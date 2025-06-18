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    Xbox el konsolu ROG Xbox Ally çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı

    Microsoft ve Asus iş birliğiyle geliştirilen ROG Xbox Ally serisi için çıkış tarihi ve fiyatlar sızdırıldı. Yeni el konsolları, Ekim ayında piyasaya çıkabilir. İşte detaylar...

    Xbox el konsolu ROG Xbox Ally çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Xbox Showcase etkinliğinde duyurduğu ROG Xbox Ally el konsolu için çıkış tarihi ve fiyat bilgileri netleşmeye başladı. Asus ile iş birliğiyle geliştirilen ROG Xbox Ally ve daha güçlü X modeli, daha önce yalnızca "yıl içinde" ibaresiyle tanıtılmıştı. Şimdi bu tarih daha erken bir zamana alınmış olabilir.

    Ekim ayında çıkabilir

    Güvenilir sızıntı kaynaklarından Extas1s'in paylaştığı son bilgilere göre ROG Xbox Ally serisi için ön siparişler Ağustos ayında başlayacak ve konsollar Ekim ayında Avrupa pazarında satışa sunulacak. Ayrıca bu bilgiler arasında, ROG Xbox Ally modeli için 599 Euro, daha güçlü Ally X modeli içinse 899 euro fiyat etiketine işaret ediliyor.

    Şu an için Microsoft, ABD'deki gümrük tarifeleri nedeniyle henüz net fiyatlandırmayı doğrulamış değil. Özellikle Çin ve Tayvan’da üretilen donanımların ek vergiye tabi olması, küresel fiyatların son dakikaya kadar değişebileceği anlamına geliyor. 

    ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X neler sunuyor?

    Beyaz kasaya sahip ROG Xbox Ally modelinde AMD Ryzen Z2A işlemcisi ve 512 GB depolama yer alacak. Siyah kasaya sahip Ally X modelinde ise AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisi ve 1 TB depolama kapasitesi bulunuyor. Her iki cihazda da OLED ekran yerine 7 inç boyutunda, değişken yenileme hızına sahip 1080p çözünürlüklü 120 Hz LCD paneller kullanılıyor.

    Xbox Ally, 60Wh bataryaya sahipken, Xbox Ally X tam 80Wh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor. Ek olarak ağırlık tarafında ise Ally modeli 670 gram, Ally X ise 715 gram ile biraz "ağır" tarafta kalıyor. Ayrıca yeni ROG Xbox Ally serisi, yalnızca Game Pass oyunlarıyla sınırlı kalmayacak. Steam, GOG ve Ubisoft Connect gibi PC oyun platformları da desteklediğini söyleyelim.

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