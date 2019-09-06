Nokia yeni cep telefonlarını duyurdu

Akıllı telefon pazarında yeniden ilk 10 mücadelesi veren Nokia markası asıl hâkim olduğu cep telefonu pazarına da hamlelerini sürdürüyor. Standart işletim sistemli telefonlar olarak da tanımlayabileceğimiz cep telefonu segmenti, temel fonksiyonlar arayanlar için halen çok popüler.

Nokia 2720, Nokia 800 ve Nokia 110

Nokia’nın tanıttığı telefonlardan birisi kapaklı Nokia 2720 Flip. 2.8 inçlik bir ekrana sahip olan Nokia 2720 modelinde KaiOS ara yüzü kullanılmış. Bu sayede ön yüklü olarak Facebook, WhatsApp ve YouTube uygulamaları var. Ayrıca Google Assistant desteği de yer alıyor. 4G desteği ile rahat bir şekilde bu uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Fiyatı 89 Avro.

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Nokia 800 Tough dayanıklılık odaklı bir telefon. IP68 ile su altında kullanılabilen ve MIL-STD-810G standardı ile de 1.2 metreden düşmelere dayanıklı Nokia 800 bu sayede zorlu şartlarda çalışanlara iyi bir alternatif olacak. KaiOS ile yine WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalar sunan telefonun fiyatı 109 Avro.

Nokia 110 ise daha çok çocuklara hitap ediyor. Çağrı alıyor, SMS gönderiyor, dahili müzikleri oynatıyor ve Yılan oyunu barındırıyor. Başka bir özelliği olmayan telefon 20 Avro ile ebeveynlerin tercihi olabilir. Telefonlar kısa süre içerisinde piyasada olacak.