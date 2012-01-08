Nokia, Norveçli mobil işletim sistemi geliştiricisi Smarterphone'u satın aldı

Finlandiyalı mobil telefon Nokia, yıllarca akıllı telefonlarında kullandığı Symbian işletim sistemini ve Intel ile geliştirdiği açık kaynak MeeGo işletim sistemini bir kenara bırakarak Microsoft ile Windows Phone işletim sistemine sahip akıllı telefon üretimi konusunda geçen yıl ortaklık imzalamıştı. Bunun yanında firma orta ve giriş seviyesine yönelik olarak Meltemi adında bir mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şimdi ise Norveçli bir mobil işletim sistemi geliştiricisini satın aldığı duyuruldu.





Oslo'da faaliyet gösteren Smarterphone adlı firma 2007 yılından bu yana java telefonlar için mobil işletim sistemi geliştiriyor. Satış haberi ise firmaya 6.5 milyon avro yatırım yapan Ferd Capital tarafından verildi.





Smarterphone'un geliştirdiği mobil işletim sisteminin farkı ise mobil telefonların bir akıllı telefon gibi görünmesini sağlaması ve bazı önemli fonksiyonlar sunması.





Nokia firma ile ilgili gelecekteki planlarını açıklamadı. Tahminler Windows Phone ve S40 platformundan sonra Smarterphone'un üçüncü alternatif olarak kullanılması veya S40 ile birleştirilerek farklı bir java uyumlu işletim sistemi ortaya çıkarılması yönünde. Bu yeni satın alma işleminin Nokia'nın gelecekteki modellerine nasıl etki edeceğini zaman gösterecek.