Nokia akıllı saatini gelecek yıl ikinci yarısında piyasaya sürebilir





Samsung, Sony, Pebble, I'm Watch gibi pek çok firmanın ürünlerini gördüğümüz akıllı saat segmentine Nokia'nın da iddialı bir katkı yapacağı bir süredir konuşuluyor. Bu kez ürünün yol haritası ile ilgili bir iddia gündeme geldi.





Sektörden gelen bilgilere göre Nokia'nın akıllı saati gelecek yılın üçüncü çeyreğinde tüketici ile buluşacak. Nokia akıllı saati için mobil cihaz ekibinden ayrı bir ekip oluşturmuş durumda.





Ekibin başında üst düzey yöneticilerden Axel Meyer ve Peter Skillman yer alıyor. Bu isimler Nokia Kinetic ve Nokia Morph adlı iki önemli projenin altına imza atmıştı. Nokia Kinetic akıllı telefonu eğip bükerek kontrol edilmesini sağlayan bir teknolojiydi. Nokia Morph ise nanoteknoloji kullanarak etrafı algılayabiliyor, kendi enerjisini üretebiliyor ve kendisini temizleyebiliyordu.





Bu projeler hiçbir zaman hayata geçmedi ancak bu iki ismin akıllı saat çalışmalarının başında olmasının ortaya iddialı bir ürün çıkacağı yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Şimdilik akıllı saatin neye benzediği hakkında herhangi bir bilgi yok.

http://wmpoweruser.com/rumour-nokia-smart-watch-coming-q3-2014/