Nokia'nın Meltemi projesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı





Nokia'nın Windows Phone 8 ve S40 işletim sistemleri haricinde giriş ve orta seviye akıllı telefonlar için yeni bir platform üzerinde çalıştığı geçen yılın ortalarında gündeme gelmişti. Proje ile ilgili yeni detaylar bugün internete sızdırıldı.





Detaylara göre Meltemi işletim sitemi Lumia ve Asha serilerinin arasına konumlanacak yeni bir sınıfta kullanılacak. Meltemi bu iki platformdan farklı olsa da ikisinden de ortak özellikler taşıyacak.





Genel olarak özelliklere bakıldığında; Nokia'nın hızlı gezinti imkanı sunan Xpress tarayıcısı, oyunlar, Nokia haritalar, Carl Zeiss sensör, dahili depolama kapasitesi, Clear Black ekran teknolojisi, ince işçilik tasarım, SLAM Bluetooth dosya paylaşımı, videolu aramalar, sosyal ağ entegrasyonu şeklinde saymak mümkün.





Nokia'nın bu işletim sistemini Symbian'dan doğacak boşluğu bir nebze de olsa doldurmak için geliştirdiği sanılıyordu. Ancak Asha serisine daha yakın ancak ayrı bir kategori oluşturduğu görülen bir işletim sistemi karşımızda duruyor.





Bugüne kadar Meltemi ile ilgili herhangi bir telefon modeline dair bir bilgi gündeme gelmedi. Bu bakımdan Nokia'nın projeyi yavaşlatmış olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Nokia kaliteden ödün vermeden uygun fiyata sunacağı Lumia 520 modeli ile zaten giriş seviye segmentte başarılı olmanın hesaplarını yapıyor. Bu bakımdan Meltemi projesinin rafa kalkmış olması da olası.





http://mynokiablog.com/2013/03/04/nokia-meltemi-homegrown-platforms-features-detailed/