"Nokia'nın yeni tableti Lumia 2520 olacak"

Haber Editörü
Nokia'nın bir süredir Windows RT işletim sistemli bir tablet modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Kısa süre içerisinde lanse edilmesi beklenen tabletin Microsoft tarafından kabul görmediği daha önce gündeme gelmişti. Ancak son bilgiler tabletin 22 Ekim'de tanıtılabileceğini gösteriyor.
Evleaks tarafından sızdırılan yeni bir bilgi ise Nokia'nın yeni tabletini Lumia 2520 olarak tanıtacağını aktarıyor. Nokia'nın Sirius kod adlı tabletine nasıl bir isim vereceği bilinmiyor ve Lumia serisinden ayrı olacağı tahmin ediliyordu.
Ancak iddialar doğruysa Nokia'nın Lumia ailesi bir tablet modeli kazanmış olacak. Böylece 22 Ekim tarihinde iki model lanse edilecek. Biri 6 inçlik Lumia 1520 ve diğeri ise 10.1 inçlik Lumia 2520. Bu tür bir strateji Samsung'un Galaxy ailesinde de mevcut.
Nokia'nın tablet modelinde ise Full HD IPS ekran, Snapdragon 800 çözümü, USB 3.0 desteği, 6.7MP çözünürlükte Carl Zeiss arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 32GB depolama kapasitesi, klavyeli ve bataryalı kılıf, 4G LTE şeklinde özelliklerin olması bekleniyor. Model muhtemelen 499$ fiyat etiketi ile Ekim sonunda satışa çıkacak.
http://wmpoweruser.com/evleaks-nokias-windows-rt-tablet-to-be-called-the-nokia-lumia-2520/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lumia 6xx : 600-700 tl
lumia 7xx : 800-900 tl
lumia 8xx : 1000-1100 tl
lumia 9xx : 1200-1300 tl
lumia 10xx :1500-1xxx tl
lumia 15xx : 1800-19xx tl
ayfon 4s : 1500 tl
ayfon 5 : 2000 tl
ayfon 5c : 2000 tl
ayfon 5s : 2100-2xxx
Carl Zeiss en dandik ürünlerini satıyor nokia'ya
Halbuki giriş,orta ve üst seviye olarak 3 tane model ismi bulup bunu 1-2-3 diye devam ettirse daha kolay olacak işi.
Tablete gelecek olursak,özellikleri göz dolduruyor lakin RT olması can sıkıyor,bunun pro modeli çıksa süper olur.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
699 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, nokia