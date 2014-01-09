Nokia Lumia Black güncellemesi global dağıtıma başladı

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Microsoft'un Windows Phone 8 için yayınladığı Update 3 güncellemesi Nokia tarafında Lumia Black olarak karşımıza çıkacak.
Lumia Black güncellemesinde Full HD desteği, 4 çekirdekli işlemci, başlangıç ekranında 3 karo, Bluetooth Smart desteği, uygulama klasörleri, gelişmiş Glance ekran teknolojisi, yenilenmiş Nokia Camera uygulaması, Beamer veri aktarım özelliği, Refocus resim işleme uygulaması, RAW fotoğraf desteği şeklinde yenilikler mevcut.
Ancak Beamer ve Refocus özelliği için 1GB RAM zorunlu. RAW desteği ise Lumia 1020 ve 1520 modelleri için geçerli. Lumia Black geçen yıl sonunda ABD'de dağıtıma başlamıştı. Bugün itibariyle global dağıtım da başladı. İlk etapta Lumia 925 ve Lumia 1020 modellerine güncelleme veriliyor. Sonraki haftalarda ise cihaz sayısı artacak.
http://conversations.nokia.com/2014/01/09/lumia-black-update/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gel gelelim tiksinmemiz için zorlatıyor microsoft, Wp sistemi çok hoşuma gidiyor evet ama bu nedir arkadaş hiçbir şey gelişmiyor. 7'den 8 e geçerken baştan yazıldı diyerek yediler bizi diyelim, e koduğum 8 çıkalı da 1.5 sene oldu ne bok yedin bu süreçte? Neyse yazdıkça sinirleniyorum yeter bu kadar. Wp 8.1 ile de ios ve androidi yakalamaz hatta geçmezse bill gatesin de o elop mu ne bi piç vardı onun da canı cehennem, larry page in kanatları altına girerim arkadaş.
not: bu yazı nefret ve kin işbirliği ile yazılmıştır.
Bence sistemin uygulama dışında bir eksiği yok, belki anasayfaya arkaplan falan eklenebilir ama bundan daha mühim problemin olduğunu sanmıyorum. Şu multitaskinge el atmaları büyük nimet oldu bu arada. Şu beamer'ı da bir indiremedim, 800fff hatası verip duruyor.
Ya soluklaşmadan kastınız nedir renkler mi canlı gözükmüyor mu tam anlamadım.
925 le kasasi disinda farklarida yok. Sende bi alemsin nokia
925 yeni model ya , bizim pabuç dama atıldı. Gelen güncellemede birşeye benzese..
Biz nokiayı destekledikçe Nokia bizi kazıklıyor. Bırak 920 yi 520 dahil hepsine aynı anda gelmesi gerekir.
GDR3 yükleyin tüm bu özelliklere sahip olursunuz. bazıları tarafından hala beta olduğu iddia edilen GDR3 aslında Aralık'ta final sürüm olarak preview kullanıcılarına yayınlandı. Bunun dışında Nokia'nın ürün yazılımı güncellemesi Black'i gerektiren Nokia Beamer ve Nokia Storyteller hariç tüm yeni yazılım ve sürümleri de kullanabilirsiniz.
İşletim sisteminde yapılacak her türlü yeniliği ilk önce kullanmak için developer moduna geçirin telefonunuzu ve Microsoft size tüm güncelleştirme ve yamaları önce size göndersin.
Developer olduğunuzda cihazınız sonuç olarak öncelik sahibi oluyor. Seçim sizin....
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