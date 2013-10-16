Nokia, Guru adında bir iPod rakibi hazırlıyor olabilir





22 Ekim tarihindeki Abu Dhabi etkinliğiyle iddialı akıllı telefon ve tablet modellerini tanıtmaya hazırlanan Nokia, teknoloji dünyasına bir sürpriz daha sunabilir.





Evleaks tarafından firma içinden sızdırılan bilgilere göre Nokia, Guru kod adını verdiği ve iPod ile rekabet edecek bir MP3 oynatıcı üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Guru hakkında detaylı bilgiler olmasa da iPod Shuffle benzeri bir tasarımı benimseyeceği ve NFC teknolojisini de içerisinde barındıracağı belirtiliyor.





Akıllı telefonların giderek daha fazla multimedya oynatma ögeleri içerdiği ve bu nedenle medya oynatıcılara olan ilginin azaldığı bir gerçek. iPod ailesinin yavaş yavaş gerilemeye başlayan satışları da bunu gösteriyor.





Nokia'nın tüketici ilgisini çekmek adına nasıl bir strateji belirleyeceği merak konusu. Bazı uzmanlar Zune cihazlarının bazı özelliklerinin miras alınabileceğini tahmin ediyor. Nokia Guru MP3 çalar cihazı en erken gelecek yıl piyasaya çıkabilecek.

http://vr-zone.com/articles/nokia-working-guru-ipod-shuffle-competitor-mp3-players-still-thing/60508.html