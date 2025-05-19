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    Anlık Bildirim

    Nintendo, Gamescom 2025’e katılacağını duyurdu

    Dünyanın en büyük konsol ve oyun firmalarından olan Nintendo, Gamescom’a geri dönüyor. Geçtiğimiz yıl etkinliğe katılmayan firma, bu sene etkinliğe geri dönmeye karar verdi.

    Gamescom etkinliği Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay, merakla beklenen Switch 2 konsolunu tanıtan Nintendo, platformu ve oyunlarını daha büyük kitlelere yaymak için büyük bir pazarlama kampanyası başlattı. Geçtiğimiz haftalarda Switch 2 ile ilgili sürekli yeni bilgiler veren firma, konsolun satışa sunulmasının ardından benzer bir kampanyaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

    Nintendo, Gamescom etkinliğine geri dönüyor

    Dünyanın en büyük oyun fuarlarından olan Gamescom, geçtiğimiz yıl Nintendo’ya ev sahipliği yapmamıştı. Japon teknoloji devi, muhtemelen büyük duyuruları olmadığı için etkinliğe katılmamıştı. Buna rağmen firmanın, Gamescom etkinliklerinden tamamen çekilmiş olma ihtimali, Gamescom hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak Nintendo, yeni duyurusu ile etkinlik hayranlarının yüreğine su serpti.

    Nintendo, 20-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında Köln’de düzenlenecek olan Gamescom 2025 etkinliğine katılacağını resmen duyurdu. Bildiğiniz gibi Switch 2, önümüzdeki ay resmen satışa sunulacak. Nintendo, muhtemelen Gamescom’da Switch 2 için yeni oyunlar duyuracak ve Metroid Prime 4: Beyond ve Pokemon Legends Z-A gibi yapımlar hakkında yeni bilgiler verecek. Ayrıca 1. Nesil Switch için yeni duyurular yapılması da muhtemel görünüyor. Gamescom etkinliğinde; Xbox, Activision, Remedy, Epic Games, Take-Two gibi büyük firmaların da Switch 2 için yeni duyurular yapması oldukça muhtemel. Gelecek ay tanıtılacak olan Switch 2 için 2025 yılı boyunca birçok yeni yapım duyurulacaktır.
     

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    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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