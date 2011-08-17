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Nokia: Google-Motorola anlaşması bize Windows Phone platformunu seçmekle en iyisini yaptığımızı gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İçinde bulunduğumuz haftanın en çok tartışılan konusu Google’ın 12.5 milyar dolar karşılığında Motorola’nın mobil cihaz departmanını satın alması oldu. Google CEO’su Larry Page Apple ve Microsoft’un Android platformuna açtıkları davalara karşı daha efektif bir koruma sağlamak amacı güttüklerini söylese de Google’ın yeni bir patent savaşı başlatacağını iddia edenler de var. 

Android platformunu kullanan Samsung, LG, Sony Ericsson ve HTC olumlu görüşler belirtirken Microsoft ile ortaklığa giden Nokia’dan eleştiri geldi.

Nokia, Google’ın Motorola’yı satın almasının kendilerinin Microsoft’u seçmekle ne kadar doğru bir karar verdiklerini gösterdiğini belirtti. Nokia’ya göre Google’ın kendine ait akıllı telefon departmanından çıkan modeller referans olarak daima ön planda olacak. Diğer Android ortakları üreticiler de kendi modellerini öne çıkarma çabası içine girecek. Bu da firmaların zarar görmesine sebebiyet verecek.

Nokia ise Android platformunu seçmeyerek bu problemi atlatmış oldu. Firma, Windows Phone platformu ile büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor. İki firmanın sahip olduğu patent portfolyosu da bu başarıya katkı yapacak. 

Finli Nokia, Microsoft ile ortaklığa gitmeden önce Google ile Android işletim sisteminin kullanılması konusunda görüşmüş ancak ikna olmadığı için vazgeçmişti. Bu olay ortaya çıktığında Nokia’nın bu tavrı çok eleştiri almıştı.

Nokia’nın Ekim ayındaki Nokia World etkinliğinde Windows Phone modellerini tanıtması bekleniyor.

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Mr. Jingles 8 yıl en beğenilen
Android'e geçmeyerek doğru yaptı ama Windows Phone 7'ye geçerek doğru mu yaptı acaba? :) Adamların MeeGo'dan ödleri patlıyor onun için Nokia'ya MeeGo'yu bıraktırdılar. Geleceği yokmuş, umutlu değiliz, başarı beklemiyoruz vs geçiniz bunları. Bunların hepsi koskocaman bir palavra. Hatırlayın o CEO'nun dediğini. N9 küresel çapta bir başarı yakalasa dahi devamı gelmeyecek dedi. Buradaki artniyeti göremiyor olmak için kör olmak gerekir.
Android'e geçmeyerek doğru yaptı ama Windows Phone 7'ye geçerek doğru mu yaptı acaba? :) Adamların MeeGo'dan ödleri patlıyor onun için Nokia'ya MeeGo'yu bırakt...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Klasör.:X:. 8 yıl
Android neredeyse tüm markalarda mevcut.Rekabet oluşması ve çeşitlilik açısından nokianın mikrosoft ile anlaşması bence cuk oturdu deyimi ile özdeşleşiyor.Yukarıdaki yorumdan anlaşıldığı üzere winphone 8 başka bir boyut getirecektir sektöre...
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Bl00dyHell 8 yıl
Nokia, tahminlerinin ne kadar başarısız olduğunu daha önceden göstermişti zaten bizlere
Şimdi kendilerini avutmaya çalışıyorlar.
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kedisevket 8 yıl
Microsoft windows 8 ile birlikte çok akıllıca bir iş yaptı. Tüm platformlar için tek yazılım oluşturdu.

Düşünsenize windows da kullandığınız her programın bir pc, bir tablet bir de telefon arayüzü olabileceğini. Developer lar için bulunmaz fırsat. Aynı zamanda windows 8 app store'u da sayısız programa ev sahipliği yapacak.

Phone 7 treni yakalamak içindi. Phone 8 windows 8 ile birlikte ve var olan uygulama geliştirici çeşitliliği ile güçlü bir rakip olacaktır.

