Nintendo Switch 2 kırdıranlar yandı! Yasaklamalar başladı

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Tam Boyutta Gör Nintendo Switch 2'nin korsan oyunlara karşı nasıl bir politika izleyeceği bir süredir merak konusuydu. Geçmişte korsan oyunlara karşı pek çok kez önemli kararlar alan Japon oyun devi, Switch 2 de ise önlemleri artırıyor. Son olarak cihaza korsan oyun yüklemeye çalışan birçok kullanıcı, MIG Switch kullanımı nedeniyle çevrimiçi hizmetlerden yasaklanmaya başladı.

Donanım düzeyinde korsanı tespit ediyor

Kaçıranlar için MIG Switch, teknik olarak içerisine oyun yüklenebilen boş bir kartuş işlevi görüyor. Kullanıcılar bu cihaz üzerinden fiziksel oyunların yedek ROM dosyalarını veya korsan sürümlerini konsola yükleyebiliyor. Daha önce Nintendo, bu tür kartuşların satışına karşı hukuki süreç başlatmış ve Switch 2'de çalışmaması için özel önlemler almıştı. Ancak yeni bir firmware sürümüyle bazı kullanıcılar MIG Switch'i Switch 2'de aktif hâle getirmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Bunun ardından, cihazların Nintendo Switch Online servislerine erişimi birer birer engellenmeye başladı. Reddit'te paylaşılan kullanıcı yorumlarına göre bu engellemeler yalnızca hesabı değil, doğrudan konsolu da kapsıyor. MIG Switch takılıyken sistem güncellemesi indirmeye çalışan kullanıcılar, cihazlarının kalıcı olarak çevrimdışına alındığını belirtiyor.

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İlginç olan detay ise, banlanan kullanıcıların bazılarının yalnızca kendi oyunlarının yedeklerini kullanıyor olması. Bu durum, Nintendo'nun yalnızca korsana değil yetkisiz donanım kullanımına da kesin olarak karşı çıktığını gösteriyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Nintendo'nun güncellenen kullanıcı sözleşmesinde bu tür donanım ve yazılım müdahalelerinin konsolun "tamamen veya kısmen kullanılamaz hâle getirilebileceği" uyarısı paylaşılmıştı. Son yaşananlar ise, bu kuralın artık doğrudan uygulamaya konduğunu gösteriyor. Bu nedenle Switch 2 kullanıcılarının dikkatli olmalarında fayda var.

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