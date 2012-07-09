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Nokia : PureView teknolojisi Lumia platformuna çok yakında gelecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde de kısa süre sonra satışa sunulacak olan ve 41MP çözünürlükteki kamerası ile dikkat çeken 808 PureView modelinin tanıtılmasından sonra en çok merak edilen konu Lumia modellerine de bu teknolojinin ne zaman geleceği hakkındaydı.

Neowin sitesine bir açıklama yapan Nokia başkan yardımcısı Richard Kerris, ABD'de T-Mobile ve AT&T operatörleri ile satılan Nokia modellerinin yakında Verizon ve Sprint gibi diğer operatörler tarafından da satışa sunulacağının müjdesini verdi.

Nokia'nın çalkantılar yaşadığı zor günleri gördüğünü belirten Kerris, tünelin ucundaki ışığın artık çok yaklaştığını ifade ediyor. 808 PureView modeli ile birlikte sunulan devrimsel görüntüleme teknolojisini Nokia Lumia cihazlarında da sunmaya hazırlanıyor. Çok yakın olarak ifade edilen tarih bununla birlikte kesin olarak ortaya konmuş değil. Daha önceki bilgiler gelecek yıl ortalarına doğru olacağı şeklindeydi.

Windows Phone 8 platformu ile pek çok kesime göre eskide kalacak şimdiki Lumia modelleri konusunda ise Kerris aynı görüşte değil. WP 7.8 sürümünün kısa süre sonra yayınlanmaya başlayacağını vurgulayan Kerris, yeni geliştirmelerle Lumia serisinin çok enerjik olacağını belirtiyor. Kerris, Apple'ın Siri fonksiyonu için iPhone 4 ve iPhone 4S modellerinde güttüğü politikanın aynısını kendilerinin de izlediğini ve bunun yanlış olmadığını vurguluyor. 

WP 8'li cihazlarda önceki sürümün uygulamaları da çalışacağı için, geliştiriciler büyük bir avantaja sahip olacak. Ayrıca firmalar uygun değiştirme kampanyalarıyla tüketicilere WP 8 yüklü telefon sahibi olma fırsatı sunacak.

Dünya çapında 10 000 aktif patenti bulunan Nokia, hem yeni teknolojiler geliştiriyor, hem de bu teknolojileri korumaya çalışıyor.

İlerleyen dönemde örneğin cihazınızı bükerek kamerada zoom yapma, evinize girdiğiniz anda cihazınızın tüm işle ilgili mailleri saklaması veya küçük eli olanları telefonun algılayarak ona göre klavye düzeni ayarlaması gibi ilginç teknolojiler de bu sayede tüketicilere sunulabilecek.

http://www.neowin.net/news/interview-nokias-richard-kerris-on-windows-phone-8-verizon-and-so-much-more?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia n9 tarzı çekici bir tasarımla ve tatmin edici bir donanımla win8li cepleri piyasaya sürerse +pureview kamera ile bu cihazlar fiyatı ne olursa olsun iş yapacaktìr
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jovanovic 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nokia n9 tarzı çekici bir tasarımla ve tatmin edici bir donanımla win8li cepleri piyasaya sürerse +pureview kamera ile bu cihazlar fiyatı ne olursa olsun iş yapacaktìr

Yine misafir yine enteresan saçma yorumlar...
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z_vitamini 7 yıl
Nokia'dan Android işletim sistemini kullanmasını beklemeyin. Nokia her zaman kendi çizgisi olan bir duruşu olan firma. Android Nokia'ya göre değil, özdeşleşmiyor hatta.
Ayrıca Nokia batıyor Nokia öldü deniliyor forumda ama en çok okunan haberler de Nokia ile ilgili. Ulan Nokia taş bi telefon yapsa hepiniz gidip alacaksınız da burada böyle konuşmak kolay geliyor işte.
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alaz1903 7 yıl
hem pureview hem windows phone. bazı taşlar yerinden oynayacak.
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Azumi 7 yıl
808 Pureview 1500 liraya satılıyorken wp8'li bir pureview 3000 lira olur herhalde
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Mr. Jingles 7 yıl
Nokia bu teknolojiyi Android yapıp güçlü bi donanımla piyasaya sürse emin olun satış rekorları kırardı. Galaxy, One, Xperia vs vızıltı olurdu yanında.
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ATTILA 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci
Nokia bu teknolojiyi Android yapıp güçlü bi donanımla piyasaya sürse emin olun satış rekorları kırardı. Galaxy, One, Xperia vs vızıltı olurdu yanında.


Orasi oyle de. Wp olmasi daha hoş. Şu telefonlari tanitsalar artik.
Nokidan 50+ mp Wp cihaz bekliyorum. :d
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wustti 7 yıl
nokia w8 platformu ile işletim sistemi sorununu çözecek. bu tip kamera olayıyla da diğer firmalardan farklı olmayı başaracak. ve harkasin almak istediği telefonlar üretecek. çünkü tasarımları da baya iyi. ama herkes nokia alacak mı? hayır... nokia bu fiyat politikasını güttüğü sürece sadece hava atmak isteyen kesime satar telefonları.. o 808 in fiyatı nedir öyle abi :) kendi konusunda bi arkadaş ta yazmış nokia o telefonu 500 e satsa almayı düşünebilirim. yani alırım bile demiyorum düşünürüm diyorum. napıyım symbian telefonu uygulama yok bişey yok. ekran çözünürlüğü berbat. kamera desen zaten her telefonun kamerası iş görüyor artık o kadar foto ya önem veren biri olsam zaten o aletle çekmem. bu cihaz sadece ilk bakışta fark yaratan bi cihaz. ama bu fark insanların bu parayı gözden çıkarabileceği bi fark değil...
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jovanovic 7 yıl
Nokia reklam mı verdi siteye naptı böyle, krizden kurtulma çabası mı yoksa Nokia'nın bu kadar haber...
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playmaker10 7 yıl
Güçlü donanım ve makul bir fiyatla gelirse çok iş yapar. Ama 808'in fiyatını gördükten sonra çok uçuk bi fiyatla da gelebilir, o zaman fiyasko olur
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OvernightSensation 7 yıl
bu haberdeki iddialar doğru ise güzel bir gelişme. yeni teknolojiler ve 41 mp kameranın windows phone 8'in iyi olması (bekleyip göreceğiz.) düşünülüp harmanlandığında bir şeyler çıkacaktır ortaya.
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erci501 7 yıl
hep yakında yakında deniliyor ama birşey göremedik.
Üst sınıf telefon alırken neredeyse hiç seçenek yok.
Rekabet artmalı.
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