Nikon, yeni dijital fotoğraf makinesi Coolpix P7000'i tanıttı.

Dünyanın önde gelen video kamera ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon, yeni dijital fotoğraf makinesini tanıttı.
Nikon'un Coolpix serisi altında ürettiği P7000 adlı dijital fotoğraf makinesinde 10.1 mp çözünürlüklü 1/1.7-inch CCD sensöre yer verilmiş. Nikon'un 7.1x geniş açılı yakınlaştırma sunan NIKKOR ED lenslere yer verdiği Coolpix P7000'de çekim sırasında titreşimden kaynaklanan kötü çekimleri engellemek için görüntü sabitleme teknolojisini yer verilmiş.
Nikon Coolpix P7000 dijital fotoğraf makinesi 24 FPS (kare-saniye) oranında 720p video çekebiliyor ve kullanıcılara mikrofon girişi sayesinde harici mikrofon kullanma imkanı sunuyor. Nikon'un 100 - 6400 arası ISO değeri verdiği dijital fotoğraf makinesi Eylül ayının sonlarına doğru 500$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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Yarış, tüm heyecanı ile sürüyor. :))
Güzel bir modele benziyor.
Harici flaş takma imkanı güzel. Epeydir Nikon böyle modeller üretmiyordu nedense.
Bilmiyorsanız yazmayın. Nikon video kamera üreticisi değil.
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Aaa! 12-14 megapixel makinalar varken bu alınmaz :p
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