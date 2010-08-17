Nikon Coolpix S1100pj: Entegre projeksiyonlu dijital fotoğraf makinesi

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon,Coolpix S1100pj adını verdiği dijital fotoğraf makinesini duyurdu. Nikon tarafında üretilecek olan Coolpix S1100pj'yi sınıfındaki diğer fotoğraf makinelerinden ayıran en büyük özelliğin kullanıcılara sunduğu entegre projeksiyon olduğu belirtiliyor. Nikon Coolpix S1100pj'de yer alan 14 lümen'lik entegre projeksiyon ile çekilen fotoğrafları ve videoları anında görüntüleyebilirsiniz. Nikon, Coolpix S1100pj'de 14.1 mp'lik sensör kullanılıyor. Entegre projeksiyonuyla dikkat çeken fotoğraf makinesinde 5x optik yakınlaştırma özelliği bulunuyor. USB girişi ile bilgisayara bağlantı kurabilen Nikon Coolpix S1100pj, bu bağlantıyı veri aktarımının dıışında bilgisayardaki görüntüyü yansıtamak için de kullanıyor. HD çözünürlükte (720p) video kaydı yapabilen Nikon Coolpix S1100pj'te 3 inç boyutunda dokunmatik ekran kullanıcıların beğenisine sunulmuş. Nikon'un entegre projeksiyonuyla dikkat çeken dijital fotoğraf makinesi Coolpix S1100pj, 350$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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