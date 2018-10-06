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Nintendo'dan akıllı telefonlar için oynanabilir gameboy kılıfı

Otuzlu yaşlardaki neslin gençliğini kasıp kavuran Nintendo Gameboy, oynanabilir haliyle akıllı telefon kılıfı olarak satışa sunulabilir. Nintendo kılıf için ABD'de başvuruda bulundu.
7 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Geçtiğimiz yıllarda nostalji adımlarıyla 90’lı yıllara damgasını vuran NES ve SNES modellerinin “Classic Edition”larını piyasaya süren Nintendo, bu kez de Gameboy’la yeni bir sürpriz yapabilir. Üzerine takılan kart içeriğindeki oyunlarla oyunculara farklı deneyim yaşatan, bir zamanlar kimsenin elinden düşürmediği Gameboy için Nintendo ABD Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yeni bir başvuruda bulundu.

Daha öncelerde Hyperkin’in telefona bağlanan bir aksesuarla Gameboy deneyimi sunduğunu görmüştük. Nintendo’nun çözümü ise daha farklı duruyor. Hyperkin’de oyun kartına ihtiyaç duyulurken patent başvurusu yapılan kılıf, üzerindeki tuş etkileşimlerini dokunmatik ekrana aktararak oyunların yazılım aracılıyla doğrudan telefon üzerinden oynanmasını sağlıyor.

Nintendo benzer başvuruyu 2017 yılının Mart ayında Japonya’da yapmıştı. Aynı başvuruyu bu sefer de ABD’de yapmış olması, kılıfın hayata geçeceği yönünde önemli bir sinyal olabilir. Zira tüm telefonlara uygun bir kılıf üretmek neredeyse imkânsız. Nintendo’nun popüler güncel telefonları destekleyen ayrı kılıflar mı yoksa birçok telefona uyumlu jenerik bir kılıf mı piyasaya süreceği belirsizliğini koruyor. Belki de kılıf sadece fikir aşamasında kalır ve hiç piyasaya sürülmez.
Her şeye karşın, nostalji severler ve eski oyunların tadını arayanlar için böylesi bir kılıf ilaç gibi gelecektir. Üstelik akıllı telefonumuzu da aynı anda koruyor olması işin diğer güzel yanı olacak gibi gözüküyor.

https://www.engadget.com/2018/10/05/nintendo-game-boy-smartphone-case-patent/ Yorum Yaz
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EddyCue 7 ay
oha harika lan
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indicavia 7 ay
Bu kılıfı korumak içinde kılıf lazım
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maxmania 7 ay
eski gameboy' umu özledim be. bizimkiler çöpe atmıştı, harçlıklarımla biriktirip aldığım aleti. toplumdaki çocuk musun ne oyun oynuyorsun kafası sağolsun. sorsan kahvedekilerin oynadığı şeyler başkadır.
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tanreall 7 ay
Bence alınır. Çok tatlı bir ürün olmuş.
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SEO-Uzmanı 7 ay
lan ilk defa bu fikri beğendim be yaw :D
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esmerbuyucu 7 ay
Bildiğin basit bir bluetooth kontrolcü, tek farkı sadece d-pad ve 2 tuşu var...
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memeti 7 ay
2. Elde işine bu haberin bizene.
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