Nissin'in yeni tepe flaşı Di700, Focus On Imaging fuarı kapsamında tanıtılacak





Ürettiği başarılı aydınlatma ve flaş ürünleri ile tanınan Nissin, Focus On Imaging fuarı kapsamında yeni tepe flaşını tanıtacak.

Nissin'in İngiltere resmi distribütörü Kenro'nun yaptığı açıklama doğrultusunda 3-6 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Focus On Imaging fuarı kapsamında ayrıntılarının ortaya çıkacağı belirtilen Di700, Nissin'in hali hazırda piyasada olan Di866 Mark 2 modelinin altında yer alacak ve 50 klavuz numarasına, 24-200 yakınlaştırma aralığını yanında, yüksek hızda senkronizasyon yeteneklerine sahip olacak. Ayrıca 1/1 ile 1/128 arasında ayarlanabilir güç seçenekleri, kablosuz tetiklenme ve tam güçte 4 saniye tekrar dolum süresine sahip olması beklenen flaş, Kenro'nun gene Focus On Imaging fuarı kapsamında görücüye çıkaracağı ve teknik detayları daha önce belli olan Nissin PS8 gibi harici batarya çözümleri ile çalışabilecek.

Focus On Imaging fuarı kapsamında detaylanacak olan Nissin Di700 modelinin satış fiyatı henüz belli değil.

http://www.lightingrumours.com/nissin-has-a-new-flagship-flashgun-and-battery-pack-on-the-way-3442

http://www.lightingrumours.com/nissin-has-a-new-flagship-flashgun-and-battery-pack-on-the-way-3442