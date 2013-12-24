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Nokia akıllı saatini gelecek yıl ikinci yarısında piyasaya sürebilir

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia akıllı saatini gelecek yıl ikinci yarısında piyasaya sürebilir

Samsung, Sony, Pebble, I'm Watch gibi pek çok firmanın ürünlerini gördüğümüz akıllı saat segmentine Nokia'nın da iddialı bir katkı yapacağı bir süredir konuşuluyor. Bu kez ürünün yol haritası ile ilgili bir iddia gündeme geldi.

Sektörden gelen bilgilere göre Nokia'nın akıllı saati gelecek yılın üçüncü çeyreğinde tüketici ile buluşacak. Nokia akıllı saati için mobil cihaz ekibinden ayrı bir ekip oluşturmuş durumda. 

Ekibin başında üst düzey yöneticilerden Axel Meyer ve Peter Skillman yer alıyor. Bu isimler Nokia Kinetic ve Nokia Morph adlı iki önemli projenin altına imza atmıştı. Nokia Kinetic akıllı telefonu eğip bükerek kontrol edilmesini sağlayan bir teknolojiydi. Nokia Morph ise nanoteknoloji kullanarak etrafı algılayabiliyor, kendi enerjisini üretebiliyor ve kendisini temizleyebiliyordu. 

Bu projeler hiçbir zaman hayata geçmedi ancak bu iki ismin akıllı saat çalışmalarının başında olmasının ortaya iddialı bir ürün çıkacağı yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Şimdilik akıllı saatin neye benzediği hakkında herhangi bir bilgi yok.  

http://wmpoweruser.com/rumour-nokia-smart-watch-coming-q3-2014/ Yorum Yaz
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thestell 5 yıl
Sonynin bi ara dokunmatik ekranlı degil de kapasitif tusla kullanıla saati vardı, niye ucuza kacmıyorlar ki kapıs kapıs gider.
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Mad 5 yıl
Pil süresi uzunsa eğer düşünebilir, akıllı saatler de en sıkıcı durum bu
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Nokia farkını ortaya koyar
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Fx_57,5 5 yıl
nokia 1 -2 yıl öncede tablet çıkarıyordu...şirket satılmıyordu vs..
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Chrome48 5 yıl
Şöyle bir akıllı saat istiyorum
Smartwatch 2 gibi uzun pil ömürlü
Pebble gibi 3.parti yazimlarin cogunu destekleyen.
gear gibi kamerasi olan.
ekrani 2-2.5'' inch olan
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Public_Enemy 5 yıl
resimdeki gibi sadece genç/öğrenci kesime hitap edecek, onlarında çoğunun parasının yetmeyeceği dizaynlar olursa işi zor.
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Ekrem_1905 5 yıl
Nokia ilk önce müşterilerini kandırmayıp Telefonlarını geliştirsin. Adamlarda bi tek kamera var diğer özellikler hep halkı kandırmaya yönelik (NOT.: 8 yıllık Nokia Kullanıcısıyım gerçekleri yazıyorum sadece)
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haymatloshan 5 yıl
Nokia kendi haline bırakılsa çok iyi işler çıkartacak.
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Nokia kinetic üretilmiş sonuçta bugün eğilmiş telefona hayranlık duyanlar var adam üretmiş kullanmış.Seri üretime geçilseymiş keşke.Stephen elop olmasaydı kim bilir Nokia bugün nasıl olurdu
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kimi_raikonen 5 yıl
valla tasarım çok güzel olmuş fonksyonellik ve pil süresi iyi olursa fena satar bu.bambaşka bir tasarımı var.
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