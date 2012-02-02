Nikon'dan dahili GPS destekli dijital fotoğraf makinesi: Coolpix P510

Fotoğraf makinesi sektörünün en önemli isimlerinden Nikon, Coolpix serisine P510 adını verdiği yeni modelini ekledi.

Nikon'un 16.1 MP CMOS sensörler donattığı Coolpix P510'da, 5 farklı parlaklık değerine sahip, yansıma engelleyici destekli 3 inç boyutlu LCD ekran, f/3.3 - 5.9 diyafram değerine, 42x yakınlaştırma desteği 14 element ve 10 gruptan oluşan NIKKOR ED 24-1000mm lens, görüntü sarsıntı engelleyici desteği, konum ekleme özelliği için dahili GPS modülü, 1080p video kayıt desteği, 100-3200 ISO aralığı, HDMI çıkışı, 90 MB dahili hafıza, SD/SDHC/SDXC hafıza kartı desteği gibi özellikler yer alıyor.

Nikon'un Coolpix serisinin en üyelerinden biri olan Coolpix P510, 430$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.



