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Nokia'nın iptal edilmiş akıllı saati ortaya çıktı

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın iptal edilmiş akıllı saati ortaya çıktı

Trendi giderek yükselen akıllı saat pazarında pek çok teknoloji devi yerini almış durumda ve kıysasıya bir rekabet içerisine girdi. Microsoft tarafında ise şimdiye kadar bir akıllı bileklik piyasaya sürüldü ve kısıtlı bir bölgeyi kapsıyor. 

Geçen yıl bir dönem Nokia'nın bir akıllı saat üzerinde çalıştığı gündeme gelmiş ancak ortaya sadece Microsoft Band bilekliği çıkmıştı. Şimdi ise projenin iptal edildiği bilgileri geliyor. 

Bir Microsoft tasarımcısının paylaştığı görsellere göre Nokia tarafından Moonraker adında bir akıllı saat prototipi hazırlandı. Modern Windows çizgileri taşıyan Moonraker gelen çağrı ve SMS bildirimleri, Facebook ve MixRadio entegrasyonu, özelleştirilmiş saat temaları şeklinde özelliklere sahipti. 

Geçen yıl ki MWC 2014 fuarında kapalı bir oturumda ilk prototipi sergilenen Moonraker, Lumia 930 modeli ile piyasaya çıkmayı bekliyordu. Ancak Microsoft'un Nokia'yı satın alması ile birlikte proje iptal edildi ve Microsoft tüm özkaynakları Band akıllı bilekliğine kaydırdı.

Görsellere göre Nokia'nın Lumia tarzındaki gibi renkli bir tasarıma imza attığı anlaşılıyor. Eğer proje hayata geçseydi muhtemelen pazarda ilgi gören modellerden birisi olacaktı. Temennimiz bir gün Microsoft'un projeyi raftan indirmesi ve yeniden hayata geçirmesi.  

http://wmpoweruser.com/microsofts-moonraker-smart-watch-was-real-but-ultimately-cancelled/ Yorum Yaz
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Basteryus 3 yıl en beğenilen
Saat iyi güzel olmuşta, bugün bu haberde iptan edildi yerine Microsoft yeni akıllı saatini duyurdu diyip bunu gösterselerde, millet çarşıdaki 5 TL'lik plastik saatlere benziyo diyip beğenmeyecekti muhtemelen.
Saat iyi güzel olmuşta, bugün bu haberde iptan edildi yerine Microsoft yeni akıllı saatini duyurdu diyip bunu gösterselerde, millet çarşıdaki 5 TL'lik plastik ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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jumuu 3 yıl
Harbiden iyiymiş saatler hoşuma gitti. Yani keşke çıksaymış piyasaya.
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DH Misafiri 3 yıl
Sadece güzel olması yetmez ayni zamanda uygun fiyatli olmasi da önemli gear ortada bu saatte uygun fiyatli olsaydi satış yakalayabilirdi. Mi band mesela uygun fiyat sayesinde satışı çok iyi.
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doctor_bey 3 yıl
Nokia bunu kendi himayesi altında çıkarsa ya?
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Allah belanı versin makrosoft içine ettim nokia'nın :(
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fthkn 3 yıl
Ccc üşüyoruz nokia reyiz ccC
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huseyincarnege 3 yıl
nokia yı yok edenler utansın :S
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BekirTemel 3 yıl
Nokia iptal edile edile yok oldu zaten.
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darkest earth 3 yıl
Ciddi misiniz arkadaşlar? Microsoft iptal etti diye güzel demek gerekmiyor. Microsoft'a karşı nefretin gerekçesi olamaz bu.

Moto 360, LG G Watch R gibi tasarım harikası saatler dahi 1m satışı aşamıyorken bu ne?

Çok mu güzel? 4. saat Sony Smartwatch 3. Pek de bir benziyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Mr xXx 3 yıl
İyi ki yapmamış telefondan kár edemiyor başka yere zıplamaz. .
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Güzel diyen var
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madeofrage 3 yıl OnLiNe MaNaGeR
Hemi guzel hemide harika
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Kaya 3 yıl
Tamam
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