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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo'dan pembe renkli 3DS modeli ve 3D kamera çekimi fonksiyonu geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun konsolu pazarının devlerinden Nintendo dünyanın ilk gözlüksüz 3D uyumlu taşınabilir oyun konsolu olan 3DS modelini piyasaya sürdükten sonra ilk aylarda iyi bir satış grafiği yakalamasına rağmen  daha sonra beklentilerin çok altına düşmüştü. 80$'lık indirim yaparak satışları artırmayı amaçlayan Nintendo kırmızı renkli bir 3DS modelinin de müjdesini vermişti.

3DS modeline olan ilgiyi yüksek tutmak isteyen Nintendo, Tokyo Oyun Fuarı öncesi bir konferans düzenleyerek yeni planlarını basınla paylaştı.

CEO Satoru Iwata DS oyuncularının neredeyse yarısının bayan olduğu istatistiğine dayanarak pembe renkli bir 3DS modelini piyasaya süreceklerini açıkladı. Bu sayede bayan kullanıcıları kendisine çekmek isteyen Nintendo yeni modeli 20 Ekim'den itibaren Japonya'dan başlayarak satışa sunacak. Fiyat hakkında şimdilik kesin bir bilgi yok.

Konferansta ayrıca beklenen 3D video kayıt fonksiyonunun aktifleştirileceği bir güncellemenin sözü de verildi. Kesin tarihi belli olmayan güncelleme Street Pass Mii Plaza ve eShop için de bazı iyileştirmeler sunuyor.

Son ayda yaptığı atılımla ABD'de satışlarını yüzde 260 artıran Nintendo buna karşın kullanıcıların beklentisi olan donanım iyileştirmeleri konusunda henüz harekete geçmedi. Gözlüksüz 3D özelliği haricinde donanım olarak günümüz akıllı telefon ve tabletlerinden geride kalan 3DS modelinin gelecek dönem satışlarından analistler kaygı duyuyor.

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Rainbow6 8 yıl
ds lite deki koyu mavi cikmadan almiycam bune yaw pembe goonlum sende baska renk bulamadinmi :)
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gamefry 8 yıl
arkadaşlar bende geçtiğimiz hafta aqua blue 3ds aldım. üst ekran hafifte olsa sallanıyor, boşluk var gibi. üst ekranı yavaş kapatınca biraz gıcırtama gibi ses çıkarıyor. bana kullanılmış mal mı verdiler acaba? sizdede böyle bi sorun var mı?
1 Yanıt Yanıtla
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X-FI 8 yıl
daha yeni aldım bende aqua blue. 3D video kayıt fonksiyonu gelecek olması çok iyi çünkü 3D de tek eksik özelliği bu.
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ijustine fan 8 yıl
Satışlar ds in 1 yildaki satışını gecti
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ijustine fan 8 yıl
Donanım onemli degil oyun onemli telefonda tablette Zelda kalitesinde oyun var mi

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XippleDipple 8 yıl
En azından sony gibi özentilik yapıp beyaz PS3 çıkarıp,eline yüzüne bulaştırıp,insanları beyazdan soğutan bir alet değil.

Sony lütfen beyazdan uzak dur,yapamıyorsun,yapamadığın gibi birde özenti damgası yiyorsun,yazık...


+Satışlar %100 değil %260 arttı!
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