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Nokia 8 doğrudan Android 8 güncellemesi alacak

Nokia’nın çiçeği burnunda amiral gemisi Nokia 8 yakın zamanda Android 8.0 Oreo sürümüne güncellenecek. Firma Android 7.1.2 güncellemesini atlamaya karar verdi.
1 yıl
2,4b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarına Android 9.0 P güncellemesinin sözünü vererek dikkatleri üzerine çeken Nokia’dan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Amiral gemisi Nokia 8 doğrudan Android 8.0 sürümüne güncellenecek.

Gerek yok

Gelen bilgilere göre HMD Global Oy firması Android 7.1.2 Nougat sürümünü atlayarak doğrudan Android 8.0 güncellemesini verme kararı aldı. Firma zaten hali hazırda Nokia 8 için Android 8.0 testlerine başlamıştı.

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HMD Global’in ardı ardına iki güncelleme vermek yerine kaynakları Android 8.0 güncellemesine odaklayarak daha iyi bir iş yapmak istediği düşünülüyor. Android 7.1.2 Nougat güncellemesinin ay sonunda başlaması bekleniyordu. Android 8.0 için ise Kasım sonları işaret ediliyordu. Eğer işler yolunda giderse Kasım ortasında bile Android 8.0 dağıtımı başlayabilir.

Android 7.1.2 Nougat güncellemesi hali hazırda Nokia 6 için başlamıştı. Nokia 5, 3 ve 8 modellerinin de yakın zamanda güncellemeyi almayı başlaması bekleniyordu. Bu gelişmeden sonra Nokia 5 ve 3 modellerinin güncellemeyi alacağı, Android 8.0 sürümüne ise gelecek yıl başlarında geçeceği tahminini yapabiliriz. 

 

http://www.ibtimes.co.in/nokia-8-tipped-skip-android-7-1-2-nougat-directly-get-oreo-update-746001 Yorum Yaz
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Güncellemeyi sorunsuz şekilde ve uzun süre verirse cihazlarına, iste o zaman Nokia iş yapabilir.
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drjacob 1 yıl
Nokia 2 yıl önce bunu yapsaydı şimdi en iyiler arasındaydı ama şimdi ?
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zero fear 1 yıl
Zaten stock android
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hakankabaoglu 1 yıl
Ürünlerinin arkasında durması mükemmel yazılım desteğini en düşük özellikli cihazına bile veriyor nokia helal olsun
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TearsForFears 1 yıl hakankabaoglu
hakankabaoglu
Ürünlerinin arkasında durması mükemmel yazılım desteğini en düşük özellikli cihazına bile veriyor nokia helal olsun

Arayüz stok android, google pixel telefonlarına güncellemeyi verdiği an nokia da verecektir. Çünkü yazılımla uğraşmalarına gerek kalmıyor. Pazarda yeni bir marka hmd global sıkıyorsa güncelleme vermesin :)
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Güncellemeyi sorunsuz şekilde ve uzun süre verirse cihazlarına, iste o zaman Nokia iş yapabilir.
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Bukalemun 1 yıl
2014 ' de görülmesi gereken haberlerdi bunlar ! Nokia + windows mobile = !!!???
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