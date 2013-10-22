Nokia Guru medya oynatıcı ortaya çıktı





Nokia'nın akıllı telefon ve tablet modellerinden hariç olarak Guru adında bir MP3 çalar üzerinde çalıştığı bir süre önce gündeme gelmişti. Dün modelin bir görseli de internete sızdırıldı.





Evleaks tarafından internete sızdırılan Nokia Guru oldukça küçük boyutlarıyla dikkat çekerken, deniz mavisi rengi ile üretildiği görülüyor. Cihazda oynatma tuşu, NFC teknolojisi, ses tuşları, 3.5mm jak girişi ve microUSB girişi olduğu görülüyor.





Modelin bir MP3 çalar mı yoksa Bluetooth özellikli bir kulaklık modeli mi olduğu tam olarak anlaşılamıyor. Bugünkü etkinlikte Nokia'nın, bulunduğu yeri Bluetooth yoluyla kullanıcıya bildiren Tag adında bir aksesuar tanıtacağı biliniyor. Bunun yanında dikkat çekici başka aksesuarlar da tanıtması bekleniyor. Nokia Guru da bunlardan birisi olabilir.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Guru-accessory-pops-up-flaunting-a-play-button-and-NFC_id48512