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Nixon'dan sporcu odaklı akıllı saat: Mission

Nixon ekstrem sporlarla uğraşanlara özel hazırladığı akıllı saat modeli Mission'u duyurdu. Oldukça sağlam yapıda üretilen kasasıyla dikkat çeken saat 100 metre derinliğe kadar su geçirmiyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Google'ın Android Wear'ı piyasaya sürmesi sonrası giyilebilir akıllı cihazlar sektörüne katılan firmaların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu sektöre son olarak da Kaliforniya tabanlı Nixon firması dahil oldu.
Yeni duyurduğu akıllı saatle sörf, snow board ve dalma sporuyla ilgilenenleri hedef alıyor. Nixon Mission adındaki saat sağlamlığıyla oldukça dikkat çekiyor. Polikarbonat ve paslanmaz çelik malzemelerden oluşan yuvarlak yapıdaki saat Gorilla Glass ile korunan AMOLED bir ekrana sahip. Ekstrem koşullara dayanabilen Mission 100 metre derinliği kadar su geçirmez bir yapıda. Nixon'un açıklamalarına göre bu değer şu anki akıllı saatler arasında en iyisi.
Sporcuların kullanımı için Surfline, Snocountry ve Trace geliştiricilerinden uygulamaları saatle bütünleşik olarak geliyor. Böylelikle saati kullanan sporcu her türlü aktivite takibini rahatlıkla yapabiliyor. Kişiselleştirilebilme açısından da zengin olan saat farklı kasa rengi seçenekleri ve 20 kadar farklı kayış seçeneğini sunmaya hazırlanıyor. Qualcomm'un sektördeki en yeni çözümü olan Snapdragon Wear 2100 çipsetini de barındıran saatin $400 fiyat etiketiyle yılın ilerleyen döneminde raflarda yerini alması planlanıyor.

The Mission. Ultra-Rugged and Waterproof. The World's First Action Sports Smartwatch Powered by Google Android Wear™ from Nixon on Vimeo.


http://www.nixon.com/bg/en/mens-smart Yorum Yaz
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guguk 2 yıl
Harika bir saat yapmışlar siyahı muhteşem duruyor.
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meego 3 yıl
siyah hoş duruyor ama pil ile ilgli bilgi yok bununda 1 gün gidiyorsa cacık...
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smart1978 3 yıl
AMOLED yerine Garmin deki gibi renkli ekranli ve e-ink gibi uzun sure dayanabilen pil omurlu ekranlisindan olsa idi.
AMOLED rutubete hasasstir . Gerci 100 metre veya 10 atmosferik basinca dayanikli olmasi ile saglam gibi.
Pili ne kadar gidiyor GPS acik iken ortalama ...
O zaman olmus ya da olmamis denilir. Acaba ekrani Safir camlimi ? Safir olmali aksi halde anlamsiz kalir .
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Fenomenon 3 yıl
Tasarımı harika duruyor
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