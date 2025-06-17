Nintendo Switch 2 kırdıranlar yandı! Yasaklamalar başladı

Donanım düzeyinde korsanı tespit ediyor
Kaçıranlar için MIG Switch, teknik olarak içerisine oyun yüklenebilen boş bir kartuş işlevi görüyor. Kullanıcılar bu cihaz üzerinden fiziksel oyunların yedek ROM dosyalarını veya korsan sürümlerini konsola yükleyebiliyor. Daha önce Nintendo, bu tür kartuşların satışına karşı hukuki süreç başlatmış ve Switch 2'de çalışmaması için özel önlemler almıştı. Ancak yeni bir firmware sürümüyle bazı kullanıcılar MIG Switch'i Switch 2'de aktif hâle getirmeyi başardı.
İlginç olan detay ise, banlanan kullanıcıların bazılarının yalnızca kendi oyunlarının yedeklerini kullanıyor olması. Bu durum, Nintendo'nun yalnızca korsana değil yetkisiz donanım kullanımına da kesin olarak karşı çıktığını gösteriyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Nintendo'nun güncellenen kullanıcı sözleşmesinde bu tür donanım ve yazılım müdahalelerinin konsolun "tamamen veya kısmen kullanılamaz hâle getirilebileceği" uyarısı paylaşılmıştı. Son yaşananlar ise, bu kuralın artık doğrudan uygulamaya konduğunu gösteriyor. Bu nedenle Switch 2 kullanıcılarının dikkatli olmalarında fayda var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: