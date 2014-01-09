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Nokia Lumia Black güncellemesi global dağıtıma başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia Black güncellemesi global dağıtıma başladı

Microsoft'un Windows Phone 8 için yayınladığı Update 3 güncellemesi Nokia tarafında Lumia Black olarak karşımıza çıkacak.

Lumia Black güncellemesinde Full HD desteği, 4 çekirdekli işlemci, başlangıç ekranında 3 karo, Bluetooth Smart desteği, uygulama klasörleri, gelişmiş Glance ekran teknolojisi, yenilenmiş Nokia Camera uygulaması, Beamer veri aktarım özelliği, Refocus resim işleme uygulaması, RAW fotoğraf desteği şeklinde yenilikler mevcut.

Ancak Beamer ve Refocus özelliği için 1GB RAM zorunlu. RAW desteği ise Lumia 1020 ve 1520 modelleri için geçerli. Lumia Black geçen yıl sonunda ABD'de dağıtıma başlamıştı. Bugün itibariyle global dağıtım da başladı. İlk etapta Lumia 925 ve Lumia 1020 modellerine güncelleme veriliyor. Sonraki haftalarda ise cihaz sayısı artacak.  

http://conversations.nokia.com/2014/01/09/lumia-black-update/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
625 için duyuru var mı ne zaman gelir ?
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crepidarain 5 yıl
En onemli değişiklik uygulamaları "x" ile kapatma, gerisi yalan dolan. Wp 7 den beri kullanıyorum, toplam 7-8 güncelleme (tabi birisi 7.8 kazığı) gördüm, hepsini umutla bekledim ve hiçbirinde umduğumu bulamadım. Hatta wp7 zamanında milletin yazdığı romları filan kullanıyordum telefondan iice tiksinmemek için.
gel gelelim tiksinmemiz için zorlatıyor microsoft, Wp sistemi çok hoşuma gidiyor evet ama bu nedir arkadaş hiçbir şey gelişmiyor. 7'den 8 e geçerken baştan yazıldı diyerek yediler bizi diyelim, e koduğum 8 çıkalı da 1.5 sene oldu ne bok yedin bu süreçte? Neyse yazdıkça sinirleniyorum yeter bu kadar. Wp 8.1 ile de ios ve androidi yakalamaz hatta geçmezse bill gatesin de o elop mu ne bi piç vardı onun da canı cehennem, larry page in kanatları altına girerim arkadaş.

not: bu yazı nefret ve kin işbirliği ile yazılmıştır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Biyturs_OnSr 5 yıl crepidarain
crepidarain

En onemli değişiklik uygulamaları "x" ile kapatma, gerisi yalan dolan. Wp 7 den beri kullanıyorum, toplam 7-8 güncelleme (tabi birisi 7.8 kazığı) gördüm, hepsini umutla bekledim ve hiçbirinde umduğumu bulamadım. Hatta wp7 zamanında milletin yazdığı romları filan kullanıyordum telefondan iice tiksinmemek için.
gel gelelim tiksinmemiz için zorlatıyor microsoft, Wp sistemi çok hoşuma gidiyor evet ama bu nedir arkadaş hiçbir şey gelişmiyor. 7'den 8 e geçerken baştan yazıldı diyerek yediler bizi diyelim, e koduğum 8 çıkalı da 1.5 sene oldu ne bok yedin bu süreçte? Neyse yazdıkça sinirleniyorum yeter bu kadar. Wp 8.1 ile de ios ve androidi yakalamaz hatta geçmezse bill gatesin de o elop mu ne bi piç vardı onun da canı cehennem, larry page in kanatları altına girerim arkadaş.

not: bu yazı nefret ve kin işbirliği ile yazılmıştır.

Bence sistemin uygulama dışında bir eksiği yok, belki anasayfaya arkaplan falan eklenebilir ama bundan daha mühim problemin olduğunu sanmıyorum. Şu multitaskinge el atmaları büyük nimet oldu bu arada. Şu beamer'ı da bir indiremedim, 800fff hatası verip duruyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Ben 620 kullanıyorum kamera muhteşem babamda 925 var o çok çok daha iyi arkadaşlar ekran pixselleri guneşli ortamda farklı renk gosteriyo golge bi yere geçtiğinizde goruntu super oluyo nokia bizi ayırmış olamaz s3 mini ye karşı çıkarılmış olan 620 s3 miniyi her konuda eziyo eminim sizde ayarları kurcalarsanız duzelecektir
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pavlov_ 5 yıl
Şimdi bu Black ile ne dğeişti? Glance bir de kamera mı? Daha gözle görülür bir değişiklik yok mu? L820 var şu an elimde kim bilir ne zaman gelir
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DH Misafiri 5 yıl
Dun gece geldi lumia Black lumia 920 Nokia shoptan alınma cihaz.
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attci 5 yıl
Uygulama geliş şurası belli mi üst segmentten alt segnente doğru mu geliyor.
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jumuu 5 yıl
925 kullanıyorum. Heyecanla indirdikten sonra kamerayı açtım. Fotoğraf çektim. Oda ne? Fotoğrafı kaydederken soluklaşma hala devam ediyor. (Nokia camera guncelleştirmesini yaptım). Fotoğrafa baktım. Kumlaşma hala devam ediyor. Bu ne ya? Algoritma değişikliği falan olmamış. Guzelim kamerayı yazılımla mahvediyorlar
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Nokia Specialist 5 yıl jumuu
jumuu
925 kullanıyorum. Heyecanla indirdikten sonra kamerayı açtım. Fotoğraf çektim. Oda ne? Fotoğrafı kaydederken soluklaşma hala devam ediyor. (Nokia camera guncelleştirmesini yaptım). Fotoğrafa baktım. Kumlaşma hala devam ediyor. Bu ne ya? Algoritma değişikliği falan olmamış. Guzelim kamerayı yazılımla mahvediyorlar

Ya soluklaşmadan kastınız nedir renkler mi canlı gözükmüyor mu tam anlamadım.
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kule_genclik 5 yıl
920 niye ilk basta almiyor
925 le kasasi disinda farklarida yok. Sende bi alemsin nokia
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webdh 5 yıl kule_genclik
kule_genclik

920 niye ilk basta almiyor
925 le kasasi disinda farklarida yok. Sende bi alemsin nokia

925 yeni model ya , bizim pabuç dama atıldı. Gelen güncellemede birşeye benzese..

Biz nokiayı destekledikçe Nokia bizi kazıklıyor. Bırak 920 yi 520 dahil hepsine aynı anda gelmesi gerekir.
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zulu123 5 yıl kule_genclik
kule_genclik

920 niye ilk basta almiyor
925 le kasasi disinda farklarida yok. Sende bi alemsin nokia

GDR3 yükleyin tüm bu özelliklere sahip olursunuz. bazıları tarafından hala beta olduğu iddia edilen GDR3 aslında Aralık'ta final sürüm olarak preview kullanıcılarına yayınlandı. Bunun dışında Nokia'nın ürün yazılımı güncellemesi Black'i gerektiren Nokia Beamer ve Nokia Storyteller hariç tüm yeni yazılım ve sürümleri de kullanabilirsiniz.
İşletim sisteminde yapılacak her türlü yeniliği ilk önce kullanmak için developer moduna geçirin telefonunuzu ve Microsoft size tüm güncelleştirme ve yamaları önce size göndersin.
Developer olduğunuzda cihazınız sonuç olarak öncelik sahibi oluyor. Seçim sizin....
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DH Misafiri 5 yıl
merak etmeyin şuan itibariyle bu update 1020 telefonuma iniyor :)
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lord66 5 yıl
15 dakikadır güncellemeler kontrol ediliyor diyor.Normalde bu kadar uzun sürüyor mu bu kontroller?
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Dranova 5 yıl
512 ramli 720mde refocus var
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Paroksetin 5 yıl
İşte bu aldığım en güzel haber.
Demeyi çok isterdim fakat önümüzdeki haftalar nedir yav.
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