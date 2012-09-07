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Nokia'dan Luna Bluetooth kablosuz kulaklık

6 yıl
3,5b
1
8
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın yeni Lumia serisinin ardından tanıttığı kablosuz şarj ürünlerine son olarak Luna Bluetooth kulaklık eklendi.

İnternete sızan Lumia 920 görsellerinde sarı renkli olarak dikkatimizi çeken Luna Bluetooth kablosuz kulaklık, 5 farklı renge sahip ve 2-8 saat arası görüşme, 35 saat bekleme süresi sunuyor. 

Geçen yıl piyasaya sürülen Luna Bluetooth modelinin kablosuz şarj modülü eklenmiş hali diyebileceğimiz cihaz, Always Ready özelliğiyle 8 saate kadar konuşma, 60 güne kadar bekleme süresi sunabiliyor. Bu özellik kulaklığınızın daima bağlantıda ama yuvası içerisinde kalmasını sağlıyor. Çağrı geldiğinde kulaklığı bastırarak kolayca çıkarıyor ve işiniz bittiğinde yerine oturtabiliyorsunuz.

Ürün, Bluetooth 1.2+EDR ile mobil cihazlara bağlantı yapılabilirken, yine NFC ile 15mm mesafeye kadar eşleşme yapma imkanı bulunuyor. Cihazın diğer bir özelliği ise kablosuz şarj olabilmesi. Kulaklığı muhafaza eden küp şeklindeki yuvada Qi uyumlu kablosuz şarj modülü bulunuyor. Kablosuz şarj etmek için ise bu yuvayı oturtacağınız başka bir kaide daha bulunuyor. Dilerseniz microUSB girişi ile de şarj edebiliyorsunuz.

Tamamen geri dönüştürülebilir materyallerden imal edilen ürün; şarj, batarya ve Bluetooth bildirim LED'lerine sahip. 

Modelin fiyatı henüz bilinmezken, ilk versiyon 69 Avro seviyesindeydi.

http://www.nokia.com/global/products/accessory/bh-220p/specifications/ Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl en beğenilen
Daha dün yazmıştım, nokia ya yapılacak yan ürünler ipohe ile yarışacak diye. Her geçen güb sözlerimi destekleyecek ürünler ortaya çıkıyor zaten ben bunu çok ileri görüşlü olduğum ya da çok bildiğim için söylemiyorum. Nokia nın eski parlak zamanlarını hatırladığım ve o zamanlarda sürekli farklı model kapaklar, kılıflar, kulaklıklar çıkardı nokia için ve şimdi de öyle olacak kesinlikle nokia geri dönüyor. Battı diyenleri duymamakta çok ilginç cidden.
Daha dün yazmıştım, nokia ya yapılacak yan ürünler ipohe ile yarışacak diye. Her geçen güb sözlerimi destekleyecek ürünler ortaya çıkıyor zaten ben bunu çok ile...
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depeche35 6 yıl
WPhone'ların gelişimi ve rakip işletim sistemlerini geçebilmesi uzun zaman alacaktır.Bizler tüketici olarak yerleşmiş,noksanları büyük ölçüde giderilmiş işletim sistemli cihazları tercih etmeliyiz diye düşünüyorum. Örneğin Windows 7 işletim sistemli telefonlar kaka edildi,şimdi Windows p8 övülüyor.Upgrade imkanı da vermedi Windows firması. Yani düşünsenize Windows 9 çıktığında bu 8'ler kaka olacak. Oysa ios ve android öyle değil.
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osmanefeozkan 6 yıl
1 milyar $ hibe işe yaradı bu nokiaya ama yinede ürünleri yarım yamalak elini bol tutması lazım
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siyahtemas 6 yıl
Zaten vardı bunlardan?
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Psydia 6 yıl
Kulaklığı muhafaza eden küp şeklindeki yuvada Qi uyumlu kablosuz şarj modülü bulunuyor. Kablosuz şarj etmek için ise bu yuvayı oturtacağınız başka bir kaide daha bulunuyor.

Kaideception
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memoseler 6 yıl
Kırmızı olanları o kadar harika ki başkaları peugeot'a felan binerken sen Ferrari'ye biniyomuş gibi hissettirecektir. S2'mi satıcam.. Para biriktirmeyede başladım... Kırmızı 920 ve kırmızı aksesuarları... Çok havalı hepsi benim olmalı
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haymatloshan 6 yıl
Nokia işi çözmeye başladı gibi,bütün ülkelerde aynı anda çıkartırsa piyasaya o zaman eski günlerine kısa zamanda dönecektir.Şahsen Lumia 920 olanı sabırsızlıkla bekliyorum.Gerçi o kadar renkli,cicili bicili seçmem lakin hoş duruyor.
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cagataykoroglu 6 yıl
Bu lumia serisi ve aksesuarları şeker gibi insanın yiyesi geliyor. Bu seriyi cidden çok sevdim. ülkemize yakında gelecek olması harika olacak.
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nurettinaz 6 yıl en beğenilen
Daha dün yazmıştım, nokia ya yapılacak yan ürünler ipohe ile yarışacak diye. Her geçen güb sözlerimi destekleyecek ürünler ortaya çıkıyor zaten ben bunu çok ileri görüşlü olduğum ya da çok bildiğim için söylemiyorum. Nokia nın eski parlak zamanlarını hatırladığım ve o zamanlarda sürekli farklı model kapaklar, kılıflar, kulaklıklar çıkardı nokia için ve şimdi de öyle olacak kesinlikle nokia geri dönüyor. Battı diyenleri duymamakta çok ilginç cidden.
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