Nokia ve Symbian analizlere göre halen mobil internet erişiminde lider

Nokia, Microsoft ile yaptığı ortaklık gereği Windows Phone cihazlarının üretimine ağırlık verirken Symbian cihazlarının üretimini düşürdü ve bir süre sonra da desteğini kesecek. Buna rağmen Android ve iOS işletim sistemleri de dahil mobil internete erişimde Symbian cihazları halen lider durumda.

Pingdom tarafından yapılan analiz 2011 yılı genelinde mobil işletim sistemleri arasında mobil internet trafiğinin yüzde 30'una Symbian işletim sisteminin hakim olduğunu ortaya koydu. Yılın son aylarında mobil işletim sistemi pazarındaki hakimiyeti yüzde 34 olarak ölçülen Symbian'ın buna rağmen mobil internet trafiği yüzdesinde önceki yıla göre düşüş yaşandı.

Symbian işletim sisteminin ardından iOS yüzde 25.35 ile gelirken Android işletim sistemi onları yüzde 24.72 ile takip etti. BlackBerry işletim sistemi yüzde 6.8, Samsung'un Java tabanlı işletim sistemi yüzde 5.06, Bada işletim sistemi yüzde 0.52 ve Windows Phone işletim sistemi de yüzde 0.4 olarak kaydedildi.

Cihaz kategorisinde ise Nokia yüzde 36.09, Apple yüzde 30.41, Samsung yüzde 14.82, RIM yüzde 8.19, Sony yüzde 3.54 ve HTC yüzde 3.52 şeklinde sıralandı. Symbian işletim sisteminin liderliği Nokia'yı da zirvede tutmayı başardı. Ayrıca listedeki firmaların farklı işletim sistemine sahip modelleri ile mobil internete yapılan erişimin de hesaba katıldığını belirtelim.

Windows Phone işletim sistemine geçmesine rağmen Nokia'nın Symbian'lı cihazlarının internete erişim için oldukça sık kullanıldığı görülüyor. iOS ve Android cihazlarının sayısı yüz milyonlarla ifade edilse bile Symbian'ı henüz geçemedi.

Ancak bu yıl itibariyle tablonun tersine dönmesi söz konusu. Giderek artan iOS ve Android cihazlarına karşın Symbian düşüşüne devam edecek. Yıl bitiminde listede üçüncü sıraya gerilemesi muhtemel.