Nikon'dan dahili GPS destekli dijital fotoğraf makinesi: Coolpix P510

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Fotoğraf makinesi sektörünün en önemli isimlerinden Nikon, Coolpix serisine P510 adını verdiği yeni modelini ekledi.
Nikon'un 16.1 MP CMOS sensörler donattığı Coolpix P510'da, 5 farklı parlaklık değerine sahip, yansıma engelleyici destekli 3 inç boyutlu LCD ekran, f/3.3 - 5.9 diyafram değerine, 42x yakınlaştırma desteği 14 element ve 10 gruptan oluşan NIKKOR ED 24-1000mm lens, görüntü sarsıntı engelleyici desteği, konum ekleme özelliği için dahili GPS modülü, 1080p video kayıt desteği, 100-3200 ISO aralığı, HDMI çıkışı, 90 MB dahili hafıza, SD/SDHC/SDXC hafıza kartı desteği gibi özellikler yer alıyor.
Nikon'un Coolpix serisinin en üyelerinden biri olan Coolpix P510, 430$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
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ben yenicarsim.com'dan sipariş vermiştim ama bir günlük bir kampanyaydı. aldım, kullanıyorum ve ona uygun bir de çanta aldım tam oldu.
Nikonun yeni çıkan Nikon P510 modeli ile Fujinin Fujifilm Finepix Hs30 modeli arasında sizce hangisi daha iyidir,
Teşekkürler,
canon sx 40 ve lumix fz150 ile kıyaslayınca bu makina nerede duruyor bilemiyorum türkiyede 3 de fiyat bakımından yakın şuan YORUM YAPARSANIZ SEVİNİRİM
morfare.com/...
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