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Nokia 7 tanıtıldı: 5.2 inç ekran, 3000 mAh batarya, Dual-Sight kamera

Nokia'yı yeniden şaha kaldırmak isteyen HMD Global, yeni telefonu Nokia 7'yi tanıttı. Cam arka kapak ile ve Snapdragon 630 ile gelen Nokia 7 ne yazık ki sadece Çin'de satışa sunulacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nokia 7 tanıtıldı: 5.2 inç ekran, 3000 mAh batarya, Dual-Sight kamera

Nokia’nın isim kullanım haklarını satın alan ve son zamanlarda adından sıkça söz ettiren HMD Global yeni telefonu Nokia 7’yi tanıttı.
Önü-arkası cam, çerçevesi alüminyum kaplı Nokia 7'nin 1080x1920 Full HD çözünürlüğünde 5.2 inçlik LCD ekranı bulunuyor. Gücünü Snapdragon 630 yonga setinden ve Adreno 508 grafik işlem biriminden alıyor. İki farklı versiyonu bulunan Nokia 7’nin birisi 4 GB RAM’e sahipken diğeri 6 GB RAM ile geliyor. Her iki modelde de 64 GB’lık genişletilebilir yerel depolama alanına yer veriliyor.

Telefonun arkasına baktığımızda 16 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında bir adet arka kamera, öz çekim için de 5 MP çözünürlüğünde bir kameranın kullanıldığını görüyoruz. Nokia 8’de olduğu gibi Dual-Sight yazılım özelliği bu cihazda da karşımıza çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde hem arka hem de ön kamera ile aynı anda kayıt alıp Youtube gibi sosyal platformlarda canlı yayın yapabiliyorsunuz.

Nokia 7’de 3000 mAh büyüklüğünde bir batarya kullanılırken 3.5mm kulaklık girişi de unutulmamış. Cihaz kutudan Android 7 ile çıkacak fakat çok yakın zamanda Android 8.0 Oreo’ya güncellenebilir olacak.

Çin akıllı telefon pazarına özel olarak satılacak Nokia 7, 24 Kasım tarihinde satın alınabilir olacak. 4 GB RAM'li versiyonu 377 dolar, 6 GB RAM'li versiyonu ise 407 dolar olacak. Firmanın Nokia 7’yi diğer pazarlara sunması gibi bir planı bulunmuyor.


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High Sierra 1 yıl en beğenilen
Sony ve LG nin Mediatek'e Samsung'un Exynos'a yöneldiği şu devirde orta seviyede (Moto E-C-M ile Nokia 3 istisna zaten) Qualcomm işlemcileri kullanma başarısı gösteren Moto ve Nokia'nın yine diğer üreticilere nazaran uygun fiyat politikası ile ilerlemesi şaşırtıyor bence tüketiciyi. Hani bu saatten sonra gelse ne olur gelmese ne olur kafasında olan arkadaşlara bu sözüm. Gayet de bir şey oluyor ki Nokia iyi bir ivme ile yükseliyor.
Sony ve LG nin Mediatek'e Samsung'un Exynos'a yöneldiği şu devirde orta seviyede (Moto E-C-M ile Nokia 3 istisna zaten) Qualcomm işlemcileri kullanma başarısı g...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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DaggeredByRuhtan 1 yıl
smart1978

Islemci hic olmamis..

orta seviye bir telefona snapdragon 835 mi koycaktı ?
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hamza5806 1 yıl
Ne zaman gelecek buraya bilgisi olan var mı?
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Red_devil33 1 yıl
Not 7 diye okudum
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huseyincarnege 1 yıl
artık telefonlar birbirine benzer oldu.
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skyfrce 1 yıl
İlk defa Xiaomi tel. aldım.1 ay oluyor henüz.Şartlar bu durumda devam ederse başka markanın yüzüne bakmam.o kadar kral bir marka.
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ALBAY 1 yıl
O fiyat ve işlemciyle ölü doğmuş. 377 dolar direkt 1350 TL yapar. Garantili gelse 2000 TL yapıyor fiyat. İthalat garantisi ile 1800 e felan gelir. O fiyata da öküz alırız.
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LastShip 1 yıl ALBAY
Yil 2010 samsung ve apple amiral gemileri 1.999 liradan ulkeye giris yapiyorken yaziliyordu bunlar.
Tabi o zamanlar dolar 2 liranin altindaydi.
Guncel telefon fiyatlarindan haberiniz var miydi?
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Johan Elmander 1 yıl
Tasarımı güzel olmuş bence.
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dark_hell_86 1 yıl
Nokia'nın adı varmış. İş adla olsaydı Ericsson, Motorola, vs piyasada at koştururdu. Nokia kırılmış imajını LG G2 tarzı bir telefonla düzeltebilir sadece, uygun fiyat iyi performans kaliteli donanım. Aksi halde işi çok zor.
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OverClocK1ng 1 yıl
Firmalar niye ısrarla Snapdragon 660 gibi bir SOC'u kullanmıyorlar anlamıyorum.
Bazı insanlar da eskiden rakipleri Ericsson, Siemens gibi takoz telefon üreticileri iken, patentleri olduğu için ister istemez başarılı olmuş olan ama şu an HMD Global adlı şirketin olan Nokia'nın, Samsung, Apple gibi rakipleri varken piyasayı kasıp kavuracağını zannediyorlar. Hele ki yeniliklere o kadar kapalılar ki, Xiaomi'yi görmezden gelip "Nokia'nın adı yeter hüloooğğ" diyebiliyorlar ya. Birkaç sene önce Microsoft'un Windows Phone'u için "Microsoft tan bi cacık olmaz, bunu da batırır" dediğimde bana gülenler şimdi özür diliyorlar. Yine birkaç sene sonra Xiaomi nerede Nokia nerede gördüğünüzde bu mesajımı hatırlayın. Çünkü artık karşısında Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi gibi şahane cihazlar üreten firmalar var. Takoz üreticisi Ericsson değil.
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Kerim5100 1 yıl
Xiaomi'ye karşı fiyatlar yüksek. Hele ki Xiaomi kalite olarak baya yukarılara çıkmışken :D
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Snappiermnappier 1 yıl
İşlemci tam yerinde. Yeni nesil. Ağır oyunlar dışında sd 835 ile farkını hissedemezsin. Tasarım çok hoş. Nokia kalitesi üstüne. Güzel iş nokia.
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