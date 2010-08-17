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Nikon Coolpix S1100pj: Entegre projeksiyonlu dijital fotoğraf makinesi

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon,Coolpix S1100pj adını verdiği dijital fotoğraf makinesini duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
31,3b
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon,Coolpix S1100pj adını verdiği dijital fotoğraf makinesini duyurdu. Nikon tarafında üretilecek olan Coolpix S1100pj'yi sınıfındaki diğer fotoğraf makinelerinden ayıran en büyük özelliğin kullanıcılara sunduğu entegre projeksiyon olduğu belirtiliyor. Nikon Coolpix S1100pj'de yer alan 14 lümen'lik entegre projeksiyon ile çekilen fotoğrafları ve videoları anında görüntüleyebilirsiniz. Nikon, Coolpix S1100pj'de 14.1 mp'lik sensör kullanılıyor. Entegre projeksiyonuyla dikkat çeken fotoğraf makinesinde 5x optik yakınlaştırma özelliği bulunuyor. USB girişi ile bilgisayara bağlantı kurabilen Nikon Coolpix S1100pj, bu bağlantıyı veri aktarımının dıışında bilgisayardaki görüntüyü yansıtamak için de kullanıyor. HD çözünürlükte (720p) video kaydı yapabilen Nikon Coolpix S1100pj'te 3 inç boyutunda dokunmatik ekran kullanıcıların beğenisine sunulmuş. Nikon'un entegre projeksiyonuyla dikkat çeken dijital fotoğraf makinesi Coolpix S1100pj, 350$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri 03.10.2011 00:22:07 bana acil ikinci el Nikon Coolpix S1100PJ lazım arkadaşlar lütfen yardımcı olun. sadece makina olsun yeter. aksesuarlara gerek yok. 0
kredı ksrtı ve nakıt olarak satısımız var. istersen ırtıbata gecelim. 0541 817 47 30
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garcelli 7 yıl
merhaba arkadaşım sen yazalı çok olmuş ama halen istiyorsan bende satılık temiz durumda türkiye garantili faturalı bütün aparatlarıyla birlikte S1100PJ mevcut ...
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DH Misafiri 7 yıl
videosu çalışmıyor yazılımlamı ilgili
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chewrokee 7 yıl
@globalshopper
sizin verdiğiniz bağlantı ne yazık ki yenilenmiş ürün satmakta ve garantisi de yok. Yurtdışı garantisi var demeyin lütfen çünkü yurt dışına çıkarmak için gümrükte fatura ibraz etmelisiniz ama bu da yok.
Ürün çok işlevsel bir ürün. Gün ışığında tabiki çalışmayacaksınız. Ama 80Ekran TV büyüklüğüne kadar çok net görüntü verebilmekte.
Ha siz yenilenmiş ürün aldıysanız orasını bilemem çünkü lamba ömrü azalmış işse ve merceği iyi değilse düzgün olmayacaktır.
[B]Son olarak elimde 2 adet faturalı ve tüm aparatlarıyla ve NİKON resmi ithalatçısı KARFO'dan garantili açılmamış kutu var. Ürün hediye geldi ve fiyatı 890TL Bakabilirsiniz. goo.gl/...[B]
Tabiki hediye olduğu için isteyene fiyatta indirim yapabilirim.
Son olarak ürüne direkt olarak projeksiyon olarak bakmak tamamiyle hata olur. Düşünün ki sadece projeksiyon 800TL civarında üstelik bu fiyattakiler 30-45 dakika içinde ısınır ve verim alamazsınız. Bu ürün 1 saat kesintisiz sunum yaptırmakta. 1 saat sınırı da şarjı ortalama o kadar yettiği için.
Saygılar.
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DH Misafiri 8 yıl
bana acil ikinci el Nikon Coolpix S1100PJ lazım arkadaşlar lütfen yardımcı olun. sadece makina olsun yeter. aksesuarlara gerek yok.
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brave heart1905 7 yıl
arkadaşlar ben aldım makineyi gittidiyor.com dan fakat projeksiyon çok iyi değil şimdiden sölim çekimlerde çok kaliteli değil ben 400 tlye aldım ama indirimplus.comda 360 lira almak isterseniz ordan alın çok isteyen varsa satabilirim:DDD
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GlobalShopper 8 yıl
Çok güzel bir makine. Bir çok iş kolunda acayip işe yarıyor. Ör: emlakcılar vb.
Türkiye 359 TL den satılmakta.
indirimplus.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
Pazarlama taktikleri, demek Nikon'da meraklı tüketiciyi cezbetmeye çalışıyor
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DH Misafiri 9 yıl
VERİMLİ OLMaz
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