Nikon da Microsoft'a lisans bedeli ödeyen Android üreticileri arasına katıldı





Android işletim sistemi kullanan her üreticinin kendisine lisans bedeli ödemesini prensip olarak benimseyerek gerek ikili görüşme, gerekse patent davalarıyla pek çok teknoloji devini anlaşma masasına oturtan Microsoft, bu sayede yılda milyar dolardan fazla gelir elde etmeye başladı. Android dünyasının neredeyse yüzde 90'ını patent anlaşması kapsamına alan firma şimdi de yönünü dijital kamera sektörüne çevirdi.





Android işletim sisteminin olduğu her sektöre uzanma niyeti olduğu görülen Microsoft'un sahip olduğu iki patent, Android ve Chrome OS cihaz üreticilerinin lisans bedeli ödemesini zorunlu kılıyor. Bu iki patent Activesync adlı email verilerinin senkronizasyonuna imkan veren uygulama ile LCD ekranlarda görüntünün iyileştirilmesini sağlayan ClearType fonksiyonu ile alakalı.





Microsoft'un anlaşma masasına oturduğu son üretici Nikon oldu. Android dünyası ile fazla içiçe olmamasına rağmen, dijital kamera modellerinde Android işletim sistemine yer Nikon, bu nedenle bedel ödemekten kurtulamadı. Coolpix S800c firmanın Android taşıyan modeliydi. Gelecekteki modeller de anlaşma kapsamında olacak. Nikon'un ne kadar bedel ödeyeceği açıklanmadı ancak genelde cihaz başı 5$-10$ arası bir fiyat isteniyor. Nikon'un büyük satışlar yapmayacağı düşünüldüğünde firmaya büyük bir maliyet getirmeyecektir. Tabi son kullanıcı tarafında fiyatı bir miktar oynatacağını söyleyebiliriz.

http://www.microsoft.com/en-us/news/Press/2013/Feb13/02-21NikonPR.aspx