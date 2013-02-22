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Nikon da Microsoft'a lisans bedeli ödeyen Android üreticileri arasına katıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nikon da Microsoft'a lisans bedeli ödeyen Android üreticileri arasına katıldı

Android işletim sistemi kullanan her üreticinin kendisine lisans bedeli ödemesini prensip olarak benimseyerek gerek ikili görüşme, gerekse patent davalarıyla pek çok teknoloji devini anlaşma masasına oturtan  Microsoft, bu sayede yılda milyar dolardan fazla gelir elde etmeye başladı. Android dünyasının neredeyse yüzde 90'ını patent anlaşması kapsamına alan firma şimdi de yönünü dijital kamera sektörüne çevirdi.

Android işletim sisteminin olduğu her sektöre uzanma niyeti olduğu görülen Microsoft'un sahip olduğu iki patent, Android ve Chrome OS cihaz üreticilerinin lisans bedeli ödemesini zorunlu kılıyor. Bu iki patent Activesync adlı email verilerinin senkronizasyonuna imkan veren uygulama ile LCD ekranlarda görüntünün iyileştirilmesini sağlayan ClearType fonksiyonu ile alakalı.

Microsoft'un anlaşma masasına oturduğu son üretici Nikon oldu. Android dünyası ile fazla içiçe olmamasına rağmen, dijital kamera modellerinde Android işletim sistemine yer Nikon, bu nedenle bedel ödemekten kurtulamadı. Coolpix S800c firmanın Android taşıyan modeliydi. Gelecekteki modeller de anlaşma kapsamında olacak. Nikon'un ne kadar bedel ödeyeceği açıklanmadı ancak genelde cihaz başı 5$-10$ arası bir fiyat isteniyor. Nikon'un büyük satışlar yapmayacağı düşünüldüğünde firmaya büyük bir maliyet getirmeyecektir. Tabi son kullanıcı tarafında fiyatı bir miktar oynatacağını söyleyebiliriz.

http://www.microsoft.com/en-us/news/Press/2013/Feb13/02-21NikonPR.aspx Yorum Yaz
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janparey 6 yıl
Bunlar sadece stratejik hamleler.mikrozortun oralardan gelecek ucbes kurusa cok mu ihtiyaci var? olay androidin kartopu etkisiyle buyuyup kendisini tehlikeye atacak kadar sorun cikarmadan engellemek.bunun icinde yapilmasi gereken seyin ureticilerin onunu kesmek oldugunu gayet iyi biliyorlar.isteyen yakin zamanda barnes&nobles olaylarina bakar.su firmadan nefret ettigim kadar hicbirseyden nefret etmiyorum.bunlarin zittina androidden saşmayacam.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Appledan neden alamiyor ? Biri beni aydinlatsin.
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Statistik 6 yıl
Linux artik sart
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savinelli 6 yıl
"Nikon'un ne kadar bedel ödeyeceği açıklanmadı ancak genelde cihaz başı 5$-10$ arası bir fiyat isteniyor. Nikon'un büyük satışlar yapmayacağı düşünüldüğünde firmaya büyük bir maliyet getirmeyecektir. Tabi son kullanıcı tarafında fiyatı bir miktar oynatacağını söyleyebiliriz."
işte olayın özü burda aslında..
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muratai 6 yıl
Microsoft sıkıyosa gidip Çinlilerin Android telefonlarından lisans parası alsın. Öyle HTC den almak kolay. Bu durumda %90 değil %10 a filan denk geliyor Android dünyasında.
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cagataykoroglu 6 yıl
DH Misafiri
Active sync olmayınca telefon işlevinden mi sağıyor olmasada olur diyecek çok kişi vardır hatta olmasa zaten telefondan iletişim kuran kişiler pop ve IMAP bağlantısı ile bunu sağlayabiliyor Iphoneda da bu böyle değilmi çıkartsınlar clear type ile Active synci ne diye boşuna para veriyorlarki apple ödüyormu

Tabii dünyada bir zeki sensin. Adamlar bunları hiç düşünemiyor.
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teramit 6 yıl
alp0007
Dünyada patent hakları buluş yapanın haklarını korumak amacından saptı, büyük şirketlere büyük gelir sağlama yolu haline geldi. Bir gün insanların uyanmasını umut ediyorum.

Buluş yapanın haklarını koruyarak büyük şirket haline geldiğini fark edemediniz sanırım.
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alp0007 6 yıl teramit
teramit

alp0007

Dünyada patent hakları buluş yapanın haklarını korumak amacından saptı, büyük şirketlere büyük gelir sağlama yolu haline geldi. Bir gün insanların uyanmasını umut ediyorum.


Buluş yapanın haklarını koruyarak büyük şirket haline geldiğini fark edemediniz sanırım.

Uyanmanı umut ediyorum...
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DH Misafiri 6 yıl
Active sync olmayınca telefon işlevinden mi sağıyor olmasada olur diyecek çok kişi vardır hatta olmasa zaten telefondan iletişim kuran kişiler pop ve IMAP bağlantısı ile bunu sağlayabiliyor Iphone'da da bu böyle değilmi çıkartsınlar clear type ile Active sync'i ne diye boşuna para veriyorlarki apple ödüyormu
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alp0007 6 yıl
Dünyada patent hakları 'buluş yapanın haklarını korumak' amacından saptı, 'büyük şirketlere büyük gelir sağlama' yolu haline geldi. Bir gün insanların uyanmasını umut ediyorum.
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danGerfuLL 6 yıl
Apple olsa dava açardı.
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balcis 6 yıl
başlığı görünce "ne oluyoruz?!" dedim. gerçekten ilginç bir haber.
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Amedra 6 yıl
Zora sokmuşlar resmen.
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