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    Bir devrin sonu: Nokia markalı akıllı telefonlar satıştan kalktı

    HMD Global, tüm Nokia markalı akıllı telefonlarının satışını resmen durdurdu. Şirket artık kendi markasını taşıyan telefonlarla yoluna devam edecek.            
    Bir devrin sonu: Nokia markalı akıllı telefonlar satıştan kalktı Tam Boyutta Gör
    HMD Global, tüm Nokia markalı akıllı telefonlarının satışını resmen durdurdu. Nokia akıllı telefonlar, HMD'nin aktif ürün portföyünden resmen ayrıldıklarını simgeleyen HMD'nin web sitesinde ayrı bir kategoriye taşındı.

    Bir zamanlar telefon sektörüne damga vuran Nokia, akıllı telefonların gelişimiyle sektöre ayak uyduramamış ve daha sonra Microsoft tarafından satın alınmıştı. Başarısız Microsoft macerasından sonra Nokia markalı telefonları üretme hakkı 2017 yılında Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınmıştı. Şirket, o günden bu yana özellikle giriş seviyesine hitap eden Nokia markalı Android telefonlar üretiyordu.

    Kendi markasıyla yola devam edecek

    Ancak HMD geçtiğimiz aylarda Nokia markalı telefonlar üretmeyi bırakacağını ve akıllı telefonlarında kendi markasına yer vereceğini açıkladı. Nokia markalı telefonların birçok ülkede satışı durdurulmuş olsa da, bazı ülkelerde satışlar devam ediyordu. Artık ürünler tamamen satıştan kaldırılmış durumda. 

    Buna rağmen firma, birçok pazarda hala popüler olan Nokia markalı tuşlu telefonları satmaya devam ediyor. Bir zamanların dev telefon üreticisi Nokia'nın ismi akıllı telefon dünyasından şimdilik silinmiş görünüyor. İleride belki başka bir firma tarafından canlandırılabilir, kim bilir.

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