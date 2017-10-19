Nokia 8 doğrudan Android 8 güncellemesi alacak

Akıllı telefonlarına Android 9.0 P güncellemesinin sözünü vererek dikkatleri üzerine çeken Nokia’dan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Amiral gemisi Nokia 8 doğrudan Android 8.0 sürümüne güncellenecek.

Gerek yok

Gelen bilgilere göre HMD Global Oy firması Android 7.1.2 Nougat sürümünü atlayarak doğrudan Android 8.0 güncellemesini verme kararı aldı. Firma zaten hali hazırda Nokia 8 için Android 8.0 testlerine başlamıştı.

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HMD Global’in ardı ardına iki güncelleme vermek yerine kaynakları Android 8.0 güncellemesine odaklayarak daha iyi bir iş yapmak istediği düşünülüyor. Android 7.1.2 Nougat güncellemesinin ay sonunda başlaması bekleniyordu. Android 8.0 için ise Kasım sonları işaret ediliyordu. Eğer işler yolunda giderse Kasım ortasında bile Android 8.0 dağıtımı başlayabilir.

Android 7.1.2 Nougat güncellemesi hali hazırda Nokia 6 için başlamıştı. Nokia 5, 3 ve 8 modellerinin de yakın zamanda güncellemeyi almayı başlaması bekleniyordu. Bu gelişmeden sonra Nokia 5 ve 3 modellerinin güncellemeyi alacağı, Android 8.0 sürümüne ise gelecek yıl başlarında geçeceği tahminini yapabiliriz.