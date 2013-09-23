"Nokia'nın yeni tableti Lumia 2520 olacak"





Nokia'nın bir süredir Windows RT işletim sistemli bir tablet modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Kısa süre içerisinde lanse edilmesi beklenen tabletin Microsoft tarafından kabul görmediği daha önce gündeme gelmişti. Ancak son bilgiler tabletin 22 Ekim'de tanıtılabileceğini gösteriyor.





Evleaks tarafından sızdırılan yeni bir bilgi ise Nokia'nın yeni tabletini Lumia 2520 olarak tanıtacağını aktarıyor. Nokia'nın Sirius kod adlı tabletine nasıl bir isim vereceği bilinmiyor ve Lumia serisinden ayrı olacağı tahmin ediliyordu.





Ancak iddialar doğruysa Nokia'nın Lumia ailesi bir tablet modeli kazanmış olacak. Böylece 22 Ekim tarihinde iki model lanse edilecek. Biri 6 inçlik Lumia 1520 ve diğeri ise 10.1 inçlik Lumia 2520. Bu tür bir strateji Samsung'un Galaxy ailesinde de mevcut.





Nokia'nın tablet modelinde ise Full HD IPS ekran, Snapdragon 800 çözümü, USB 3.0 desteği, 6.7MP çözünürlükte Carl Zeiss arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 32GB depolama kapasitesi, klavyeli ve bataryalı kılıf, 4G LTE şeklinde özelliklerin olması bekleniyor. Model muhtemelen 499$ fiyat etiketi ile Ekim sonunda satışa çıkacak.

http://wmpoweruser.com/evleaks-nokias-windows-rt-tablet-to-be-called-the-nokia-lumia-2520/