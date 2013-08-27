Nokia tableti ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor





Uzun süredir tablet pazarını uzaktan izleme yolunu tercih eden Nokia'nın yeni dönemde Windows RT işletim sistemli bir tablet ile pazara giriş yapacağına dair iddialar giderek güçleniyor.





Son dedikodulara göre Nokia Sirius şeklinde kod adına sahip olan modelin 26 Eylül tarihindeki etkinlikte tanıtılacağına kaynakların inancı tam. Lumia serisi ile benzer tasarım çizgilerine sahip olacak Nokia tabletin kırmızı rengi ön plana çıkaracağı belirtiliyor. Gövde ise polikarbonat malzemeye sahip olacak.





Nokia tablet modelinde 10.1 inçlik Full HD ekrana yer verileceği biliniyor. Ekran güneş ışığı altında dahi berrak görüntü sunabilecek parlaklıkta olacak. İşlemci tarafında ise Snapdragon 800 çözümü kullanılacak.





Kamera olup olmadığı konusuna da açıklık getirilirken arka kısımda 6MP çözünürlükte, ön kısımda ise 2MP çözünürlükte bir kamera sensörünün yer aldığı ifade ediliyor. 32GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile artırılabilirken, 4G LTE bağlantısı mevcut. 2GB RAM, 10 saat kullanım süresi, microUSB, microHDMI girişleri şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Nokia'nın tablet modeli için rekabetçi bir fiyat politikası izleyeceği konuşuluyor. Nokia'nın belirlediği fiyat seviyesi ise iPad modelleri ile benzer olacak. 26 Eylül'deki New York etkinliğinin ardından Ekim-Kasım aylarında modelin satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/10.1-inch-Nokia-Sirius-Windows-RT-tablet-to-be-unveiled-Sept-26-priced-like-an-iPad_id46766