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Nokia 7 Plus ve Nokia 1 en net görselleri sızdırıldı

Çift Zeiss lensli arka kamerası ile şimdiden merak edilmeye başlanan Nokia 7 Plus ile ilgili en net görsel sızdırıldı. Telefon oldukça hoş bir görünüme sahip olacak.
1 yıl
4,1b
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia’nın MWC 2018 mobil cihaz fuarında sahneye çıkaracağı üst seviye akıllı telefonu Nokia 7 Plus ve giriş seviyesi Android Go cihazı Nokia 1 en net haliyle internete sızdırıldı. Görseller pek çok soru işaretini de gideriyor.

Nokia 7 Plus özellikleri

Geçen yılın Nokia 7 modelini bir adım daha ileriye taşıyacak olan Nokia 7 Plus modelinde 16:9 görüntü oranı ve ince ekran çerçeveleri görüyoruz. Kamera yuvası, parmak izi okuyucu, kontrol tuşları, ekran çerçevesi ve Nokia markası farklı bir renk ile vurgulanarak hoş bir tasarım oluşturulmuş.

6 inçlik ekranında 1080x2160 piksel çözünürlük sunan modele 2x yakınlaştırma ve çift piksel teknolojisine sahip Zeiss lensli çift arka kamera (12MP +13MP) eşlik ediyor. Tetracell teknolojili 16MP Zeiss lensli ön kamera ise en iyi özçekimler için geliştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Redmi Note 5 serisi artık resmi"

Özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 660 ile performans konusunda tatmin edecek olan model 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Mekansal ses kaydı yapabilen OZO Audio ses teknolojisi de mevcut.

Modelin en dikkat çekici tarafı Android One programına dahil olması. Normalde uygun fiyatlı telefonları kapsayan Android One aslında Xiaomi Mi A1 ile çıtayı yükseltmişti. Anlaşılan artık daha iyi telefonlar görebileceğiz.

Metal ve seramik karışımı bir gövdeyle gelecek akıllı telefon siyah ve beyaz olarak satışa sunulacak. Telefonun küresel pazara sunulmadan önce ilk olarak Çin'de piyasaya çıkma ihtimali yüksek.

 

Nokia 7 Plus ve Nokia 1 en net görselleri sızdırıldı
Tam Boyutta Gör

Nokia 1 özellikleri

Nokia 1 ise Android Go programının ilk akıllı telefonu olacak. 1GB RAM ve altındaki telefonlarda akıcı bir tecrübe için iyileştirilmiş Android Oreo sürümü barındıran Android Go, beraberinde çok düşük boyutlara sahip uygulamalar da getiriyor.

Nokia 1 bu açıdan önemli bir yere sahip olacak. Android Go programının potansiyelini bu model ile görmüş olacağız. 720p çözünürlükte ekrana sahip modele Qualcomm 210 yongasının güç vermesi bekleniyor. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi sunacak modelin çerçeveleri de oldukça kalın. Telefonun 50$ veya biraz üzerinde satılması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-7-Plus-Nokia-1-photos-leak_id102495 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nightsoldier 1 yıl
tasarımı güzel, fiyatı önemli.
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astegon 1 yıl
gsmarena.com/...
Adresindeki özellikler ile orta+ segmentinde Mi Note 3'e iyi bir alternatif oldu diyebiliriz.
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INumber1OneI 1 yıl
tasarım şık işlev önemli
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WaylandIZMIR 1 yıl
Nokia 6 Android One projesinde değil fakat adamlar GM'den önce Android 8 verdiler. Android One olsaydı daha yavaş alacaktı tabiri caiz ise.
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MaSSive 1 yıl
Nokia markasını,halâ marka olarak gideri olsa da,zamanın da Microsoft satın alarak,windows mobile OS ile resmen çöp etti.

Bildiğimiz Finlandiyalı Nokia ,daha fazla geliştiremeyeceği symbian da onca zaman diretmeseydi, Android li modellere geçseydi,Samsung yine eski Samsung olurdu ama kendini Android in iphone klasmanın da sanamazdı.


Geç kalınmış,Androidli Nokia ya modellerine gelince,Tasarım olarak bir 4 sene geriden girmiş gibi duruyorlar.

Ya da daha doğrusu ,herhangi bir windows mobile lı lumia ya ,android rom atmışsın gibi.

Eski günlerdeki kullandığım Symbian lı Resistive ekranlı Nokia 6600,N70,N93, android OS un pazarı eşe geçirmesi ile,symbian ile cevap veremeyeceğini anlayınca, Linux yüklü bir telefon ,tablet denemesi N900 ve tablet olarak Nokia 800 hatırına bile Nokia almam artık.



Neyse ki ,Xiaomi var.
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fuckulteli 1 yıl
Nokia 1'den donanım olarak daha iyi olup yazılım olarak bitik cihazları çöp ettiler. 4-5 sene önceki telefonlar eski Android sürümlerinde kalıp canlarını teslim ediyorlar.
1 GB ram ile 2018'de Android :) İsteyince oluyor :)
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MaSSive 1 yıl fuckulteli
fuckulteli
Nokia 1'den donanım olarak daha iyi olup yazılım olarak bitik cihazları çöp ettiler. 4-5 sene önceki telefonlar eski Android sürümlerinde kalıp canlarını teslim ediyorlar.
1 GB ram ile 2018'de Android :) İsteyince oluyor :)

Bir nebze,haklı olmakla birlikte,
2018 de çıkan giriş seviyesi ,1gb ram li bir model bile,bugün Android in son sürümü ile çalışabiliyorsa,5 sene ve daha önceki senelerde çıkmış ,kaderine terkedilmiş 1gb lık modellerin şuanki android versiyonuna aslında optimize edilebilir olmasının, Donanım olarak,1gb ram e sahip olmasının yeterli bir kriter olduğunu sanmıyorum.Düşük donanımlı modeller de bile şuanki güncel android versiyonları ile çalışması,optimize edilmesi için,1gb ram den daha fazla eklentiye sahip olması gerek.
Firmalar tabiki de ,mümkün olan en kısa vade de yenisini çıkartıp satmak,kâr etmeyi istemesi kadar doğal birşey de yok.
Kaldı ki,bir telefon gerçek manada ,herhangi bir arıza çıkarmadan 7-8 sene çalışır durumda olsa bile,4 sene sonra boarduydu,chipiydi ,orjinal bataryası vs bataryayı değiştirdin,orjinal taktırsan bile,hiçbir zaman fabrikasyon optimize edilmiş batarya performansı gibi olmuyor.Tecrübe ile sabittir.
Yani bana göre,bir telefonu yenileme kriteri ,başlı başına Android sürümü ile tek başına alakalı olmamıştır hiçbir zaman.
Mesela ,Samsung S6 ya göre S7 nin de S8 e göre batarya tüketimi dengeli değildi.
Kısacası ,Geliştirilen android in daha stabil çalışması için Ram den daha fazla donanımsal değişen gerektiren etkenler var.
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BlackAventador 1 yıl
Destege sorun bildiriyoruz bakan yok

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hareketliperde 1 yıl
Nokia 1 399? den satılırsa baya alıcısı olur ülkemizde. 499t olduğu an çöp deriz hep beraber
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eP_362 1 yıl hareketliperde
Keşke öyle olsa 599 bile olması muhtemel.
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