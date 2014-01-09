Nokia Lumia Black güncellemesi global dağıtıma başladı





Microsoft'un Windows Phone 8 için yayınladığı Update 3 güncellemesi Nokia tarafında Lumia Black olarak karşımıza çıkacak.





Lumia Black güncellemesinde Full HD desteği, 4 çekirdekli işlemci, başlangıç ekranında 3 karo, Bluetooth Smart desteği, uygulama klasörleri, gelişmiş Glance ekran teknolojisi, yenilenmiş Nokia Camera uygulaması, Beamer veri aktarım özelliği, Refocus resim işleme uygulaması, RAW fotoğraf desteği şeklinde yenilikler mevcut.





Ancak Beamer ve Refocus özelliği için 1GB RAM zorunlu. RAW desteği ise Lumia 1020 ve 1520 modelleri için geçerli. Lumia Black geçen yıl sonunda ABD'de dağıtıma başlamıştı. Bugün itibariyle global dağıtım da başladı. İlk etapta Lumia 925 ve Lumia 1020 modellerine güncelleme veriliyor. Sonraki haftalarda ise cihaz sayısı artacak.

http://conversations.nokia.com/2014/01/09/lumia-black-update/