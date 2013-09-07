Nikon'dan 3x optik zoom ve Full HD video kaydı yapabilen Coolpix S02





Nikon'un küçük yapısı ve güncel özellikleri ile dikkat çeken kompakt dijital kamerası Coolpix S01, devam modeline resmen kavuştu.





Nikon Coolpix S02, yine iddialı kompakt yapısını devam ettiriyor. 13.2MP çözünürlükte CMOS yığın sensöre sahip olan Coolpix S02, 2.7 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip. 3x optik zoom sunan 30-90mm f/3.3-5.9 NIKKOR lens yanında Full HD çözünürlükte video kaydı imkanı da yer alan Coolpix S02, küçük boyutları nedeniyle çıkarılmayan bataryaya sahip ve 7.3GB boyutundaki depolama alanı genişletilemiyor.





Model düşük ışıkta daha iyi çekim için bir gece modu sunarken, arka sahne HDR modu da resim kalitesini artırıyor. Beyaz, mavi, gümüş ve pembe renk seçenekleri ile ay sonunda pazara çıkacak olan Nikon Coolpix S02 180$ perakende satış fiyatına sahip olacak.



