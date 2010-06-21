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Nokia'nın ARM tabanlı tableti yıl sonunda geliyor (?)

8 yıl
5,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Günün en önemli haberlerinden biri yine Uzakdoğu'dan geldi. Digitimes'da bugün yayınlanan habere göre Nokia'da 2010 yılıyla hızla ivme kazanan tablet piyasasına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Digitimes'ın ARM tabanlı olacağı belirttiği tablet 7 ya da 9 inçlik ekrana sahip olacak ve panelin üretimi Foxconn tarafından gerçekleştirilecek. İşletim sisteminin muhtemelen MeeGo olacağı ifade edilirken, Nokia'nın cihazın satışında operatörler ile ortak çalışacağı belirtiliyor. Gazete ayrıca tabletin test edilmesi için 100 örnek hazırlandığını da açıkladı.

Digitimes'ın bu iddiasını güçlendiren önemli bir açıklama Nokia cephesinden gelmiş ve firmanın başkan yardımcısı Alberto Torres, The Inquirer'e verdiği röportajda MeeGo'lu ilk cihazın ARM tabanlı olacağını açıklamıştı.


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Mr. Jingles 8 yıl
O zaman MeeGo'lu mobil cihaz ile tablet aynı etkinlikte tanıtılacak sanırım.
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alimakkaya 8 yıl
Fiyat konusunda birseyler yapmazsalar ipad in yaninda ezilir gider.. fiyat konusunda birseyler yapsalar bile isleri cok zor.. 250 dolardan satmalari lazim herhalde :)
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Batuist 8 yıl
ortağı bu işe kızmasın!! :))
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