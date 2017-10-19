Nokia 7 tanıtıldı: 5.2 inç ekran, 3000 mAh batarya, Dual-Sight kamera

Nokia’nın isim kullanım haklarını satın alan ve son zamanlarda adından sıkça söz ettiren HMD Global yeni telefonu Nokia 7’yi tanıttı.

Önü-arkası cam, çerçevesi alüminyum kaplı Nokia 7'nin 1080x1920 Full HD çözünürlüğünde 5.2 inçlik LCD ekranı bulunuyor. Gücünü Snapdragon 630 yonga setinden ve Adreno 508 grafik işlem biriminden alıyor. İki farklı versiyonu bulunan Nokia 7’nin birisi 4 GB RAM’e sahipken diğeri 6 GB RAM ile geliyor. Her iki modelde de 64 GB’lık genişletilebilir yerel depolama alanına yer veriliyor.

Telefonun arkasına baktığımızda 16 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında bir adet arka kamera, öz çekim için de 5 MP çözünürlüğünde bir kameranın kullanıldığını görüyoruz. Nokia 8’de olduğu gibi Dual-Sight yazılım özelliği bu cihazda da karşımıza çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde hem arka hem de ön kamera ile aynı anda kayıt alıp Youtube gibi sosyal platformlarda canlı yayın yapabiliyorsunuz.

Nokia 7’de 3000 mAh büyüklüğünde bir batarya kullanılırken 3.5mm kulaklık girişi de unutulmamış. Cihaz kutudan Android 7 ile çıkacak fakat çok yakın zamanda Android 8.0 Oreo’ya güncellenebilir olacak.

Çin akıllı telefon pazarına özel olarak satılacak Nokia 7, 24 Kasım tarihinde satın alınabilir olacak. 4 GB RAM'li versiyonu 377 dolar, 6 GB RAM'li versiyonu ise 407 dolar olacak. Firmanın Nokia 7’yi diğer pazarlara sunması gibi bir planı bulunmuyor.