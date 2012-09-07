Nokia'dan Luna Bluetooth kablosuz kulaklık

Nokia'nın yeni Lumia serisinin ardından tanıttığı kablosuz şarj ürünlerine son olarak Luna Bluetooth kulaklık eklendi.





İnternete sızan Lumia 920 görsellerinde sarı renkli olarak dikkatimizi çeken Luna Bluetooth kablosuz kulaklık, 5 farklı renge sahip ve 2-8 saat arası görüşme, 35 saat bekleme süresi sunuyor.





Geçen yıl piyasaya sürülen Luna Bluetooth modelinin kablosuz şarj modülü eklenmiş hali diyebileceğimiz cihaz, Always Ready özelliğiyle 8 saate kadar konuşma, 60 güne kadar bekleme süresi sunabiliyor. Bu özellik kulaklığınızın daima bağlantıda ama yuvası içerisinde kalmasını sağlıyor. Çağrı geldiğinde kulaklığı bastırarak kolayca çıkarıyor ve işiniz bittiğinde yerine oturtabiliyorsunuz.





Ürün, Bluetooth 1.2+EDR ile mobil cihazlara bağlantı yapılabilirken, yine NFC ile 15mm mesafeye kadar eşleşme yapma imkanı bulunuyor. Cihazın diğer bir özelliği ise kablosuz şarj olabilmesi. Kulaklığı muhafaza eden küp şeklindeki yuvada Qi uyumlu kablosuz şarj modülü bulunuyor. Kablosuz şarj etmek için ise bu yuvayı oturtacağınız başka bir kaide daha bulunuyor. Dilerseniz microUSB girişi ile de şarj edebiliyorsunuz.





Tamamen geri dönüştürülebilir materyallerden imal edilen ürün; şarj, batarya ve Bluetooth bildirim LED'lerine sahip.





Modelin fiyatı henüz bilinmezken, ilk versiyon 69 Avro seviyesindeydi.