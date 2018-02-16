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Nokia yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor, sağlık bölümünü kapatabilir

Akıllı telefon pazarından sonra giyilebilir cihazlar pazarında da şansını denemek isteyen Nokia başarılı olamadı. Şirket bir dizi işten çıkarma ve yeniden yapılanma sürecine başlıyor.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon bölümünü Microsoft’a sattıktan sonra telekom ekipmanları sektörüne yoğunlaşan Nokia, sürpriz bir şekilde Fransız Withings’i satın alarak dijital sağlık sektörüne de adım atmıştı. Ne var ki işler yolunda gitmiyor.

Zarar büyük oldu

Dijital sağlık alanına girebilmek için 191 milyon dolar nakit ödeyen Nokia, Digital Health olarak adlandırdığı yeni bölümü ile ilgi çekici giyilebilir cihazlar piyasaya sürmeye başlamıştı.

Özellikle giyilebilir cihaz pazarının büyümesinin yavaşlaması Nokia’yı olumsuz etkiledi. Geçen yılın son çeyreğinde firma 175 milyon dolar zarar edince yeniden yapılanmanın da düğmesine basılmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Nokia 7 Plus ve Nokia 1 en net görselleri sızdırıldı"

Firma dijital sağlık bölümünü stratejik olarak yeniden değerlendireceğini belirtiyor. Bunun sonucunda herhangi bir değişiklik olmayabileceğini vurgulasa da kaynaklar farklı şeylerden bahsediyor.

Nokia’nın kötü giden satışlar nedeniyle giyilebilir cihaz pazarından tamamen çıkabileceği konuşuluyor. Ayrıca Finlandiya’daki ofis ve tesislerde çalışan yaklaşık 400 kişinin de işine son verileceği ifade ediliyor.

Nokia’nın yeniden yapılanma kararı Finlandiya’yı ikinci kez vurdu diyebiliriz. Akıllı telefon bölümünün satın alınmasından sonra Microsoft, Finlandiya’daki binlerce kişiyi işten çıkarmıştı. Hatta hükümet sonraki dönemde zararın karşılanabilmesi adına Avrupa Birliği’nden maddi destek talebinde bulunmuştu. Sayı nispeten az olsa da bugün de aynı durum söz konusu.

 

http://www.businessinsider.com/nokia-wearables-division-layoffs-report-2018-2 Yorum Yaz
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DaggeredByRuhtan 1 yıl en beğenilen
Ne batması be arkadaşım Nokia da patent var ağ var teknoloji var bunlar yeter sağlık alanında aslında güzel atılımlar yaptıda neden böyle olmuş bilmem

Sade patent satsa ayakta kalır bu şirket
Ne batması be arkadaşım Nokia da patent var ağ var teknoloji var bunlar yeter sağlık alanında aslında güzel atılımlar yaptıda neden böyle olmuş bilmem
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INumber1OneI 1 yıl
nokia bitmedi mi artık ya
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OverClocK1ng 1 yıl
Zamanında Nokia Microsoft un yasaklarından sıyrılıp telefon çıkartmaya başladığı zaman ben "Nokia artık eskisi gibi olamaz, satışları az olur" dediğimde goygoycular beni topa tutmuşlardı.
Sen ne diyorsun, Nokia en baba firma vs. demişlerdi.
İnsanın biraz geniş görmesi gerekiyor. Eskiden Nokia'nın rakipleri Takoz Ericsson ve Siemens gibi firmalarken tabi ki keçiye Abdurrahman Çelebi demek durumunda kalınıyordu.
Şimdi ise rakipleri Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo gibi çok yenilikçi ve fiyatlarda da çok agresif olan firmalar.
Zamanında Microsoft, Nokia'yı satın aldığında da Microsoft hakkında söylediğim şeylerde "MARKET GELİŞECEKKK" çilere karşı haklı çıkmıştım.
Bunda da tekrar söylüyorum. Nokia ancak bir şekilde kurtulur.
O da yenilikçi telefonlar üretip, Xiaomi gibi uygun fiyatlara satarak ama güncellemeler konusunda da çok hızlı davranmalı.
Bu şekilde insanlar sürekli almaya başlayıp, yeniden marka olgusu oturduktan sonra birden değil de yavaş yavaş fiyatları arttırmalı.
Yoksa insanlar gider Xiaomi alırlar. Bakın bir arkadaşımız yazmış. 6 senelik Mi2 ye bile güncelleme vermişler.
Ha bu arada bu dediklerimi Xiaomi, Oppo ve bunun gibi bir sürü firma da yapıyor oldukları için Nokia yapsa dahi şak diye yükselmez de yani.
Ama yapanların ne kadar olumlu yükseldiği belli. Xiaomi çok kısa zamanda çok iyi yere geldi. Huawei de öyle. Adamlar kendi işlemcilerini geliştiriyorlar.
Nokia bu yarışta çok geride kaldı ve yetişmesi de çok zor.
Anca Microsoft'un her Android telefondan para kazanması gibi patentlerden para kazanır. Onun haricinde güzel telefonlar çıkarmaya başladıysa da çok varlık beklemiyorum.
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darkaura 1 yıl
bu isler boyledir. sirket imaji pozitifdeyken ne yapsan ekmek peynir gibi gider, cok sacma isler hatalarda yapsan o imaj kolay kolay sarsilmaz ama pozitif imaji bir kere kaybettiysen agzinla kus tutsan is yapamazsin.
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zolzauza 1 yıl
AkKıllı telefon bölümü derken ???
Subliminal mesaj mı veriyor DH artık :))
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mcrew 1 yıl
Finlandiya sanırım bir Nokia bir de clash of clans yapımcısı supercell den ibaret
Bu iki şirketten biri gitti mi devlet sıkıntıya giriyor.
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khytr89 1 yıl
hmd global nokia yı komple satın alsın. stephen elop geldi geleli firma toparlanamadı
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DaggeredByRuhtan 1 yıl en beğenilen
Ne batması be arkadaşım Nokia da patent var ağ var teknoloji var bunlar yeter sağlık alanında aslında güzel atılımlar yaptıda neden böyle olmuş bilmem

Sade patent satsa ayakta kalır bu şirket
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firtinax 1 yıl DaggeredByRuhtan
DaggeredByRuhtan

Ne batması be arkadaşım Nokia da patent var ağ var teknoloji var bunlar yeter sağlık alanında aslında güzel atılımlar yaptıda neden böyle olmuş bilmem

Sade patent satsa ayakta kalır bu şirket

O patentlerin çoğu Microsoft'ta kaldı.
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lg02561 1 yıl
nokia bi batamadı ha. iyi dayandılar gene de. aslında akıllı telefon konusunda samsung vs gibi devlerle boy ölçüşmeye çalışmak yerine xiaomi gibi olabilecek en ucuz telefonu üretip satmaya çalışsa. xiaominin üstüne yapışan dandiklik algısını da kullanarak avrupa ve türkiyede alt segmentte çok iyi işler çıkarabilir xiaomiyle rakip olursa. ama bunlar da aç gözlü pastadan büyük pay alma peşinde olunca zarar kaçınılmaz.
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Senelerdir çıkar çıkar bitmedi
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