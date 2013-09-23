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"Nokia'nın yeni tableti Lumia 2520 olacak"

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın bir süredir Windows RT işletim sistemli bir tablet modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Kısa süre içerisinde lanse edilmesi beklenen tabletin Microsoft tarafından kabul görmediği daha önce gündeme gelmişti. Ancak son bilgiler tabletin 22 Ekim'de tanıtılabileceğini gösteriyor.

Evleaks tarafından sızdırılan yeni bir bilgi ise Nokia'nın yeni tabletini Lumia 2520 olarak tanıtacağını aktarıyor. Nokia'nın Sirius kod adlı tabletine nasıl bir isim vereceği bilinmiyor ve Lumia serisinden ayrı olacağı tahmin ediliyordu.

Ancak iddialar doğruysa Nokia'nın Lumia ailesi bir tablet modeli kazanmış olacak. Böylece 22 Ekim tarihinde iki model lanse edilecek. Biri 6 inçlik Lumia 1520 ve diğeri ise 10.1 inçlik Lumia 2520. Bu tür bir strateji Samsung'un Galaxy ailesinde de mevcut.

Nokia'nın tablet modelinde ise Full HD IPS ekran, Snapdragon 800 çözümü, USB 3.0 desteği, 6.7MP çözünürlükte Carl Zeiss arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 32GB depolama kapasitesi, klavyeli ve bataryalı kılıf, 4G LTE şeklinde özelliklerin olması bekleniyor. Model muhtemelen 499$ fiyat etiketi ile Ekim sonunda satışa çıkacak.  

http://wmpoweruser.com/evleaks-nokias-windows-rt-tablet-to-be-called-the-nokia-lumia-2520/ Yorum Yaz
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Darkimore 5 yıl
Tasarım 10 numara iPad ve note yanında eski tip kalır.
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ferhat121 4 yıl
400 liraya casper x86 windows 8.1 getirirken windows rt dogru duzgun marketi olmayan çöp, şimdibu cihaz alinir mi bunu alan nicin alicak merak ediyorum nokia oldugu icin mi alicak alanlar
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eofdred 4 yıl
sırf nokia olduğu için alırdım bunu eğer gelseydi türkiyeye. sırf servisleri için. daha nokia ya gönderipte iki gün sonra tamir edilmiş halde almadığım bir telefonum olmadı. ama acer da tableti gönderiyorsun 20 gün bekletiyorlar keyfi, garantiden soğutmak için, sonra da tamir edemeyip geri gönderiyorlar, lenovo da aynısını yapıyor ama 20 iş günü sınırını aştılar allahtan para iadesi alacağım onlardan... 5dk bile düşünmezdim nokia nın tableti türkiyeye gelmiş olsaydı...
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pro-üye 5 yıl
lumia 5xx : 500-600 tl
lumia 6xx : 600-700 tl
lumia 7xx : 800-900 tl
lumia 8xx : 1000-1100 tl
lumia 9xx : 1200-1300 tl
lumia 10xx :1500-1xxx tl
lumia 15xx : 1800-19xx tl
ayfon 4s : 1500 tl
ayfon 5 : 2000 tl
ayfon 5c : 2000 tl
ayfon 5s : 2100-2xxx
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DerHauptmann 4 yıl
Özellikle klavyesiyle gerçekten alınabilecek bir ürün kendisi.Türkiye'de fiyatı en az 2000 TL'den başlar büyük ihtimal,klavyesini bulmakta da sıkını çekeriz gibime geliyor.2015'te buraya da gelir umarım.
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DH Misafiri 5 yıl
Bu tablet alınır 3.0 ve Carl Zeiss arka kamera süper özellikler bir tablet için
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Angelica 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu tablet alınır 3.0 ve Carl Zeiss arka kamera süper özellikler bir tablet için

Carl Zeiss en dandik ürünlerini satıyor nokia'ya
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haymatloshan 5 yıl
Çok fazla segmentasyon yaptığından isimlendirmede böyle karmaşık denecek olaylar gerçekleşiyor.
Halbuki giriş,orta ve üst seviye olarak 3 tane model ismi bulup bunu 1-2-3 diye devam ettirse daha kolay olacak işi.
Tablete gelecek olursak,özellikleri göz dolduruyor lakin RT olması can sıkıyor,bunun pro modeli çıksa süper olur.
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Recharged 5 yıl
Çoğu kişi isimlendirmeye takmış ama şuraya bir model söylesek bilmeyen sayısı çok azdır.İsim politikası gerçekten ilginç ama bir o kadar ilginç olanda ismi duyulan modeli anında aklımızda canlandırıyoruz,yani nedense akılda kalıcı oluyor ve bu bana garip geliyor.
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selcuk20 5 yıl
Nokia Lumia 3310, Nokia Lumia Ngage, Nokia Lumia 6600, Nokia Lumia N90 gibi modelleri bekliyoruz :) Yıllar geçti Nokia'nın kodlama sistemi değişmedi.
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LilTunechi 5 yıl
Üj bej gitmesin yakında
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onur01651 5 yıl
bence 2520 verizona özel olacak!!!
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Revenge21 5 yıl
USB 3.0 olması iyi alanlar flah bellek takıp kullanırlar :) dizi felan izlerken baya işe yarıyor :)
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Darkimore 5 yıl
Tasarım 10 numara iPad ve note yanında eski tip kalır.
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