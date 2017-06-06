Nörolojik rahatsızlıklar implanta gerek olmadan tedavi edilebilir

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Bilim insanları parkinson, epilepsi ve diğer nörolojik hastalıkları tedavi etmek için beyindeki bazı noktaları uyarmak gerektiği ve bunun için de beyine implant yerleştirmek zorunda olduklarını düşünüyordu. Beyine yerleştirilen implantın beyindeki yanlış bölgeleri de tetikleyerek yan etkilere yol açma ihtimalinin olması ve kafatasını açarak bu implantın yerleştiriliyor oluşu ise bu tedavinin riskli, pahalı ve kolay ulaşılamaz olmasına neden oluyordu. MIT(Massachusetts Institute of Technology)’deki araştırmacılar ise bu hastalıkları tedavi etmenin daha kolay bir yolunu buldu.

Hastalıkların tedavisi için beyindeki bazı noktaların uyarılması gerektiği konusunda hemfikir olan MIT’deki araştırmacılar, kafa derisi üzerine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla beynin derinliklerine elektrik stimülasyonu sağlamak için bir yol geliştirdi. Kafa derisine yerleştirilen elektrotlar yüksek frekanslı iki elektrik akımı üretiyor ve bu akımlar beyinde kesiştiği zaman nöronlar da bu akımların doğrultusunda hareket edebiliyor. Böylece uzmanlar nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için nöronları istedikleri gibi yönlendirebiliyor.

Farklı Hastalıklar İçin Kullanılabilir

Üstelik her nörolojik rahatsızlık için beyindeki farklı noktaları uyarmak da oldukça kolay. Elektrotların ürettiği akımın frekansı değişince beyindeki uyarılan bölgede değişiyor böylece farklı nörolojik hastalıklardan şikayetçi olan bir hasta için pek çok kez implant yerleştirme operasyonu yapmak yerine sadece elektrolar vasıtasıyla tedavi tamamlanabilir.

Şu an için üzerinde halen çalışmaların devam ettiği sistemin tek sorunu beyine yerleştirilen implantlar kadar etkili olmaması ancak implantların oluşturduğu enfeksiyon tehlikesi ve zorlu süreç düşünülürse ekibin geliştirdiği tedavi yönteminin daha güvenli ve kolay olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmacılar elektrotların ürettiği frekanslarla daha güçlü bir tedavi yöntemi hazırlamayı ve sağlık kuruluşlarına sunmayı planlıyor.

https://www.engadget.com/2017/06/04/deep-brain-stimulation-without-implants/