Apple her zaman üst düzey kullanıcı deneyimi sunan bir firma ios pastadan ana dilimi alır da google motorola yı almasaydı android in işi zordu.

HTC ve Iphone kullanmış biri olarak, Android'i onca geçen zamana rağmen kullanıcı dostu bulmuyorum. Karışık zor ve developer dostu değil. Üreticilerin tasarım ve donanım konusundaki vizyonsuzlukları aman herşeyi koyalım mantığı ile ortada, telefonu aldıktan iki ay sonra yenisini çıkarıyorlar hani destek hani güncellemeler diye bekliyorsun. Günümüzdeki üst düzey android telefonlardan hayli geride kalan donanımı ile iphone 4 hem tasarım harikası hem de anneme versem aynı gün kullanmaya başlayacak kadar kullanıcı dostu. Ayrıca kullanıcı deneyimine sekte vurmayan binlerce tasarım harikası programı ile hayatı kolaylaştırıyor. Apple ın kendi donanımı olduğu için güncellermeler herkes için aynı zamanda hazır. Mac le windows pc arasındaki fark gibi, ios donanımının tamamını verimli kullanabilen bir sistem. Bu sayede Iphone 4 oldukça verimli bir telefon bunu deşarj süresinin uzunluğundan anlayabilirsiniz. Ayrıca apple için para makinesi, iphone u almakla bitmiyor, uygulama öncelikli bir sistem olduğu için ios app store para basıyor, music store para basıyor, book store ise şöyle böyle durumda. Apple kullanıcısı telefonu aldıktan sonra harcamaya devam ediyor.

Google kendi yazılımını yazan firmaların kendi donanımlarını yapmalıdır felsefesinden gitmesine şaşırmamak lazım. Android için en doğru adımı zamanında attı. Kullanıcılar android den gelecekte çok daha fazla yararlanabilecektir, zamanında destek alabilecek. Motorola diğer android telefon üreticilerini ezip geçecektir. Diğer üreticiler için durum zor ama android için gelecek daha güzel olacaktır.



1 Yanıt Yanıtla +1
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Şahi_13 8 yıl
1 milyar doları Google'dan koparsaydı nokia,açıklamanın yönü farklı olurdu tabi. Nokia yağamadın,bari Windows ile esde adam gibi cihaz görelim boş lafı geç.
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Vipracing 8 yıl
Bu Elop un yatacak yeri yok


Yahu senin ne işin var başkasının çıkardığı işletim sistemi ile git bir an önce N9 u sonra da türevlerini sür piyasaya.Harika bir işletim sistemin var elinde zaten geç kalıcağın kadar kaldın piyasa payınıda kaptırdın bari bundan sonrasını kurtar ama nerede ? Kale içten fethedildi bir kere.
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K_Spartakus 8 yıl
Nokianin söylediklerine çok inandık ya , androidle çalışmama konusunda haklı çıkmışta alanda filanda
Adama sorarlar sen Google'la görüşürken microsoftun etekleri tutuşup eyvah nokia gibi dev kaçıyor hemen truva atimizi içeriye sokalim diyerek kendi hissedarin bir yöneticiyi bu şirketin başına CEO yapıp hergün şöyle olacak böyle olacak. deyip en iyi sistemi kenara atıp eksiklerle dolu ve yeni versiyonu hala muallakta olan bir sistemi getirip sonra googledan iyiki vazgecmisiz deyip afra tafra yapmak çok kolay oluyor demezler mi ?
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DH Misafiri 8 yıl
tabi tabi, zügürt tesellisi
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cihangir151 8 yıl
he he öyle...
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SaatliBomba 8 yıl
google zarar etmez
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Stanislas Xavier 8 yıl
DH Misafiri
linuxu bilgisayarında kullanan ne kadar insan varsa hepsi windowsa geri dönüyor. çünkü bir müddet sonra bedava kullandığınız işletim sisteminin sorunlarını çözmek için harcadığınız vaktin bilgisayarınızı kullanmanız için gereken vaktin çok çok üzerinde olduğunu görüyorsunuz.
sorun çözmekten kastın katkıda bulunmak olmasın?ikisi farklı şeydir unutma.

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