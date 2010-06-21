Nokia'nın ARM tabanlı tableti yıl sonunda geliyor (?)

Günün en önemli haberlerinden biri yine Uzakdoğu'dan geldi. Digitimes'da bugün yayınlanan habere göre Nokia'da 2010 yılıyla hızla ivme kazanan tablet piyasasına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Digitimes'ın ARM tabanlı olacağı belirttiği tablet 7 ya da 9 inçlik ekrana sahip olacak ve panelin üretimi Foxconn tarafından gerçekleştirilecek. İşletim sisteminin muhtemelen MeeGo olacağı ifade edilirken, Nokia'nın cihazın satışında operatörler ile ortak çalışacağı belirtiliyor. Gazete ayrıca tabletin test edilmesi için 100 örnek hazırlandığını da açıkladı.

Digitimes'ın bu iddiasını güçlendiren önemli bir açıklama Nokia cephesinden gelmiş ve firmanın başkan yardımcısı Alberto Torres, The Inquirer'e verdiği röportajda MeeGo'lu ilk cihazın ARM tabanlı olacağını açıklamıştı.