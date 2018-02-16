Nokia yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor, sağlık bölümünü kapatabilir

Akıllı telefon bölümünü Microsoft’a sattıktan sonra telekom ekipmanları sektörüne yoğunlaşan Nokia, sürpriz bir şekilde Fransız Withings’i satın alarak dijital sağlık sektörüne de adım atmıştı. Ne var ki işler yolunda gitmiyor.

Zarar büyük oldu

Dijital sağlık alanına girebilmek için 191 milyon dolar nakit ödeyen Nokia, Digital Health olarak adlandırdığı yeni bölümü ile ilgi çekici giyilebilir cihazlar piyasaya sürmeye başlamıştı.

Özellikle giyilebilir cihaz pazarının büyümesinin yavaşlaması Nokia’yı olumsuz etkiledi. Geçen yılın son çeyreğinde firma 175 milyon dolar zarar edince yeniden yapılanmanın da düğmesine basılmış oldu.

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Firma dijital sağlık bölümünü stratejik olarak yeniden değerlendireceğini belirtiyor. Bunun sonucunda herhangi bir değişiklik olmayabileceğini vurgulasa da kaynaklar farklı şeylerden bahsediyor.

Nokia’nın kötü giden satışlar nedeniyle giyilebilir cihaz pazarından tamamen çıkabileceği konuşuluyor. Ayrıca Finlandiya’daki ofis ve tesislerde çalışan yaklaşık 400 kişinin de işine son verileceği ifade ediliyor.

Nokia’nın yeniden yapılanma kararı Finlandiya’yı ikinci kez vurdu diyebiliriz. Akıllı telefon bölümünün satın alınmasından sonra Microsoft, Finlandiya’daki binlerce kişiyi işten çıkarmıştı. Hatta hükümet sonraki dönemde zararın karşılanabilmesi adına Avrupa Birliği’nden maddi destek talebinde bulunmuştu. Sayı nispeten az olsa da bugün de aynı durum söz konusu.