Nikon Coolpix S1100pj: Entegre projeksiyonlu dijital fotoğraf makinesi

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon,Coolpix S1100pj adını verdiği dijital fotoğraf makinesini duyurdu. Nikon tarafında üretilecek olan Coolpix S1100pj'yi sınıfındaki diğer fotoğraf makinelerinden ayıran en büyük özelliğin kullanıcılara sunduğu entegre projeksiyon olduğu belirtiliyor. Nikon Coolpix S1100pj'de yer alan 14 lümen'lik entegre projeksiyon ile çekilen fotoğrafları ve videoları anında görüntüleyebilirsiniz. Nikon, Coolpix S1100pj'de 14.1 mp'lik sensör kullanılıyor. Entegre projeksiyonuyla dikkat çeken fotoğraf makinesinde 5x optik yakınlaştırma özelliği bulunuyor. USB girişi ile bilgisayara bağlantı kurabilen Nikon Coolpix S1100pj, bu bağlantıyı veri aktarımının dıışında bilgisayardaki görüntüyü yansıtamak için de kullanıyor. HD çözünürlükte (720p) video kaydı yapabilen Nikon Coolpix S1100pj'te 3 inç boyutunda dokunmatik ekran kullanıcıların beğenisine sunulmuş. Nikon'un entegre projeksiyonuyla dikkat çeken dijital fotoğraf makinesi Coolpix S1100pj, 350$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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kredı ksrtı ve nakıt olarak satısımız var. istersen ırtıbata gecelim. 0541 817 47 30
sizin verdiğiniz bağlantı ne yazık ki yenilenmiş ürün satmakta ve garantisi de yok. Yurtdışı garantisi var demeyin lütfen çünkü yurt dışına çıkarmak için gümrükte fatura ibraz etmelisiniz ama bu da yok.
Ürün çok işlevsel bir ürün. Gün ışığında tabiki çalışmayacaksınız. Ama 80Ekran TV büyüklüğüne kadar çok net görüntü verebilmekte.
Ha siz yenilenmiş ürün aldıysanız orasını bilemem çünkü lamba ömrü azalmış işse ve merceği iyi değilse düzgün olmayacaktır.
[B]Son olarak elimde 2 adet faturalı ve tüm aparatlarıyla ve NİKON resmi ithalatçısı KARFO'dan garantili açılmamış kutu var. Ürün hediye geldi ve fiyatı 890TL Bakabilirsiniz. goo.gl/...[B]
Tabiki hediye olduğu için isteyene fiyatta indirim yapabilirim.
Son olarak ürüne direkt olarak projeksiyon olarak bakmak tamamiyle hata olur. Düşünün ki sadece projeksiyon 800TL civarında üstelik bu fiyattakiler 30-45 dakika içinde ısınır ve verim alamazsınız. Bu ürün 1 saat kesintisiz sunum yaptırmakta. 1 saat sınırı da şarjı ortalama o kadar yettiği için.
Saygılar.
Türkiye 359 TL den satılmakta.
indirimplus.com/...