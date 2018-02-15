Nokia 7 Plus ve Nokia 1 en net görselleri sızdırıldı

Nokia’nın MWC 2018 mobil cihaz fuarında sahneye çıkaracağı üst seviye akıllı telefonu Nokia 7 Plus ve giriş seviyesi Android Go cihazı Nokia 1 en net haliyle internete sızdırıldı. Görseller pek çok soru işaretini de gideriyor.

Nokia 7 Plus özellikleri

Geçen yılın Nokia 7 modelini bir adım daha ileriye taşıyacak olan Nokia 7 Plus modelinde 16:9 görüntü oranı ve ince ekran çerçeveleri görüyoruz. Kamera yuvası, parmak izi okuyucu, kontrol tuşları, ekran çerçevesi ve Nokia markası farklı bir renk ile vurgulanarak hoş bir tasarım oluşturulmuş.

6 inçlik ekranında 1080x2160 piksel çözünürlük sunan modele 2x yakınlaştırma ve çift piksel teknolojisine sahip Zeiss lensli çift arka kamera (12MP +13MP) eşlik ediyor. Tetracell teknolojili 16MP Zeiss lensli ön kamera ise en iyi özçekimler için geliştirilmiş.

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Özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 660 ile performans konusunda tatmin edecek olan model 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Mekansal ses kaydı yapabilen OZO Audio ses teknolojisi de mevcut.

Modelin en dikkat çekici tarafı Android One programına dahil olması. Normalde uygun fiyatlı telefonları kapsayan Android One aslında Xiaomi Mi A1 ile çıtayı yükseltmişti. Anlaşılan artık daha iyi telefonlar görebileceğiz.

Metal ve seramik karışımı bir gövdeyle gelecek akıllı telefon siyah ve beyaz olarak satışa sunulacak. Telefonun küresel pazara sunulmadan önce ilk olarak Çin'de piyasaya çıkma ihtimali yüksek.

Tam Boyutta Gör

Nokia 1 özellikleri

Nokia 1 ise Android Go programının ilk akıllı telefonu olacak. 1GB RAM ve altındaki telefonlarda akıcı bir tecrübe için iyileştirilmiş Android Oreo sürümü barındıran Android Go, beraberinde çok düşük boyutlara sahip uygulamalar da getiriyor.

Nokia 1 bu açıdan önemli bir yere sahip olacak. Android Go programının potansiyelini bu model ile görmüş olacağız. 720p çözünürlükte ekrana sahip modele Qualcomm 210 yongasının güç vermesi bekleniyor. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi sunacak modelin çerçeveleri de oldukça kalın. Telefonun 50$ veya biraz üzerinde satılması bekleniyor.