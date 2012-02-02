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Nikon'dan dahili GPS destekli dijital fotoğraf makinesi: Coolpix P510

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,4b
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38
Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Nikon'dan dahili GPS destekli dijital fotoğraf makinesi: Coolpix P510
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Fotoğraf makinesi sektörünün en önemli isimlerinden Nikon, Coolpix serisine P510 adını verdiği yeni modelini ekledi.
Nikon'un 16.1 MP CMOS sensörler donattığı Coolpix P510'da, 5 farklı parlaklık değerine sahip, yansıma engelleyici destekli 3 inç boyutlu LCD ekran, f/3.3 - 5.9 diyafram değerine, 42x yakınlaştırma desteği 14 element ve 10 gruptan oluşan NIKKOR ED 24-1000mm lens, görüntü sarsıntı engelleyici desteği, konum ekleme özelliği için dahili GPS modülü, 1080p video kayıt desteği, 100-3200 ISO aralığı, HDMI çıkışı, 90 MB dahili hafıza, SD/SDHC/SDXC hafıza kartı desteği gibi özellikler yer alıyor.
Nikon'un Coolpix serisinin en üyelerinden biri olan Coolpix P510, 430$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

 
Nikon'dan dahili GPS destekli dijital fotoğraf makinesi: Coolpix P510
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CanTnçr 7 yıl en beğenilen
Nikonun adını yaşatmaya ihtiyacı yok.Sadece genel kullanıcı taleplerine göre makine üretiyor.42x zoom'dan belli bu durum
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DH Misafiri 1 yıl
merhaba nikon coolpix p510 suya dayanikli midir yani hafif yagmur ve karda cekim yapabilir miyim
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MOBIUS 6 yıl
Nikon'u bilen bilir. Marka fanatikliğim yoktur ama bu bir güven meselesi. Bence P510 iyi bir seçim. Bu arada P510 yaklaşık 900-1000 TL. Karşılaştırdığınız makine 1200-1300 TL. 300 liraya değecek bir özellik farkı yok aralarında. Bence kalite, önce resim çeken kişinin bilgisine bakar, sonra da lens ve markasına. Takılmayalım böyle ufak tefek özellik farklarına.
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba. 899 tl ye sipariş verdiğinizi söylemişsiniz. Acaba nerden verdiniz?
norton772
bende az önce sipariş verdim, 899 tlye. bakalım nasılmış

1 Yanıt Yanıtla
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norton772 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Merhaba. 899 tl ye sipariş verdiğinizi söylemişsiniz. Acaba nerden verdiniz?



norton772



bende az önce sipariş verdim, 899 tlye. bakalım nasılmış






ben yenicarsim.com'dan sipariş vermiştim ama bir günlük bir kampanyaydı. aldım, kullanıyorum ve ona uygun bir de çanta aldım tam oldu.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu makineden aldım ancak şimdilik tek sıkıntım gps verilerini güncelleyememiş olmam. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.
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norton772 6 yıl
evet, makine cumartesi geldi ve hiç fena sayılmaz. ufak bir unboxing videosu çektim. altta veriyorum:
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norton772 6 yıl
bende az önce sipariş verdim, 899 tl'ye. bakalım nasılmış
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DH Misafiri 7 yıl
Merhabalar,
Nikonun yeni çıkan Nikon P510 modeli ile Fujinin Fujifilm Finepix Hs30 modeli arasında sizce hangisi daha iyidir,
Teşekkürler,
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar p510 u abd den getirttim,390 dolar best buy da,1 aydır kullanıyorum,özellikle gece çekimi çok güzel karanlık ortamları aynı gündüz gibi aydınlatıyor ,zoom oldukça iyi ,tripod la daha da iyi oluyor,kamerası full hd o da bayağı kaliteli,ses ve görüntü normal hd kamera gibi.Lense para vermeyecekseniz bu makina oldukça iyi,tavsiye ederim, muadil olarak sony dsc hx200 de super bi makina hemen hemen aynı özellik,fakat abd den alacaklar nikonda turkçe menü var sony de yok,bilginize...
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DH Misafiri 7 yıl
p 510 bin kat daha iyi ben dün izmirdeki tüm elektro marketleri gezdim p 510 proffessionel makinadan eksiği yok fazlası var çünkü benim amcam professionel fotorafçı o bile benim için p510 al dedi v dh misafiri söylemiş olayıme bu hafta alıyom
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu makinayı alan varmı bana tavsiye edebileceğiniz makina varmı makinayı baya araştırdım ama karar veremedim herkes ayrı şey söylüyo
canon sx 40 ve lumix fz150 ile kıyaslayınca bu makina nerede duruyor bilemiyorum türkiyede 3 de fiyat bakımından yakın şuan YORUM YAPARSANIZ SEVİNİRİM
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yafess 7 yıl
bence sony daha iyi
morfare.com/...
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