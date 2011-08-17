Nokia: Google-Motorola anlaşması bize Windows Phone platformunu seçmekle en iyisini yaptığımızı gösterdi

İçinde bulunduğumuz haftanın en çok tartışılan konusu Google’ın 12.5 milyar dolar karşılığında Motorola’nın mobil cihaz departmanını satın alması oldu. Google CEO’su Larry Page Apple ve Microsoft’un Android platformuna açtıkları davalara karşı daha efektif bir koruma sağlamak amacı güttüklerini söylese de Google’ın yeni bir patent savaşı başlatacağını iddia edenler de var.





Android platformunu kullanan Samsung, LG, Sony Ericsson ve HTC olumlu görüşler belirtirken Microsoft ile ortaklığa giden Nokia’dan eleştiri geldi.





Nokia, Google’ın Motorola’yı satın almasının kendilerinin Microsoft’u seçmekle ne kadar doğru bir karar verdiklerini gösterdiğini belirtti. Nokia’ya göre Google’ın kendine ait akıllı telefon departmanından çıkan modeller referans olarak daima ön planda olacak. Diğer Android ortakları üreticiler de kendi modellerini öne çıkarma çabası içine girecek. Bu da firmaların zarar görmesine sebebiyet verecek.





Nokia ise Android platformunu seçmeyerek bu problemi atlatmış oldu. Firma, Windows Phone platformu ile büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor. İki firmanın sahip olduğu patent portfolyosu da bu başarıya katkı yapacak.





Finli Nokia, Microsoft ile ortaklığa gitmeden önce Google ile Android işletim sisteminin kullanılması konusunda görüşmüş ancak ikna olmadığı için vazgeçmişti. Bu olay ortaya çıktığında Nokia’nın bu tavrı çok eleştiri almıştı.





Nokia’nın Ekim ayındaki Nokia World etkinliğinde Windows Phone modellerini tanıtması bekleniyor.