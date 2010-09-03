Nvidia, GeForce GT 420 modelini detaylandırdı

Dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Fermi tabanlı yeni nesil grafik yongalarını yaptığı resmi açıklamayla duyuran Nvidia, sessiz sedasız bir şekilde GeForce GT 420 modelini de ürün gamına ekledi. Masaüstü sistemler için hazırlanan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı doğrudan sistem üreticilerine sağlanacağı için lansman yapma ihtiyacı duymayan firma, kartın görsellerini ve teknik özelliklerini resmi internet sitesi üzerinde yayınladı. Düşük profilli baskılı devre ve aktif soğutma birimine yer verilen referans tasarımda ek güç girişi bulunmuyor ve kart ihtiyaç duyduğu tüm gücü PCIe slotu üzerinden sağlıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF108 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB'a kadar DDR3 bellek desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip. Bellek bant genişliği 28.8 Gb/saniye olarak açıklanan GeForce GT 420'nin grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlem birimleri 1400MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor. Isıl güç tasarımı 50 Watt olarak açıklanan ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. DVI, HDMI ve çıkartılabilir D-Sub portlarıyla gelen GeForce GT 420'nin maliyeti hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.