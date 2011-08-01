Nintendo yaptığı indirimle her satılan 3DS modeli için maddi zararı göze alıyor

Nintendo, büyük başarı yakaladığı DS ve Wii oyun konsollarından sonra aynı başarıyı devam ettirmek için dünyanın tek 3D taşınabilir oyun konsolu Nintendo 3DS modelini piyasaya sürmüş ve daha gelişmiş özelliklere sahip Wii U konsolunu ise E3 2011 oyun fuarında tanıtmıştı.





Ancak Nintendo, DS ve Wii serileriyle elde ettiği satış rekorlarını 3DS modeli döneminde mumla aramaya başladı. Durgunluğa giren Nintendo'nun CEO'su Saturo Iwata kısa süre önce mali raporlar açıklanırken Nintendo 3DS modelinin fiyatının 250$'dan 170$'a düşürüldüğünü duyurmuştu.

Çünkü 3DS modeli önümüzdeki yıllar için firmanın tek taşınabilir oyun konsolu ve beklentiler çok büyük. Bu hareketin 3DS modelinin satışının artırılmasına yönelik bir indirim olduğu düşünülse de aslında Nintendo her satılan 3DS için belirli bir miktar zarar etmeyi de göze alıyor.





iSuppli araştırma firması 3DS modelini parçalarına ayırarak yapılan indirimin firmaya ne kadar zarar ettirdiğini hesapladı. Parçaları tek tek inceleyen firma toplam maliyeti 100.71$ olarak buldu. İşçilik masrafı ile toplam maliyet 103.25$ oluyor. Standartlara göre firmanın karı satış fiyatının yarısı şeklinde oluyor. Bu durumda Nintendo her satıştan 85$ kar ediyor. Ancak ortada 18$ civarı bir zarar görünüyor.





Nintendo bu zararı kendisi mi karşılayacak yoksa parça tedarikçileri de kendi karlarını düşürme yoluna mı gidecek bu kesin değil. Tedarikçilerin kar marjını düşürmesi Nintendo'ya rahat bir nefes aldırabilir. Ya da 3DS modelini kötü bir sürpriz bekliyor olabilir.