Nikkei: 4.7 ve 5.5 inçlik iPhone'lar, en erken eylül ayında tanıtılacak

Bu yılın en çok merak edilen telefonlarından biri olan iPhone 6 ile ilgili, 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı model olarak satışa sunulacağı yönündeki iddia gün geçtikçe güçleniyor.

Japonya’nın saygın yayın organlarından Nikkei’nin son haberine göre Apple, 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı iPhone 6 modelini, en erken eylül ayında satışa sunacak. Telefonların LCD panel üretiminin yakında başlayacağını ifade eden Nikkei, üretimin bir kısmı Sharp tarafından Kameyama’daki fabrikasında, bir bölümü Japan Display tarafından Mobara’daki tesisinde yapılacağını belirtirken; LG Electronics’in de panel tedarikçileri arasında olduğunu ifade etti. Nikkei’nin aktardığı bilgilere göre panel üretimlerinin Nisan-Haziran döneminde başlaması planlanırken, panellerin çözünürlükleri mevcut iPhone çözünürlüğünden çok daha yüksek olacak.

Nikkei’nin aksine UBS analistlerinden Steve Milunovich, bu hafta başında yayınladığı raporunda Apple’ın bu yıl karşımıza 4.7 inçlik iPhone 6 ile çıkacağını; ancak 5.5 inçlik modelin ise daha ileriki bir tarihte tanıtılacağını ifade etmişti.