik iPhone'lar, en erken eylül ayında tanıtılacak

Bu yılın en çok merak edilen telefonlarından biri olan iPhone 6 ile ilgili, 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı model olarak satışa sunulacağı yönündeki iddia gün geçtikçe güçleniyor.

Japonya’nın saygın yayın organlarından Nikkei’nin son haberine göre Apple, 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı iPhone 6 modelini, en erken eylül ayında satışa sunacak. Telefonların LCD panel üretiminin yakında başlayacağını ifade eden Nikkei, üretimin bir kısmı Sharp tarafından Kameyama’daki fabrikasında, bir bölümü Japan Display tarafından Mobara’daki tesisinde yapılacağını belirtirken; LG Electronics’in de panel tedarikçileri arasında olduğunu ifade etti. Nikkei’nin aktardığı bilgilere göre panel üretimlerinin Nisan-Haziran döneminde başlaması planlanırken, panellerin çözünürlükleri mevcut iPhone çözünürlüğünden çok daha yüksek olacak. 

Nikkei’nin aksine UBS analistlerinden Steve Milunovich, bu hafta başında yayınladığı raporunda Apple’ın bu yıl karşımıza 4.7 inçlik iPhone 6 ile çıkacağını; ancak 5.5 inçlik modelin ise daha ileriki bir tarihte tanıtılacağını ifade etmişti.


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12 Angry Men 5 yıl en beğenilen
Acıkcası, su haber ve resımlerınden gına geldı. iphone 6 alıcagıma ragmen sıktı bu haberler.
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ender ahmet 5 yıl
iphone herşeyin donanım olmadığının ispatıdır
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Captain_Ivy 5 yıl Trecc11
Drs06

umarım güçlü bir batarya ile gelir

umulacak birşey değil ama umut işte
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DH Misafiri 5 yıl
4.7 inc tam kıvamında olmuş bence. Mükemmel durmuş. Yalnız bataryanın artık 3000 mah olması lazım . İnsan priz olmayan yerde korkmadan oyun oynayabilmeli artık... Bu arada editör arkadaşım bundan önceki yazılarımı ısrarla yayınlamıyorsun. Ayıp oluyor :S
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Blood Money 5 yıl
4.3 olur
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Master_Evil 5 yıl
o zaman trye gelmesi aralığı bulur
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genc1905 5 yıl Shady
Shady

Bu yılın en çok merak edilen telefonlarından biri olan iPhone 6 ile ilgili, 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı model olarak satışa sunulacağı yönündeki iddia gün geçtikçe güçleniyor.


Japonya’nın saygın yayın organlarından Nikkei’nin son haberine göre Apple, 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı iPhone 6 modelini, en erken eylül ayında satışa sunacak. Telefonların LCD panel üretiminin yakında başlayacağını ifade eden Nikkei, üretimin bir kısmı Sharp tarafından Kameyama’daki fabrikasında, bir bölümü Japan Display tarafından Mobara’daki tesisinde yapılacağını belirtirken; LG Electronics’in de panel tedarikçileri arasında olduğunu ifade etti. Nikkei’nin aktardığı bilgilere göre panel üretimlerinin Nisan-Haziran döneminde başlaması planlanırken, panellerin çözünürlükleri mevcut iPhone çözünürlüğünden çok daha yüksek olacak. 


Nikkei’nin aksine UBS analistlerinden Steve Milunovich, bu hafta başında yayınladığı raporunda Apple’ın bu yıl karşımıza 4.7 inçlik iPhone 6 ile çıkacağını; ancak 5.5 inçlik modelin ise daha ileriki bir tarihte tanıtılacağını ifade etmişti.



Samsungun gerisinde kalmamak için yeni sensörler yapmalı ekranı büyütüp piyasa sürmemeli yeter artık.
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GokhanEmecan 5 yıl
4.5 yeterli
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climanjero 5 yıl
nedense yukarıdaki resim bir anda bunu anımsattı


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Honanım Daber 5 yıl
5,5 inç çok fazla. Baya kulağına 7 inçlik tableti götürdüğünü düşün. Karşılaştırmak isteyen bi yerden Nokia lumia 1520 bulsun baksın. Bence yalan olur o model. Yada daha küçük bir ekran boyutu olur.
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bocekgrafik 5 yıl
Telefon değil de PDA diye çıkarsalarmış ya...
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GrandeDiscus 5 yıl
En fazla 4.5 inç olur.
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Fenomenon 5 yıl
4.3" gelecek. diğerlerini unutun.
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CertificatedStaff 5 yıl
4.7 ideal 5.5 büyük olur bence
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Godolphin 5 yıl
Adı Iphone 6 olmayacak.
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