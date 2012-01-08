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Nokia, Norveçli mobil işletim sistemi geliştiricisi Smarterphone'u satın aldı

7 yıl
3,7b
1
33
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Finlandiyalı mobil telefon Nokia, yıllarca akıllı telefonlarında kullandığı Symbian işletim sistemini ve Intel ile geliştirdiği açık kaynak MeeGo işletim sistemini bir kenara bırakarak Microsoft ile Windows Phone işletim sistemine sahip akıllı telefon üretimi konusunda geçen yıl ortaklık imzalamıştı. Bunun yanında firma orta ve giriş seviyesine yönelik olarak Meltemi adında bir mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şimdi ise Norveçli bir mobil işletim sistemi geliştiricisini satın aldığı duyuruldu.

Oslo'da faaliyet gösteren Smarterphone adlı firma 2007 yılından bu yana java telefonlar için mobil işletim sistemi geliştiriyor. Satış haberi ise firmaya 6.5 milyon avro yatırım yapan Ferd Capital tarafından verildi.

Smarterphone'un geliştirdiği mobil işletim sisteminin farkı ise mobil telefonların bir akıllı telefon gibi görünmesini sağlaması ve bazı önemli fonksiyonlar sunması. 

Nokia firma ile ilgili gelecekteki planlarını açıklamadı. Tahminler Windows Phone ve S40 platformundan sonra Smarterphone'un üçüncü alternatif olarak kullanılması veya S40 ile birleştirilerek farklı bir java uyumlu işletim sistemi ortaya çıkarılması yönünde. Bu yeni satın alma işleminin Nokia'nın gelecekteki modellerine nasıl etki edeceğini zaman gösterecek.

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Chandler Bing 7 yıl en beğenilen
android ve ios almış başını gitmiş ama akıllı telefonlarda gitmiş. nokia bu firmayı akıllı telefonlar için satın almıyor, şu anda s40 segmentinde bulunan telefonlar için alıyor. yani android'in dikiş tutamayacağı telefonlar için, düşük donanımlı, ucuz telefonlar için. android'in düşük donanımlı telefonlarda ne kadar hantal ve gereksiz olduğunu görüyoruz diğer markalardan. donanıma uymayan, yavaş ve kasarak çalışan işletim sistemi olsa ne olur olmasa ne olur? tüm telefonların akıllı telefonlardan ibaret sanmak da yeni moda oldu herhalde.
android ve ios almış başını gitmiş ama akıllı telefonlarda gitmiş. nokia bu firmayı akıllı telefonlar için satın almıyor, şu anda s40 segmentinde bulunan te...
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Volkanbaba 7 yıl
Nokia en iyisi giriş seviyesi modeller üretsin akıllı telefon pazarından çıksın. Zaten wp7 nin donanım kısıtlamasi olmasa o cihazlarada dandik donanımlar koyma ya devam edecekti.
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DH Misafiri 7 yıl
nokia neden androıd kullanmamakta ısrar ediyor yoksa atladığım bişeymi var
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Dark Shade 7 yıl
üst segmen telefonlar da başarılı olamıcağını anladı nokia...
alt segmenden gelir elde edeyim düşüncesinde heralde...
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JoeyBane 7 yıl
Nokia küçük oynuyor.
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07ONUR 7 yıl Dark Shade
darqshade

üst segmen telefonlar da başarılı olamıcağını anladı nokia...
alt segmenden gelir elde edeyim düşüncesinde heralde...


Ne alaka?
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alpa07 7 yıl
Akıllı telefon pazarından bir şey kazanamadı giriş seviyesi içim hamle yapıyor.60 -70 YAŞLAR İÇİN ideal bir işletim sistemi :)
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Guest-8948E37AE 7 yıl
şu nokia düşmanlığını anlamakta zorlanıyorum , nokianın avukatlığını yapmak bize düşmez fakat çocukça yorumlar yapılmayan
bir forumu ne zaman göreceğiz merak ediyorum..
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acmtncy 7 yıl
giriş seviyesi telefonlarda symbiandan şikayet eden yok ki nokia neden smartphone gibi gözükmeye çalışmış ne olduğu belirsiz telefonlar çıkarmaya uğraşıyorsun.
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kımyasal 7 yıl
arkadaş bu Nokia neden batmıyor yahu ?
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Guest-F8946C419 7 yıl
MeeGO'yu adam etselerdi üst sınıf için en az 2 meeGO'lu telefon ve 2 tablet çıkarsalardı yanına da 1'er tane windows phone çıkarsalardı ne olurdu sanki ? Giriş seviyesi içinmiş galiba..Symbian'ı bırakmanın mantığı ne oda java buda..Aynı b.kun laciverti yani..
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Mr. Jingles 7 yıl
Nokia CEO değişikliğinden bu yana çok yanlış kararlar aldı. Şimdi de başka işletim sistemi üzerinde uğraşıyor cidden anlamak mümkün değil.
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JohnLord 7 yıl
wp 7 yi seçmekle hata yaptı ne olurdu androidi seçsen altına işesen nolurdu okul çocuğu nokia
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cihangir151 7 yıl
adam halen arayış içinde. sen bu inatla öleceksin. sen akıllı telefon yapacağına ancak "mobil telefonların bir akıllı telefon gibi görünmesini sağlaması" sağlarsın.
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E_Aydin35 7 yıl
Nokıa'nın artık bir şeyler yapma vakti gelmişti zaten, bakalım bir çıkış yolu yakalayabilecekmi nokıa ama iyi bir atılım yapmıs.
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Chandler Bing 7 yıl
android ve ios almış başını gitmiş ama akıllı telefonlarda gitmiş. nokia bu firmayı akıllı telefonlar için satın almıyor, şu anda s40 segmentinde bulunan telefonlar için alıyor. yani android'in dikiş tutamayacağı telefonlar için, düşük donanımlı, ucuz telefonlar için. android'in düşük donanımlı telefonlarda ne kadar hantal ve gereksiz olduğunu görüyoruz diğer markalardan. donanıma uymayan, yavaş ve kasarak çalışan işletim sistemi olsa ne olur olmasa ne olur? tüm telefonların akıllı telefonlardan ibaret sanmak da yeni moda oldu herhalde.
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