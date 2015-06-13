Nokia'nın iptal edilmiş akıllı saati ortaya çıktı

Trendi giderek yükselen akıllı saat pazarında pek çok teknoloji devi yerini almış durumda ve kıysasıya bir rekabet içerisine girdi. Microsoft tarafında ise şimdiye kadar bir akıllı bileklik piyasaya sürüldü ve kısıtlı bir bölgeyi kapsıyor.





Geçen yıl bir dönem Nokia'nın bir akıllı saat üzerinde çalıştığı gündeme gelmiş ancak ortaya sadece Microsoft Band bilekliği çıkmıştı. Şimdi ise projenin iptal edildiği bilgileri geliyor.





Bir Microsoft tasarımcısının paylaştığı görsellere göre Nokia tarafından Moonraker adında bir akıllı saat prototipi hazırlandı. Modern Windows çizgileri taşıyan Moonraker gelen çağrı ve SMS bildirimleri, Facebook ve MixRadio entegrasyonu, özelleştirilmiş saat temaları şeklinde özelliklere sahipti.





Geçen yıl ki MWC 2014 fuarında kapalı bir oturumda ilk prototipi sergilenen Moonraker, Lumia 930 modeli ile piyasaya çıkmayı bekliyordu. Ancak Microsoft'un Nokia'yı satın alması ile birlikte proje iptal edildi ve Microsoft tüm özkaynakları Band akıllı bilekliğine kaydırdı.





Görsellere göre Nokia'nın Lumia tarzındaki gibi renkli bir tasarıma imza attığı anlaşılıyor. Eğer proje hayata geçseydi muhtemelen pazarda ilgi gören modellerden birisi olacaktı. Temennimiz bir gün Microsoft'un projeyi raftan indirmesi ve yeniden hayata geçirmesi.

http://wmpoweruser.com/microsofts-moonraker-smart-watch-was-real-but-ultimately-cancelled/