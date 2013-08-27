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Nokia tableti ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia tableti ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor

Uzun süredir tablet pazarını uzaktan izleme yolunu tercih eden Nokia'nın yeni dönemde Windows RT işletim sistemli bir tablet ile pazara giriş yapacağına dair iddialar giderek güçleniyor. 

Son dedikodulara göre Nokia Sirius şeklinde kod adına sahip olan modelin 26 Eylül tarihindeki etkinlikte tanıtılacağına kaynakların inancı tam. Lumia serisi ile benzer tasarım çizgilerine sahip olacak Nokia tabletin kırmızı rengi ön plana çıkaracağı belirtiliyor. Gövde ise polikarbonat malzemeye sahip olacak. 

Nokia tablet modelinde 10.1 inçlik Full HD ekrana yer verileceği biliniyor. Ekran güneş ışığı altında dahi berrak görüntü sunabilecek parlaklıkta olacak. İşlemci tarafında ise Snapdragon 800 çözümü kullanılacak. 

Kamera olup olmadığı konusuna da açıklık getirilirken arka kısımda 6MP çözünürlükte, ön kısımda ise 2MP çözünürlükte bir kamera sensörünün yer aldığı ifade ediliyor. 32GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile artırılabilirken, 4G LTE bağlantısı mevcut. 2GB RAM, 10 saat kullanım süresi, microUSB, microHDMI girişleri şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Nokia'nın tablet modeli için rekabetçi bir fiyat politikası izleyeceği konuşuluyor. Nokia'nın belirlediği fiyat seviyesi ise iPad modelleri ile benzer olacak. 26 Eylül'deki New York etkinliğinin ardından Ekim-Kasım aylarında modelin satışa sunulacağı tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/10.1-inch-Nokia-Sirius-Windows-RT-tablet-to-be-unveiled-Sept-26-priced-like-an-iPad_id46766 Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl en beğenilen
Gregor Mendel
5 inç4 çekirçekliadreno 330 gpulu32 gb hafızalı41mp kameralı lumia gelmedikçe 620den geçmem

böyle bi sistem gelse millet iphonedan gecer :D
Gregor Mendel5 inç4 çekirçekliadreno 330 gpulu32 gb hafızalı41mp kameralı lumia gelmedikçe 620den geçmemböyle bi sistem gelse millet ...
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yörük 5 yıl
nokia şu saatten sonra kurtulmaz
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THESTER 5 yıl
onur01651
Bu haber daha yakın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Nokia Bandit 1520 6-inch 1080p display on Windows Phone 8 @evleaks kaynaklı :D Yani kesin..

İğrençmiş ya inş böyle olmaz
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The-Engineer 5 yıl THESTER
THESTER
onur01651
Bu haber daha yakın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Nokia Bandit 1520 6-inch 1080p display on Windows Phone 8 @evleaks kaynaklı :D Yani kesin..

İğrençmiş ya inş böyle olmaz

Tekrar yazıyorum, cihaz lumia 920 resim 3-4 aylık :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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okan_cehapelioglu 5 yıl en beğenilen
Gregor Mendel
5 inç4 çekirçekliadreno 330 gpulu32 gb hafızalı41mp kameralı lumia gelmedikçe 620den geçmem

böyle bi sistem gelse millet iphonedan gecer :D
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Guest-F8946C419 5 yıl
Pro ve RT olarak çıksaydı rt versiyonu telefon tablet destekli olup uygulamalar ona yazılmış olsaydı daha iyi olmaz mıydı?

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DH Misafiri 5 yıl
rt mi , nokianin cope atacak parasi bol galiba.
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DH Misafiri 5 yıl
Bence özellikleri ile piyasadaki en iyi tablet olur hem de Windows işletim sistemi
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revelax 5 yıl
nokia boşa kürek çekiyor win kullandıgı müddetce iş yapmaz.
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Dexter Morgan 5 yıl
5 inç
4 çekirçekli
adreno 330 gpulu
32 gb hafızalı
41mp kameralı lumia gelmedikçe 620den geçmem
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28tatar 5 yıl
Tablet piyasasında apple rakipsiz hala. akıllı telefonlar tamam da tablet olayında hala bir numara onlar. Umarım nokia bu durumu değiştirecek bişeyler yapabilir. Zira ne kadar iyi rekabet olursa kullanıcılara da o kadar iyi yansımaları oluyor.
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Efe S. 5 yıl Dexter Morgan
Gregor Mendel

5 inç
4 çekirçekli
adreno 330 gpulu
32 gb hafızalı
41mp kameralı lumia gelmedikçe 620den geçmem

Çok pardon WP8'de 4 çekirdek ne iş görecek acaba boş boş yer kaplamaktan başka?
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burakesan 5 yıl
4-5 senedir 5800 ile devam ediyorum. Yine donanım açısından piyasa ile eşdeğer bir Nokia ile yola devam etmek isterim açıkçası.
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Meakka 5 yıl
Beyler akımı başlatıyorum
Biri Nokia'yı durdursun!
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