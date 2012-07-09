Nokia : PureView teknolojisi Lumia platformuna çok yakında gelecek

Ülkemizde de kısa süre sonra satışa sunulacak olan ve 41MP çözünürlükteki kamerası ile dikkat çeken 808 PureView modelinin tanıtılmasından sonra en çok merak edilen konu Lumia modellerine de bu teknolojinin ne zaman geleceği hakkındaydı.





Neowin sitesine bir açıklama yapan Nokia başkan yardımcısı Richard Kerris, ABD'de T-Mobile ve AT&T operatörleri ile satılan Nokia modellerinin yakında Verizon ve Sprint gibi diğer operatörler tarafından da satışa sunulacağının müjdesini verdi.





Nokia'nın çalkantılar yaşadığı zor günleri gördüğünü belirten Kerris, tünelin ucundaki ışığın artık çok yaklaştığını ifade ediyor. 808 PureView modeli ile birlikte sunulan devrimsel görüntüleme teknolojisini Nokia Lumia cihazlarında da sunmaya hazırlanıyor. Çok yakın olarak ifade edilen tarih bununla birlikte kesin olarak ortaya konmuş değil. Daha önceki bilgiler gelecek yıl ortalarına doğru olacağı şeklindeydi.





Windows Phone 8 platformu ile pek çok kesime göre eskide kalacak şimdiki Lumia modelleri konusunda ise Kerris aynı görüşte değil. WP 7.8 sürümünün kısa süre sonra yayınlanmaya başlayacağını vurgulayan Kerris, yeni geliştirmelerle Lumia serisinin çok enerjik olacağını belirtiyor. Kerris, Apple'ın Siri fonksiyonu için iPhone 4 ve iPhone 4S modellerinde güttüğü politikanın aynısını kendilerinin de izlediğini ve bunun yanlış olmadığını vurguluyor.





WP 8'li cihazlarda önceki sürümün uygulamaları da çalışacağı için, geliştiriciler büyük bir avantaja sahip olacak. Ayrıca firmalar uygun değiştirme kampanyalarıyla tüketicilere WP 8 yüklü telefon sahibi olma fırsatı sunacak.





Dünya çapında 10 000 aktif patenti bulunan Nokia, hem yeni teknolojiler geliştiriyor, hem de bu teknolojileri korumaya çalışıyor.





İlerleyen dönemde örneğin cihazınızı bükerek kamerada zoom yapma, evinize girdiğiniz anda cihazınızın tüm işle ilgili mailleri saklaması veya küçük eli olanları telefonun algılayarak ona göre klavye düzeni ayarlaması gibi ilginç teknolojiler de bu sayede tüketicilere sunulabilecek.