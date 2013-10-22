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Nokia Guru medya oynatıcı ortaya çıktı

5 yıl
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17
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Guru medya oynatıcı ortaya çıktı

Nokia'nın akıllı telefon ve tablet modellerinden hariç olarak Guru adında bir MP3 çalar üzerinde çalıştığı bir süre önce gündeme gelmişti. Dün modelin bir görseli de internete sızdırıldı.

Evleaks tarafından internete sızdırılan Nokia Guru oldukça küçük boyutlarıyla dikkat çekerken, deniz mavisi rengi ile üretildiği görülüyor. Cihazda oynatma tuşu, NFC teknolojisi, ses tuşları, 3.5mm jak girişi ve microUSB girişi olduğu görülüyor.

Modelin bir MP3 çalar mı yoksa Bluetooth özellikli bir kulaklık modeli mi olduğu tam olarak anlaşılamıyor. Bugünkü etkinlikte Nokia'nın, bulunduğu yeri Bluetooth yoluyla kullanıcıya bildiren Tag adında bir aksesuar tanıtacağı biliniyor. Bunun yanında dikkat çekici başka aksesuarlar da tanıtması bekleniyor. Nokia Guru da bunlardan birisi olabilir.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Guru-accessory-pops-up-flaunting-a-play-button-and-NFC_id48512 Yorum Yaz
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Chucky Pancamo 5 yıl en beğenilen The Tenth Doctor
Speedy-Step

5c :

Nokia : İmitasyon en iyi iltifattır

Guru:

Apple : Özentilik en iyi tebrik şeklidir.

Senin Mesut Çevik'ten aldığın nick hangi kategoriye giriyor burada?
Speedy-Step5c :Nokia : İmitasyon en iyi iltifattırGuru:Apple : Özentilik en iyi tebrik şeklidir.
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3 Yanıt Yanıtla +25
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1 Avatar
SystemApps 5 yıl
nokia kulaklığındaki tasarım kadar kulağıma tam oturan bir kulakiçine rastlamadım henüz.diğer taraftan müziği ben ne olursa olsun telefondan dinlemeyi tercih ederim. htc gibi güzel bir ses çipi koysun telefona adına pureview sound koysun...
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cellat_erdem 5 yıl
Bluetooth kulaklık mı mp3 çalar mı belli değil denilmiş ama ben mini usb girişli bluetooth kulaklık görmedim hiç. dolayısıyla mp3 çalardır kendileri
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ben beğendim nokia doğru işler yapıyor
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DH Misafiri 5 yıl
Bildiğin taklit... widgetcity.com.ph/...
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mementopolis 5 yıl
Nedense Microsoft farkli alanlarda yarismak icin NOKIA´yi aldi gibi geliyor bana neden bir MP3 cikartirki arkasinda bir APPLE özentiligi gidiyor. APPLE´ninde MP3player konusunda zamaninda SONY Walkmen´den Özenildigi asikar.
tabi o kaca seyi BH olarak düsünmüyorum :) düsünemiyorum sene oldu 2014 demeslermi icine gömsün o zaman telefonun .
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haymatloshan 5 yıl
İsmini çok mu düşünmüşler acaba,çok tiye alırlar bunu.Nokia sen neden hep geriden geliyorsun bir anlayabilsem.
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shadowtr 5 yıl
Guru gürültü.
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ulasates 5 yıl
Büyük ihtimalle BH serisinin devamıdır. Bunlardan kullanıyorum ve oldukça kullanışlı, kaliteli cihazlar. Guru tasarımıyla bir bluetooth kulaklık olursa BH-111'den de güzel olur.

Bu da BH-111:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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umutaltdag 5 yıl
Aklıma geldi;
her gün vuruyom guru guru guvara
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gorkem2626 5 yıl
Nokia en dogru sey olarak renkleri yapiyor iki ana renkte kalmak sıkıcı ozellikle yesil yada turuncu olmali
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SiNaPSiS 5 yıl
Tutmaz tutma ihtimali bile yok
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LilTunechi 5 yıl
Tutmaz
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