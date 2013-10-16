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Nokia, Guru adında bir iPod rakibi hazırlıyor olabilir

5 yıl
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, Guru adında bir iPod rakibi hazırlıyor olabilir

22 Ekim tarihindeki Abu Dhabi etkinliğiyle iddialı akıllı telefon ve tablet modellerini tanıtmaya hazırlanan Nokia, teknoloji dünyasına bir sürpriz daha sunabilir.

Evleaks tarafından firma içinden sızdırılan bilgilere göre Nokia, Guru kod adını verdiği ve iPod ile rekabet edecek bir MP3 oynatıcı üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Guru hakkında detaylı bilgiler olmasa da iPod Shuffle benzeri bir tasarımı benimseyeceği ve NFC teknolojisini de içerisinde barındıracağı belirtiliyor.

Akıllı telefonların giderek daha fazla multimedya oynatma ögeleri içerdiği ve bu nedenle medya oynatıcılara olan ilginin azaldığı bir gerçek. iPod ailesinin yavaş yavaş gerilemeye başlayan satışları da bunu gösteriyor.

Nokia'nın tüketici ilgisini çekmek adına nasıl bir strateji belirleyeceği merak konusu. Bazı uzmanlar Zune cihazlarının bazı özelliklerinin miras alınabileceğini tahmin ediyor. Nokia Guru MP3 çalar cihazı en erken gelecek yıl piyasaya çıkabilecek.  

http://vr-zone.com/articles/nokia-working-guru-ipod-shuffle-competitor-mp3-players-still-thing/60508.html Yorum Yaz
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fatih-8 5 yıl en beğenilen
Guru gürültü
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onur01651 5 yıl
blutooth kulaklık olrak kullanabiliyorsak ne güzel ?
Çok yaratıcı olur, dahili hafızalı ayrıca tel şarjını yemiyecek :D
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SystemApps 5 yıl
telefona soksun bunu ekstra cihaz istemiyoruz,
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Bay H 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Nokia Guru
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cübbeli gandalf 5 yıl
ipod kalitesinde yaparsa alınabilir bide düşük fiyattan girerse ne güzel
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e-Militarist 5 yıl
İpod kalitesinde yaparsa ben almam. Nokia kalitesinde yaparsa ki adı üstünde Nokia, heralde Nokia kalitesinde olacak, birtane alırım. Zaten seneye anca çıkacakmış. Keşke geçen sene çıksaydı.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Özellikler akıllı telefon kullananlar düşük sesten hoşlanmıyor ise ayrıca pile yük bindirdiğini düşünüyorsa mp3 veya radyonun o zaman ek olarak bir mp4 çalar tercih edebilir..Ek aparatlar ise genelde akıllı telefonlar için.Tuşlu telefonlar bile güzel ses verebiliyorlar özellikle 6300 ve benzeri.Firmalar elektronik geri dönüşüme önem vermiyor doğa açısından milyarlarca elektronik çöp var dünyada.Tutulup tutulmasında ziyade gereklilik söz konusu.Çıkarsa sen alırsın ben almam tercih meselesi.
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Atmosphere 5 yıl
Akilli telefondan cikti. ipod mu kaldi artik. nokia'nin yoneticilerinin kafa harbiden gidik
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sub 5 yıl
Microsoft Zune acısını unutamamış demek ki
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umut_baris 5 yıl
İyi ses kalitesi, güncelleme, online mağazayı da iyi yaparsa alınabilir.

ama köylü kurnazı mantığıyla yola çıkarsa çöp olur o aletler.
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Jül Sezar 5 yıl
Ipod rakibi kavrami olmamis
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ali4444 5 yıl
MP3 çalardan müzik dinleyen var mı ?
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HAKANANKARA1975 5 yıl ali4444
ali4444

MP3 çalardan müzik dinleyen var mı ?

Evet.
Sporda,
Özellikle koşarken.
Müthiş stres atıyor insan.
Telefonlar özelliklede koşarken dikkat dağıtıyor ağırlığı ve ebadı sebebiyle.
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Led Zeppelin 5 yıl
Artık cep telefonları yeteri kadar memnun ediyor müzik ve fotoğraf konusunda kullanıcıları ve yanlarında ekstra aynı boyutta bir ekipman taşımak istemiyorlar haliyle... Ama shuffle tarzı akıllı saat sınıfında minik bir ürün çıkarırlarsa başarılı olabilirler...
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Lithium87 5 yıl
Sizi bilmem ama Nokia lumia hamlesinden sonra gerçekten akıllı hamleler yapmaya başladı. Gidişat olumlu.
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