Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan 3x optik zoom ve Full HD video kaydı yapabilen Coolpix S02

5 yıl
534
1
12
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon'dan 3x optik zoom ve Full HD video kaydı yapabilen Coolpix S02

Nikon'un küçük yapısı ve güncel özellikleri ile dikkat çeken kompakt dijital kamerası Coolpix S01, devam modeline resmen kavuştu.

Nikon Coolpix S02, yine iddialı kompakt yapısını devam ettiriyor. 13.2MP çözünürlükte CMOS yığın sensöre sahip olan Coolpix S02, 2.7 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip. 3x optik zoom sunan 30-90mm f/3.3-5.9 NIKKOR lens yanında Full HD çözünürlükte video kaydı imkanı da yer alan Coolpix S02, küçük boyutları nedeniyle çıkarılmayan bataryaya sahip ve 7.3GB boyutundaki depolama alanı genişletilemiyor.

Model düşük ışıkta daha iyi çekim için bir gece modu sunarken, arka sahne HDR modu da resim kalitesini artırıyor. Beyaz, mavi, gümüş ve pembe renk seçenekleri ile ay sonunda pazara çıkacak olan Nikon Coolpix S02 180$ perakende satış fiyatına sahip olacak. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Metabolism 5 yıl en beğenilen
Hafıza kartı takamayacağım makineden ne anladım ben?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AERN 5 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 5 yıl
Şimdi makine ufacık,algılayıcısı da öyle 1/3.1" yani Galaxy S4'ünki ile aynı boyutta; doğal olarak bundan çok müthiş bir görüntü kalitesi beklemek yanlış olur.Öne çıkan özelliği küçük olması şimdi artık yanımızda kocaman ekrana sahip akıllı telefonlar taşıyoruz,bu aletlerin üzerinde de kamera var ve performans olarak artık kompak makinelere erişmiş durumdalar hatta Lumia 1020 gibi kocaman algılayıcıya sahip,bir çok kompak kameradan daha iyi çekim yapan telefonlar bile varken bunu neden alsın insanlar ? Üstelik akıllı telefonlar bu aletin sahip olmadığı bir çok bağlantı teknolojisine sahip.İstediğin kadar küçük olsun yine de akıllı telefon taşıyan biri için gereksiz bir fazlalık olacaktır.Eğer alternatif olmasını istiyorlarsa performans konusunda cep telefonlarının çok ötesine geçmeleri gerek.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl
zaten nikon'un kompaktları hep tırt
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 5 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Şimdi makine ufacık,algılayıcısı da öyle 1/3.1" yani Galaxy S4'ünki ile aynı boyutta; doğal olarak bundan çok müthiş bir görüntü kalitesi beklemek yanlış olur.Öne çıkan özelliği küçük olması şimdi artık yanımızda kocaman ekrana sahip akıllı telefonlar taşıyoruz,bu aletlerin üzerinde de kamera var ve performans olarak artık kompak makinelere erişmiş durumdalar hatta Lumia 1020 gibi kocaman algılayıcıya sahip,bir çok kompak kameradan daha iyi çekim yapan telefonlar bile varken bunu neden alsın insanlar ? Üstelik akıllı telefonlar bu aletin sahip olmadığı bir çok bağlantı teknolojisine sahip.İstediğin kadar küçük olsun yine de akıllı telefon taşıyan biri için gereksiz bir fazlalık olacaktır.Eğer alternatif olmasını istiyorlarsa performans konusunda cep telefonlarının çok ötesine geçmeleri gerek.

Sensör boyutunu tek başına değerlendirmek yanlış hocam . Bu cihaz iyi çekim yapmıyor olabilir ;

Ama dslr like ' lara bakarsan 1/2.3'' sensöre sahip olmasına rağmen kendinden büyük sensörlü cihazlara nal toplatıyor . 40-50x gibi zoom değerleri elde edebilmek için mecbur küçük sensör kullanıp bunu gövdedeki alanı kullanarak ekstra teknolojilerle destekliyorlar , 1'' sensörlü compact cihazlarla yarışabilecek seviyede resimler çekiyor . Hemen hemen bütün compactlardan iyi seviyede . Telefon kameralarıyla ise kıyaslanmaz .

Yani demek istediğim her cihazı kendi alanında kıyaslamak gerekir .

Telefon kamerası
Compact kamera
Dslr Like
Dslr


Bunların ayrımını yapabilmek gerekir. Yoksa 1/1.5'' sensöre sahip 1020 bütün Dslr-like ' lara nal toplatıyor dememiz gerekirdi. Ama tam tersi bir durum mevcut .
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
3x optik zoom mu kaldi 2013 yılında?

Direkt cop.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metabolism 5 yıl en beğenilen
Hafıza kartı takamayacağım makineden ne anladım ben?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
534 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, nikon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Android işletim sistemi, masaüstü PC'lerde "Acer'ın 24-inç bilgisayarını inceledik" 5 yıl Toshiba'nın aksiyon kamerası video ön inceleme "60 metreye kadar su geçirmeyen kamera" 5 yıl Acer Liquid S2'yi kullandık! 5 yıl LG G Pad tablet bilgisayar ön inceleme "Android dünyasına yeni ve iddialı bir model" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim