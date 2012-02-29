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Nokia ve Symbian analizlere göre halen mobil internet erişiminde lider

7 yıl
6,2b
1
59
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, Microsoft ile yaptığı ortaklık gereği Windows Phone cihazlarının üretimine ağırlık verirken Symbian cihazlarının üretimini düşürdü ve bir süre sonra da desteğini kesecek. Buna rağmen Android ve iOS işletim sistemleri de dahil mobil internete erişimde Symbian cihazları halen lider durumda.
Pingdom tarafından yapılan analiz 2011 yılı genelinde mobil işletim sistemleri arasında mobil internet trafiğinin yüzde 30'una Symbian işletim sisteminin hakim olduğunu ortaya koydu. Yılın son aylarında mobil işletim sistemi pazarındaki hakimiyeti yüzde 34 olarak ölçülen Symbian'ın buna rağmen mobil internet trafiği yüzdesinde önceki yıla göre düşüş yaşandı.
Symbian işletim sisteminin ardından iOS yüzde 25.35 ile gelirken Android işletim sistemi onları yüzde 24.72 ile takip etti. BlackBerry işletim sistemi yüzde 6.8, Samsung'un Java tabanlı işletim sistemi yüzde 5.06, Bada işletim sistemi yüzde 0.52 ve Windows Phone işletim sistemi de yüzde 0.4 olarak kaydedildi.
Cihaz kategorisinde ise Nokia yüzde 36.09, Apple yüzde 30.41, Samsung yüzde 14.82, RIM yüzde 8.19, Sony yüzde 3.54 ve HTC yüzde 3.52 şeklinde sıralandı. Symbian işletim sisteminin liderliği Nokia'yı da zirvede tutmayı başardı. Ayrıca listedeki firmaların farklı işletim sistemine sahip modelleri ile mobil internete yapılan erişimin de hesaba katıldığını belirtelim.
Windows Phone işletim sistemine geçmesine rağmen Nokia'nın Symbian'lı cihazlarının internete erişim için oldukça sık kullanıldığı görülüyor. iOS ve Android cihazlarının sayısı yüz milyonlarla ifade edilse bile Symbian'ı henüz geçemedi.
Ancak bu yıl itibariyle tablonun tersine dönmesi söz konusu. Giderek artan iOS ve Android cihazlarına karşın Symbian düşüşüne devam edecek. Yıl bitiminde listede üçüncü sıraya gerilemesi muhtemel.

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DemirKipi 7 yıl en beğenilen
Nokia ile ne alıp veremediğiniz var anlamıyorum. Çabalasın çabalasın ama bir şey beceremez diyenler hangi mantıkla hareket ediyor onu hiç anlamıyorum. Piyasada güzel bir yükseliş yapıp sizin cebinize bir seçenek sunsa bu sizin zararınıza mı oluyor?

"Nokia tırt" diyen arkadaşın aklından şüphe duyuyorum ben. Windows Phone ile gayet güzel yükselişe geçti ve şuan Android'in başaramadığı performansı sunuyor. Android'in tek çift çekirdek, belki de dört çekirdek ile veremediği performansı Windows Phone telefonlar 1 GHZ tek çekirdek ile verebiliyor. Uygulama sayısı da her geçen gün hızla artıyor. Arkasında duruyorum Nokia'nın. Lakin Android işletim sistemli bir telefon kullanıyorum.
Nokia ile ne alıp veremediğiniz var anlamıyorum. Çabalasın çabalasın ama bir şey beceremez diyenler hangi mantıkla hareket ediyor onu hiç anlamıyorum. Piyasada...
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*GameOver* 7 yıl
Zamanında nokia Herkeze hakimdi, haliyle telefonlar piyasada olduğu için çok normal, 5 sene sonra tam tersi ;)
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DH Misafiri 7 yıl
2016 sa symbian destegini cekecegini soylemesi ile bence kendisini bitiriyor. Uzun vadede dusunen birisiysem sahsen 4 yil sonra destegini cekecegini soyledigi bir sistemi almam. Su anda nokia kullaniyorum, ama birsonraki telefonum buyuk ihtimal android olacak veya sirf meraktan Windows Phone de olabilir..
Nedendir bilmem iPhone sevemedim sevmiyorum. Belki herkezde oldugu icindir..
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Klitz 7 yıl
K_Spartakus
ve yine tekrar ediyorum symbianlı üretiler telefonların çoğu internet özelliği bile yok ve birkaç sene öncesine kadar bu sayı zaten azdı .

sen ne saçmalıyorsun ya. ben hatırlıyorum 6600 dan önce çıkan modellerde bile internet özelliği var.
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K_Spartakus 7 yıl Klitz
DoodLez_06

K_Spartakus
ve yine tekrar ediyorum symbianlı üretiler telefonların çoğu internet özelliği bile yok ve birkaç sene öncesine kadar bu sayı zaten azdı .


sen ne saçmalıyorsun ya. ben hatırlıyorum 6600 dan önce çıkan modellerde bile internet özelliği var.

bence sen saçmalıyorsun , 6600 kaç sene önce piyasaydı ? şimdi kaç kişinin elinde var .

eğer birşeyleri kıyaslayacaksanız eskisi ve yenisinin piyasada ve tüketicinin elinde ne kadar kaldığına bakın derim

7 sene önceki telefonların sayısının şimdiki zamana göre düşündüğümüzde çok az kişinin elinde kaldığını ve geriye kalan kısmının çöp olduğunu untumayalım .

tüketim çok hızlı ilerliyor eskiler çöpe gittiği gibi yeniler eskileri fazlasıyla unutturuyor .

şimdi soruyorum , çevrende kaç kişide 6600 var , kaç kişide iphone ve androidli telefonu olan var ?

birşeyleri kıyaslarken eski ve yeniyi de unutmayın .
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söny 7 yıl
Nokia birazda akıllı telefonlarına önem ver artık windows phone modellerini gördük ama hala abileriyle yarışa giremicek derecede bi telefon
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WhatTheF5 7 yıl
Yıl olmuş 2012 hala nokia kullanan var pöff :D
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alp0007 7 yıl
Yıllarca Symbianın kullandım memnun olmadım. Wave2 ile BADA kullanıyorum yine memnun değilim. Sanırım ileride Android sistemli bir telefon alacam, yine memnun olacağımı zannetmiyorum.
Sonuç olarak akıllı telefon işletim sistemlerinin hepsinin büyük sorunları var, iyi olan tek nokta rekabetin gitgide kızışması.
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theyapici 7 yıl
nokia e 72 ve i phone 3gs kullanıyorum eskiden ülkemizde aranan telefon nokia idi artıl apple oldu
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Mr.Legend 7 yıl
TuffkiLLe
MK*
TuffkiLLe 2011 yılında hala 0.facebook.com vardı ve liselilerin %80inde de nokia telefon.. bu iki unsurun birleşimi symbian ı zirveye taşımaya yeter.. 2012 yılında yaptıklarında aynı analizi büyük hüsrana uğrayacaktır symbian.. çünkü 2012 yılında olmayan iki unsur tüm istatistikleri alabora edecek.. 1 - 0.facebook (artık yok) 2 - liselilerde internet paketine verecek para ( internet paketi olanlar atlamasın hemen yok yeaa diye, biliyorum %90ınız internet paketi kullanmıyor )
0.facebookta bütün ülkeler için gecerliydi zaten
facebook sadece Türkiyede mi var ?

0.facebook.com Turkcell, Vodafone, Avea operatörlerinin yaptığı bir uygulama değil mi?
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aziz77 7 yıl
Yıllarca symbian sattılar tekelken bu piyasada.1-2 yıl sonra görürüm ne alemde olacaklar.
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Pulstar 7 yıl aziz77
aziz77

Yıllarca symbian sattılar tekelken bu piyasada.1-2 yıl sonra görürüm ne alemde olacaklar.


1-2 yıl beklemene gerek yok.

Zaten en geç 3 yıl sonra NOKIA'nın Symbian'la işi bitecek.

Sen şunu merak et; mevcut akıllı telefonların (Android, iOS, Windows Phone) 1-2 yıl sonra durumu ne olacak?
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K_Spartakus 7 yıl
DemirKipi
Nokia ile ne alıp veremediğiniz var anlamıyorum. Çabalasın çabalasın ama bir şey beceremez diyenler hangi mantıkla hareket ediyor onu hiç anlamıyorum. Piyasada güzel bir yükseliş yapıp sizin cebinize bir seçenek sunsa bu sizin zararınıza mı oluyor? Nokia tırt diyen arkadaşın aklından şüphe duyuyorum ben. Windows Phone ile gayet güzel yükselişe geçti ve şuan Androidin başaramadığı performansı sunuyor. Androidin tek çift çekirdek, belki de dört çekirdek ile veremediği performansı Windows Phone telefonlar 1 GHZ tek çekirdek ile verebiliyor. Uygulama sayısı da her geçen gün hızla artıyor. Arkasında duruyorum Nokianın. Lakin Android işletim sistemli bir telefon kullanıyorum.

arkadaşım boşuna canını sıkma , nokia ister batar ister batmaz yada tırt olurdu falandi filandı da ...bu kadar strese gerek yok ..mazallah kalpten gidersen nokia bile seni kurtaramaz :)
boşver nokia kendini savunur .
unutmadan , bu reklam kokan hareketler nedense hem düşüş yaşandığı zaman yapılıyor ....neydi bunun adı ...reklam kokan hareketler :)
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DarkEnergy 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus
DemirKipi
Nokia ile ne alıp veremediğiniz var anlamıyorum. Çabalasın çabalasın ama bir şey beceremez diyenler hangi mantıkla hareket ediyor onu hiç anlamıyorum. Piyasada güzel bir yükseliş yapıp sizin cebinize bir seçenek sunsa bu sizin zararınıza mı oluyor? Nokia tırt diyen arkadaşın aklından şüphe duyuyorum ben. Windows Phone ile gayet güzel yükselişe geçti ve şuan Androidin başaramadığı performansı sunuyor. Androidin tek çift çekirdek, belki de dört çekirdek ile veremediği performansı Windows Phone telefonlar 1 GHZ tek çekirdek ile verebiliyor. Uygulama sayısı da her geçen gün hızla artıyor. Arkasında duruyorum Nokianın. Lakin Android işletim sistemli bir telefon kullanıyorum.

arkadaşım boşuna canını sıkma , nokia ister batar ister batmaz yada tırt olurdu falandi filandı da ...bu kadar strese gerek yok ..mazallah kalpten gidersen nokia bile seni kurtaramaz :)
boşver nokia kendini savunur .
unutmadan , bu reklam kokan hareketler nedense hem düşüş yaşandığı zaman yapılıyor ....neydi bunun adı ...reklam kokan hareketler :)

Apple reklam yapmıyor değil mi? Ya da Samsung? Sen ne saçmalıyorsun yahu? İnsanlar girip okuyor buraları böyle rezil etmeyin kendinizi. Reklam düşerken yapılırmış bla bla bla.
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E_Aydin35 7 yıl
Hiç birşeyi değiştirmez bu elbet bu istatistikler enine boyuna değişicek..:)
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