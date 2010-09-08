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Nikon, yeni dijital fotoğraf makinesi Coolpix P7000'i tanıttı

Nikon, yeni dijital fotoğraf makinesi Coolpix P7000'i tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Nikon, yeni dijital fotoğraf makinesi Coolpix P7000'i tanıttı
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Dünyanın önde gelen video kamera ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon, yeni dijital fotoğraf makinesini tanıttı.

Nikon'un Coolpix serisi altında ürettiği P7000 adlı dijital fotoğraf makinesinde 10.1 mp çözünürlüklü 1/1.7-inch CCD sensöre yer verilmiş. Nikon'un 7.1x geniş açılı yakınlaştırma sunan NIKKOR ED lenslere yer verdiği Coolpix P7000'de çekim sırasında titreşimden kaynaklanan kötü çekimleri engellemek için görüntü sabitleme teknolojisini yer verilmiş.

Nikon Coolpix P7000 dijital fotoğraf makinesi 24 FPS (kare-saniye) oranında 720p video çekebiliyor ve kullanıcılara mikrofon girişi sayesinde harici mikrofon kullanma imkanı sunuyor. Nikon'un 100 - 6400 arası ISO değeri verdiği dijital fotoğraf makinesi Eylül ayının sonlarına doğru 500$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Nikon, yeni dijital fotoğraf makinesi Coolpix P7000'i tanıttı
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DH Misafiri 9 yıl
Görür görmez Canon G serisi modelleri çağrıştırıyor.
Yarış, tüm heyecanı ile sürüyor. :))
Güzel bir modele benziyor.
Harici flaş takma imkanı güzel. Epeydir Nikon böyle modeller üretmiyordu nedense.
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ObsesifKompulsif 9 yıl
D80' den falan iyimidir bu beyler ? Bi tavsiye verin ?
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DH Misafiri 9 yıl
"Dünyanın önde gelen video kamera ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon,..."
Bilmiyorsanız yazmayın. Nikon video kamera üreticisi değil.
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sertacaygun 9 yıl
g11'den daha sevimli, daha güzel gibi. Nikon niyeyse daha sempatik geliyor bana Canon'lara göre. Ama belki ilk dSLR'ım Canon olur, belli olmaz. :}
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pc-system1 9 yıl
500$ fiyatı Türkiye için mi?
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jiddi 9 yıl
Aynen Canon G10 ! Tıpatıpkısından az biraz farklı işte. Bir de dikkatinizi iterim 1/1.7 büyük sensöre rağmen 10 megapixel !?!?!?!?!?!?!? Yani...
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Aaa! 12-14 megapixel makinalar varken bu alınmaz :p
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fangoso 9 yıl
makine gelmeden dh yi sarstı bunun dışında 2 tanede başlık var bu makine için açılan :D
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fatal# 9 yıl
DSLR REİZ
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ozturert 9 yıl
G10-G1'e benzemiş, ve çok iyi görünüyor. İnşallah fotoğraf kalitesi de yakındır da Canon biraz daha sıkışır ve adam gibi G12 çıkarır
Ek: Adaptörle 21mm olabiliyormuş! İşte Canon'un bir türlü yapmadığı şeyi Nikon yaptı!
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