Nörolojik rahatsızlıklar implanta gerek olmadan tedavi edilebilir

Hastalıkların tedavisi için beyindeki bazı noktaların uyarılması gerektiği konusunda hemfikir olan MIT’deki araştırmacılar, kafa derisi üzerine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla beynin derinliklerine elektrik stimülasyonu sağlamak için bir yol geliştirdi. Kafa derisine yerleştirilen elektrotlar yüksek frekanslı iki elektrik akımı üretiyor ve bu akımlar beyinde kesiştiği zaman nöronlar da bu akımların doğrultusunda hareket edebiliyor. Böylece uzmanlar nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için nöronları istedikleri gibi yönlendirebiliyor.
Farklı Hastalıklar İçin Kullanılabilir
Üstelik her nörolojik rahatsızlık için beyindeki farklı noktaları uyarmak da oldukça kolay. Elektrotların ürettiği akımın frekansı değişince beyindeki uyarılan bölgede değişiyor böylece farklı nörolojik hastalıklardan şikayetçi olan bir hasta için pek çok kez implant yerleştirme operasyonu yapmak yerine sadece elektrolar vasıtasıyla tedavi tamamlanabilir.
Şu an için üzerinde halen çalışmaların devam ettiği sistemin tek sorunu beyine yerleştirilen implantlar kadar etkili olmaması ancak implantların oluşturduğu enfeksiyon tehlikesi ve zorlu süreç düşünülürse ekibin geliştirdiği tedavi yönteminin daha güvenli ve kolay olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmacılar elektrotların ürettiği frekanslarla daha güçlü bir tedavi yöntemi hazırlamayı ve sağlık kuruluşlarına sunmayı planlıyor.
https://www.engadget.com/2017/06/04/deep-brain-stimulation-without-implants/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-çok güzel birşey, biz eve internet getirtmekle uğraşıyoruz