Nixon'dan sporcu odaklı akıllı saat: Mission

Google'ın Android Wear'ı piyasaya sürmesi sonrası giyilebilir akıllı cihazlar sektörüne katılan firmaların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu sektöre son olarak da Kaliforniya tabanlı Nixon firması dahil oldu.

Yeni duyurduğu akıllı saatle sörf, snow board ve dalma sporuyla ilgilenenleri hedef alıyor. Nixon Mission adındaki saat sağlamlığıyla oldukça dikkat çekiyor. Polikarbonat ve paslanmaz çelik malzemelerden oluşan yuvarlak yapıdaki saat Gorilla Glass ile korunan AMOLED bir ekrana sahip. Ekstrem koşullara dayanabilen Mission 100 metre derinliği kadar su geçirmez bir yapıda. Nixon'un açıklamalarına göre bu değer şu anki akıllı saatler arasında en iyisi.

Sporcuların kullanımı için Surfline, Snocountry ve Trace geliştiricilerinden uygulamaları saatle bütünleşik olarak geliyor. Böylelikle saati kullanan sporcu her türlü aktivite takibini rahatlıkla yapabiliyor. Kişiselleştirilebilme açısından da zengin olan saat farklı kasa rengi seçenekleri ve 20 kadar farklı kayış seçeneğini sunmaya hazırlanıyor. Qualcomm'un sektördeki en yeni çözümü olan Snapdragon Wear 2100 çipsetini de barındıran saatin $400 fiyat etiketiyle yılın ilerleyen döneminde raflarda yerini alması planlanıyor.

http://www.nixon.com/bg/en/mens-smart