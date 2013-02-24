Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissin'in yeni tepe flaşı Di700, Focus On Imaging fuarı kapsamında tanıtılacak

6 yıl
588
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nissin'in yeni tepe flaşı Di700, Focus On Imaging fuarı kapsamında tanıtılacak
Ürettiği başarılı aydınlatma ve flaş ürünleri ile tanınan Nissin, Focus On Imaging fuarı kapsamında yeni tepe flaşını tanıtacak.
Nissin'in İngiltere resmi distribütörü Kenro'nun yaptığı açıklama doğrultusunda 3-6 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Focus On Imaging fuarı kapsamında ayrıntılarının ortaya çıkacağı belirtilen Di700, Nissin'in hali hazırda piyasada olan Di866 Mark 2 modelinin altında yer alacak ve 50 klavuz numarasına, 24-200 yakınlaştırma aralığını yanında, yüksek hızda senkronizasyon yeteneklerine sahip olacak. Ayrıca 1/1 ile 1/128 arasında ayarlanabilir güç seçenekleri, kablosuz tetiklenme ve tam güçte 4 saniye tekrar dolum süresine sahip olması beklenen flaş, Kenro'nun gene Focus On Imaging fuarı kapsamında görücüye çıkaracağı ve teknik detayları daha önce belli olan Nissin PS8 gibi harici batarya çözümleri ile çalışabilecek.
 
Nissin'in yeni tepe flaşı Di700, Focus On Imaging fuarı kapsamında tanıtılacak
Focus On Imaging fuarı kapsamında detaylanacak olan Nissin Di700 modelinin satış fiyatı henüz belli değil.
http://www.lightingrumours.com/nissin-has-a-new-flagship-flashgun-and-battery-pack-on-the-way-3442 

http://www.lightingrumours.com/nissin-has-a-new-flagship-flashgun-and-battery-pack-on-the-way-3442 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl DonanımHaber Barselona'da; İlk değerlendirme 6 yıl OCZ RevoDrive 3 240GB PCI Express SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim