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Nintendo'dan tatil öncesi 5 yeni konsol paketi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gözlüksüz olarak 3 boyutlu oyunlar oynamaya izin veren 3DS modelinde beklentilerin altında bir çizgi izleyen ancak önceki taşınabilir nesil DS ve Wii konsoluyla ilgiyi yukarıda tutmayı başaran Nintendo tatil dönemi öncesi 5 farklı paketi ABD'li tüketicilere sundu. 

İlk paket pembe bir Nintendo 3DS modeli içeriyor. Hayvanseverlere hitap eden pakette nintendogs™ + cats: French Bulldog and New Friends veya nintendogs + cats: Toy Poodle and New Friends adlı oyunlar hediye edilecek. Paketin fiyatı 169.99$.

İkinci paket The Legend of Zelda™: Skyward Sword oyunu ile yanında 25. yıl anısına üretilen altın renkli Wii Remote™ Plus kumandası ve serinin soundtrack müziklerini içeren CD ile birlikte 69.99$'dan satılıyor. 

Üçüncü paket alev kırmızısı Nintendo 3DS modeli ile birlikte Super Mario 3D Land™ oyunu içeriyor ve fiyatı 199.99$.

Dördüncü paket Hyrule amblemi ve altın yaldızlı simgelerle bezenmiş Nintendo 3DS modeli ve The Legend of Zelda™: Ocarina of Time™ 3D oyunu ile birlikte 199.99$.

Beşinci paket ise metalik gri veya gece mavisi Nintendo DSi XL modeli ile birlikte Mario vs. Donkey Kong™: Mini-Land Mayhem! oyunu 169.99$ karşılığında oyunseverleri bekliyor.

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sahoron 8 yıl
Bir kere şu gerçek ki ninnento diger konsollara göre her 2 katı felan geçin 4-8 kat kötü donanımlya grafikleri var. Oyunlar genellikle eski oyunlar ve saçmalıklar (bana göre) ve Ninnento şirketi bu oyunları bu fiyatlara kakalamaya çalışıyor. Oyun oynayacaksanız ya Xbox 360 yada ps3 alacan el konsolu olarak ps vita alacan paranın hakkını veriyorlar.
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streetsoul 8 yıl
Sadece paketleri değiştirip milleti kazıklamaya çalışıyor nintendo.Oyun çıkaracağına böyle şeylerle uğraştığı sürece daha çok kaybedecek.Wii ve ds zamanındaki altın çağları bitti artık.Bir nesil geriden gelen grafiklerle ve cep telefonunda olabilecek oyunları 100 tl fiyat etiketiyle satarsa bu satışlar bile fazla.Ps vita geldiğinde acaba kim 3ds tercih edicek merak ediyorum doğrusu.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
bu şirketler teknolojide deil adam kandırmakta çok ustalar yahuu :))
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