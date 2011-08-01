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Nintendo yaptığı indirimle her satılan 3DS modeli için maddi zararı göze alıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo, büyük başarı yakaladığı DS ve Wii oyun konsollarından sonra aynı başarıyı devam ettirmek için dünyanın tek 3D taşınabilir oyun konsolu Nintendo 3DS modelini piyasaya sürmüş ve daha gelişmiş özelliklere sahip Wii U konsolunu ise E3 2011 oyun fuarında tanıtmıştı.

Ancak Nintendo, DS ve Wii serileriyle elde ettiği satış rekorlarını 3DS modeli döneminde mumla aramaya başladı. Durgunluğa giren Nintendo'nun CEO'su Saturo Iwata kısa süre önce mali raporlar açıklanırken Nintendo 3DS modelinin fiyatının 250$'dan 170$'a düşürüldüğünü duyurmuştu.
Çünkü 3DS modeli önümüzdeki yıllar için firmanın tek taşınabilir oyun konsolu ve beklentiler çok büyük. Bu hareketin 3DS modelinin satışının artırılmasına yönelik bir indirim olduğu düşünülse de aslında Nintendo her satılan 3DS için belirli bir miktar zarar etmeyi de göze alıyor.

iSuppli araştırma firması 3DS modelini parçalarına ayırarak yapılan indirimin firmaya ne kadar zarar ettirdiğini hesapladı. Parçaları tek tek inceleyen firma toplam maliyeti 100.71$ olarak buldu. İşçilik masrafı ile toplam maliyet 103.25$ oluyor. Standartlara göre firmanın karı satış fiyatının yarısı şeklinde oluyor. Bu durumda Nintendo her satıştan 85$ kar ediyor. Ancak ortada 18$ civarı bir zarar görünüyor.

Nintendo bu zararı kendisi mi karşılayacak yoksa parça tedarikçileri de kendi karlarını düşürme yoluna mı gidecek bu kesin değil. Tedarikçilerin kar marjını düşürmesi Nintendo'ya rahat bir nefes aldırabilir. Ya da 3DS modelini kötü bir sürpriz bekliyor olabilir.


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ijustine fan 8 yıl
Sorun oyun çıkmaması
Ama 2012 gelecek oyunları bir numara olacaktir
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XippleDipple 8 yıl
Daha 3DS, 3DS olmadıki :) Mario'suz 3DS mi olur hiç!
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ijustine fan 8 yıl
Ds varken iphoneda vardı 2007de çıktı iPhone ds 7 yıl boyunca vardi
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bl4ckbeard 8 yıl ijustine fan
ijustine fan

Ds varken iphoneda vardı 2007de çıktı iPhone ds 7 yıl boyunca vardi


ds 2004de çıktı arada 3 yıl var o arada zaten insanlar ds oyunlarını sevdi ,alete alışıldı oyun çeşidi arttı.Ne yazıkki 3ds için durum böyle
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ijustine fan 8 yıl
Hiroshi Yamauchi gibi adam lazım
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ijustine fan 8 yıl
Pardon adları karistirdim
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ijustine fan 8 yıl
3ds e duyuran oyunların hepsi hardcore suana kadar
Konsolun tasarımı çok rahat ve şık
Eriyip gidiyor mü ta pm tersi daha fazla büyüyor
Ama gercekten 90larda anlayışa dönmesi gerekiyor
Ben miyato,İwata gitmeli ve Japonya'ya bağlı kalmayan bir firma olmali
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supermariooooo 8 yıl
miyamoto dediğin adam giderse nintendo biter.

iwata nın gitmesi lazım.

şu ana kadar miyamoto nun oyunları hala nintendoya sıcak bakmamı sağlıyor.
metroid zelda mario donkey kong ....

gerisi tırt
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ijustine fan 8 yıl
en.wikipedia.org/...
Oyun çeşitliliği var ama çıkmadı 2012 ye doğru çoğalacak
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supermariooooo 8 yıl
hala aynı terane. git şu konsollarına multimedia özelliği ekle. salak salak japon oyunları yapmaktan vazgeç. konsollarına birz TASARIM yap. odun gibi görünüyorlar

içine teknoloji koy. super nintendo gbi konsolun vardı. sonuna kadar hardcore bir ateriydi. 90 lı yıllardaki anlayışına geri dön.

golf oynatıp köpek sevdirme.

nintendo yazını tekrar griden kırmızıya çevir.

koskoca bir oyun devi gözümüzn önünde eriyip gidiyor
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ijustine fan 8 yıl
3ds 7 milyona yaklaşmış
Kaynak famitsu
Oyunlar çıktıkta 3ds daha fazla satacak
Nintendo el konsollarında hiç kaybetmedi
3D ve daha fazla oyun secenekgile gene bir numara olacak
Konsolun tasarımı gayet rahat
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northernlights 8 yıl
Oyun çeşitliliği artsa belki düzelir.
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Kasatka 8 yıl
3 konsol firmasindan sadece ve sadece nintendo cihazi cikardigi an her cihaz basina kar eden bir sirketti.
Sony ve MS cihazdan kar yerine once cihazi zararina satip sonrasinda oyunlardan gelecek para ile yaptigi zarari kapatip kara geciyorlardi ki buda hali ile en az 2 seneyi buluyordu.
Ancak bu burnu buyuk nintendo DS ve WII den guc almis olucak ki bu gibi cokta teknoloji yenisi olmayan bir cihaz icin 250 EURO istedi.
Dusunun 100 Euroya uret 250 Euroya sat. 50 euroyu ona buna gitti desek direkt 100 euro kar. Yuh yani.
Zaten cogu oyununu kendi yapiyor onlardan zaten dunya kari var. Iyice ac gozlu olmaya baslamisti ama burnu surtuldu.
Daha cikisindan 1 sene bile gecmeden indirim yapmak zorunda kaldi ki bu kisa zamanda yapilan indirim hic de iyiye isaret degil.
Birde cok okuyorum hayvani derecede geri iadesi varmis cihazin.
Ben sahsen NIntendo nun sasali donem olarak gorup gorecegi donemin wii ve ds donemi oldugunu ve bundan sonra wii u ve 3ds ile cok kotu gunler gecirecegini ongoruyorum.
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Kırmızı Pervane 8 yıl
Benim için çok iyi oldu. Kardeşim Ds istiyordu ama 250 dolar vermek istemediğimden 3d almıyacaktım. Şimdi hemen hemen aynı fiyata gelmişler. Çok güzel haber.
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TheOnu 8 yıl
ortamkaos
170$ 288 TL YE DENK GELİYOR HADİ ANLIYORUM İŞİN İÇİNDE KDV ÖTV VE AZICIK KAR VARDA vatanbilgisayar.com/... LİRA DA YUH BE KARDEŞİM CANIMIZIMI ALACAKSINIZ

az önce baktım fiyat halen 750 lira dolaylarında. işin ilginç yanı indirimler zaten fiyatının uygun olduğu, her isteyenin satın alabildiği ülkelerde gerçekleşiyor. bizim için ne kadar indirim olsa boş. ancak 5 sene sonra halen piyasada olursa 500 liraya alabiliriz sanırım
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müntekim 8 yıl
Bu iSuppli denen firma entegre fiyatlarını kaç adet ürün üzerinden belirliyor , milyon adet ile bin adet helede bir adet arasında uçurum oluyor çünkü.
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