Nintendo'dan tatil öncesi 5 yeni konsol paketi

Gözlüksüz olarak 3 boyutlu oyunlar oynamaya izin veren 3DS modelinde beklentilerin altında bir çizgi izleyen ancak önceki taşınabilir nesil DS ve Wii konsoluyla ilgiyi yukarıda tutmayı başaran Nintendo tatil dönemi öncesi 5 farklı paketi ABD'li tüketicilere sundu.





İlk paket pembe bir Nintendo 3DS modeli içeriyor. Hayvanseverlere hitap eden pakette nintendogs™ + cats: French Bulldog and New Friends veya nintendogs + cats: Toy Poodle and New Friends adlı oyunlar hediye edilecek. Paketin fiyatı 169.99$.





İkinci paket The Legend of Zelda™: Skyward Sword oyunu ile yanında 25. yıl anısına üretilen altın renkli Wii Remote™ Plus kumandası ve serinin soundtrack müziklerini içeren CD ile birlikte 69.99$'dan satılıyor.





Üçüncü paket alev kırmızısı Nintendo 3DS modeli ile birlikte Super Mario 3D Land™ oyunu içeriyor ve fiyatı 199.99$.





Dördüncü paket Hyrule amblemi ve altın yaldızlı simgelerle bezenmiş Nintendo 3DS modeli ve The Legend of Zelda™: Ocarina of Time™ 3D oyunu ile birlikte 199.99$.





Beşinci paket ise metalik gri veya gece mavisi Nintendo DSi XL modeli ile birlikte Mario vs. Donkey Kong™: Mini-Land Mayhem! oyunu 169.99$ karşılığında oyunseverleri bekliyor.