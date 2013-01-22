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Nikon, fotoğraf/video depolama ve sergileme servisini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, fotoğraf/video depolama ve sergileme servisini duyurdu
Dünyanın önde gelen fotoğraf sistemleri üreticilerinden olan Nikon, bugün yaptığı resmi basın duyurusu ile "Nikon Image Space" isimli çevrimiçi fotoğraf/video depolama ve sergileme servisini duyurdu.
Resmi duyurusu bugün yapılan site ile kullanıcılar Nikon Image Space üzerinde fotoğraf/video depolama, paylaşma, görüntüleme ve organize etme gibi özelliklere kavuşacaklar. Servis üzerinde iki farklı ücretsiz üyelik tipi yer alacak. İlk üyelik herkese açık olacak ve toplam 2gb depolama alanı sunacak. İkinci üyelik ise Nikon kullanıcısı olduğunu onaylatan kullanıcılar için olacak ve 20gb depolama alanı sunacak. Ayrıca "MyPictureTown" üyelerinin bütün bilgileri ve fotoğrafları, otomatik olarak bu sisteme aktarılacak.
Sosyal paylaşım siteleri ile kolay bağlantı imkanları sunan site, Nikon'un söylediğine göre oldukça seri ve hızlı çalışacak. 28 Ocak 2013 tarihinde yayına girecek olan Nikon Image Space servisine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilecek.
http://nikonimagespace.com 

http://nikonrumors.com/2013/01/21/nikon-to-launch-nikon-image-space-a-new-online-image-sharing-and-storage-website.aspx/ Yorum Yaz
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bbuzol 6 yıl
Nikonu seviyorum ya.Adamlar 10 numara hizmet veriyorlar.
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