Nokia: Google-Motorola anlaşması bize Windows Phone platformunu seçmekle en iyisini yaptığımızı gösterdi

Haber Editörü
İçinde bulunduğumuz haftanın en çok tartışılan konusu Google’ın 12.5 milyar dolar karşılığında Motorola’nın mobil cihaz departmanını satın alması oldu. Google CEO’su Larry Page Apple ve Microsoft’un Android platformuna açtıkları davalara karşı daha efektif bir koruma sağlamak amacı güttüklerini söylese de Google’ın yeni bir patent savaşı başlatacağını iddia edenler de var.
Android platformunu kullanan Samsung, LG, Sony Ericsson ve HTC olumlu görüşler belirtirken Microsoft ile ortaklığa giden Nokia’dan eleştiri geldi.
Nokia, Google’ın Motorola’yı satın almasının kendilerinin Microsoft’u seçmekle ne kadar doğru bir karar verdiklerini gösterdiğini belirtti. Nokia’ya göre Google’ın kendine ait akıllı telefon departmanından çıkan modeller referans olarak daima ön planda olacak. Diğer Android ortakları üreticiler de kendi modellerini öne çıkarma çabası içine girecek. Bu da firmaların zarar görmesine sebebiyet verecek.
Nokia ise Android platformunu seçmeyerek bu problemi atlatmış oldu. Firma, Windows Phone platformu ile büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor. İki firmanın sahip olduğu patent portfolyosu da bu başarıya katkı yapacak.
Finli Nokia, Microsoft ile ortaklığa gitmeden önce Google ile Android işletim sisteminin kullanılması konusunda görüşmüş ancak ikna olmadığı için vazgeçmişti. Bu olay ortaya çıktığında Nokia’nın bu tavrı çok eleştiri almıştı.
Nokia’nın Ekim ayındaki Nokia World etkinliğinde Windows Phone modellerini tanıtması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşünsenize windows da kullandığınız her programın bir pc, bir tablet bir de telefon arayüzü olabileceğini. Developer lar için bulunmaz fırsat. Aynı zamanda windows 8 app store'u da sayısız programa ev sahipliği yapacak.
Phone 7 treni yakalamak içindi. Phone 8 windows 8 ile birlikte ve var olan uygulama geliştirici çeşitliliği ile güçlü bir rakip olacaktır.
Apple her zaman üst düzey kullanıcı deneyimi sunan bir firma ios pastadan ana dilimi alır da google motorola yı almasaydı android in işi zordu.
HTC ve Iphone kullanmış biri olarak, Android'i onca geçen zamana rağmen kullanıcı dostu bulmuyorum. Karışık zor ve developer dostu değil. Üreticilerin tasarım ve donanım konusundaki vizyonsuzlukları aman herşeyi koyalım mantığı ile ortada, telefonu aldıktan iki ay sonra yenisini çıkarıyorlar hani destek hani güncellemeler diye bekliyorsun. Günümüzdeki üst düzey android telefonlardan hayli geride kalan donanımı ile iphone 4 hem tasarım harikası hem de anneme versem aynı gün kullanmaya başlayacak kadar kullanıcı dostu. Ayrıca kullanıcı deneyimine sekte vurmayan binlerce tasarım harikası programı ile hayatı kolaylaştırıyor. Apple ın kendi donanımı olduğu için güncellermeler herkes için aynı zamanda hazır. Mac le windows pc arasındaki fark gibi, ios donanımının tamamını verimli kullanabilen bir sistem. Bu sayede Iphone 4 oldukça verimli bir telefon bunu deşarj süresinin uzunluğundan anlayabilirsiniz. Ayrıca apple için para makinesi, iphone u almakla bitmiyor, uygulama öncelikli bir sistem olduğu için ios app store para basıyor, music store para basıyor, book store ise şöyle böyle durumda. Apple kullanıcısı telefonu aldıktan sonra harcamaya devam ediyor.
Google kendi yazılımını yazan firmaların kendi donanımlarını yapmalıdır felsefesinden gitmesine şaşırmamak lazım. Android için en doğru adımı zamanında attı. Kullanıcılar android den gelecekte çok daha fazla yararlanabilecektir, zamanında destek alabilecek. Motorola diğer android telefon üreticilerini ezip geçecektir. Diğer üreticiler için durum zor ama android için gelecek daha güzel olacaktır.
Yahu senin ne işin var başkasının çıkardığı işletim sistemi ile git bir an önce N9 u sonra da türevlerini sür piyasaya.Harika bir işletim sistemin var elinde zaten geç kalıcağın kadar kaldın piyasa payınıda kaptırdın bari bundan sonrasını kurtar ama nerede ? Kale içten fethedildi bir kere.
Adama sorarlar sen Google'la görüşürken microsoftun etekleri tutuşup eyvah nokia gibi dev kaçıyor hemen truva atimizi içeriye sokalim diyerek kendi hissedarin bir yöneticiyi bu şirketin başına CEO yapıp hergün şöyle olacak böyle olacak. deyip en iyi sistemi kenara atıp eksiklerle dolu ve yeni versiyonu hala muallakta olan bir sistemi getirip sonra googledan iyiki vazgecmisiz deyip afra tafra yapmak çok kolay oluyor demezler mi ?
+ 24
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3560 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, google ve motorola