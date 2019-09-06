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Nokia yeni cep telefonlarını duyurdu

Seç beğen al tarzında geliştirilen Nokia 2720, Nokia 800 ve Nokia 110 telefon modelleri kapaklı, dayanıklılık odaklı ve çocuk telefonu şeklinde birbirinden ayrılıyor.
18 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında yeniden ilk 10 mücadelesi veren Nokia markası asıl hâkim olduğu cep telefonu pazarına da hamlelerini sürdürüyor. Standart işletim sistemli telefonlar olarak da tanımlayabileceğimiz cep telefonu segmenti, temel fonksiyonlar arayanlar için halen çok popüler.

Nokia 2720, Nokia 800 ve Nokia 110

Nokia’nın tanıttığı telefonlardan birisi kapaklı Nokia 2720 Flip. 2.8 inçlik bir ekrana sahip olan Nokia 2720 modelinde KaiOS ara yüzü kullanılmış. Bu sayede ön yüklü olarak Facebook, WhatsApp ve YouTube uygulamaları var. Ayrıca Google Assistant desteği de yer alıyor. 4G desteği ile rahat bir şekilde bu uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Fiyatı 89 Avro.

Ayrıca Bkz. "10x yakınlaştırma yapabilen Motorola One Zoom tanıtıldı"

Nokia 800 Tough dayanıklılık odaklı bir telefon. IP68 ile su altında kullanılabilen ve MIL-STD-810G standardı ile de 1.2 metreden düşmelere dayanıklı Nokia 800 bu sayede zorlu şartlarda çalışanlara iyi bir alternatif olacak. KaiOS ile yine WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalar sunan telefonun fiyatı 109 Avro.

Nokia 110 ise daha çok çocuklara hitap ediyor. Çağrı alıyor, SMS gönderiyor, dahili müzikleri oynatıyor ve Yılan oyunu barındırıyor. Başka bir özelliği olmayan telefon 20 Avro ile ebeveynlerin tercihi olabilir. Telefonlar kısa süre içerisinde piyasada olacak.

 


https://www.phonearena.com/news/Nokia-6-2-Nokia-7-2-officially-announced-with-updated-design-improved-specs_id118697 Yorum Yaz
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MehmetNY 17 sa. en beğenilen
İşletim sistemi olarak ne kullanmışlar?
Haberde neden hiç bundan bahsetmemişsiniz?
EDIT: Rakip haber kanalından buldum: KaiOS işletim sistemi ile çalışırken Google Asistan ile birlikte geliyor.
Haber editörleri, lütfen biraz daha özenli olun.
Son söz olarak, Symbian işletim sistemini tarihe gömenlerin Allah topunun belasını versin. Kaynak kodlarını Github'a yükleselerdi bari hainler.
İşletim sistemi olarak ne kullanmışlar? Haberde neden hiç bundan bahsetmemişsiniz? EDIT: Rakip haber kanalından buldum: KaiOS işletim...
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Yanıtla +9
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fuckulteli 17 sa. Ananbcn
Yalan mı? Yanlışı, eksiği dile getiren, cebindeki parasının satın alma gücünün azaldığından muzdarip olan insan sesini çıkartmasın mı? Bunu söyleyene "su bile vermemeli düşüncesiyle" yaklaşmanız sizin ne kadar kindar, tahammülsüz olduğunuzu gösterir.
İnsan olduğunu düşünüyorsan insani şekilde yaklaş toplumun bütününe, trollük yapma. "Su bile vermemeli" nedir ya, canına mı göz dikti, namusuna mı? Bugün su bile vermemeli diyen yarın yaşamamızı istemez.
Yalan mı? Yanlışı, eksiği dile getiren, cebindeki parasının satın alma gücünün azaldığından muzdarip olan insan sesini çıkartmasın mı? Bunu söyleyene "su bile v...
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Symbianist 17 sa.
Birazdan telefon denilen şeyi akıllı telefondan ibaret zannedenler gelip eleştirecek.
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a_y_k_u_t 8 sa.
Nokia 2720 Flip güzel olmuş diyordum ki videolarını izledim aşırı aşırı kaba olmuş
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Cassation 13 sa.
O değil de, bu ürünlerin Türkiye’ye gelmediğini düşünelim, bir yurtdışı seyahattinde 20 Euro veya 80 Euro ya bu telefonlardan aldığımızı düşünelim. Burada kaydetmemiz 1500 lira yaklaşık 240 Euro...
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KaleyDeskop 14 sa.
annem okuma yazma bilmez diyorum akıllı telefon alayım ses ile ararsın yok tuşlu istiyorum diyor. Bu oazar halen çok büyük, nokia'nın ilk 10'a girmesi için bir amiral gemisi yapması gerek, pahalı vs önemli olan yenilikçi bir cihaz ile pazara girmeli örnek galaxy serisi gibi.
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ilker67 15 sa.
2720'de kulaklık girişi yanda, hiç olmamış ne yazık ki.
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ilker67 15 sa.
WhatsApp ile beraber Spotify da yüklenebiliyorsa tamamdır benim için. Küçük telefon istiyoruz!!
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Weisanstein 16 sa.
Kapaklı klasmış. Hoşuma gitti. Özlemişim şöyle kapaklı kompakt telefonları
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Kerim5100 16 sa.
Nokia 110'a 999TL'den kapı açarlar çünkü güçlü ekonsfksfkskfkdjdjd
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MehmetNY 17 sa. en beğenilen
İşletim sistemi olarak ne kullanmışlar?
Haberde neden hiç bundan bahsetmemişsiniz?
EDIT: Rakip haber kanalından buldum: KaiOS işletim sistemi ile çalışırken Google Asistan ile birlikte geliyor.
Haber editörleri, lütfen biraz daha özenli olun.
Son söz olarak, Symbian işletim sistemini tarihe gömenlerin Allah topunun belasını versin. Kaynak kodlarını Github'a yükleselerdi bari hainler.
Yanıtla +9
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astegon 17 sa.
Nokia çok doğru yapıyor. Her şey koca ekranlı cihazlardan ibaret değil. Piyasada çinli üretici dışında bu tür cihazları tasarlayan ve üreten kalmadı.
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andires42 17 sa.
Whatsapp desteğini sonunda getirdiler,sesli komut,google maps iyi de bunlar Nokia yı Nokia yapan unsurlardan birkaçı. En azından 8mp Led flash af li bir kamera,otg desteği,built in antenna(dahili fm anten),play via radio(müziği fm frekansıyla paylaşma),hds tarzı kulaklık,usb ile şarj,bildirim ledi yer alabilirdi.Java cihazlara göre perfonması nasıl bence Nokia kaios u satın almalı.
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ifa2019, nokia 800 ve
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