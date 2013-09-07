Nikon'dan 3x optik zoom ve Full HD video kaydı yapabilen Coolpix S02

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Nikon'un küçük yapısı ve güncel özellikleri ile dikkat çeken kompakt dijital kamerası Coolpix S01, devam modeline resmen kavuştu.
Nikon Coolpix S02, yine iddialı kompakt yapısını devam ettiriyor. 13.2MP çözünürlükte CMOS yığın sensöre sahip olan Coolpix S02, 2.7 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip. 3x optik zoom sunan 30-90mm f/3.3-5.9 NIKKOR lens yanında Full HD çözünürlükte video kaydı imkanı da yer alan Coolpix S02, küçük boyutları nedeniyle çıkarılmayan bataryaya sahip ve 7.3GB boyutundaki depolama alanı genişletilemiyor.
Model düşük ışıkta daha iyi çekim için bir gece modu sunarken, arka sahne HDR modu da resim kalitesini artırıyor. Beyaz, mavi, gümüş ve pembe renk seçenekleri ile ay sonunda pazara çıkacak olan Nikon Coolpix S02 180$ perakende satış fiyatına sahip olacak.
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Sensör boyutunu tek başına değerlendirmek yanlış hocam . Bu cihaz iyi çekim yapmıyor olabilir ;
Ama dslr like ' lara bakarsan 1/2.3'' sensöre sahip olmasına rağmen kendinden büyük sensörlü cihazlara nal toplatıyor . 40-50x gibi zoom değerleri elde edebilmek için mecbur küçük sensör kullanıp bunu gövdedeki alanı kullanarak ekstra teknolojilerle destekliyorlar , 1'' sensörlü compact cihazlarla yarışabilecek seviyede resimler çekiyor . Hemen hemen bütün compactlardan iyi seviyede . Telefon kameralarıyla ise kıyaslanmaz .
Yani demek istediğim her cihazı kendi alanında kıyaslamak gerekir .
Telefon kamerası
Compact kamera
Dslr Like
Dslr
Bunların ayrımını yapabilmek gerekir. Yoksa 1/1.5'' sensöre sahip 1020 bütün Dslr-like ' lara nal toplatıyor dememiz gerekirdi. Ama tam tersi bir durum mevcut .
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