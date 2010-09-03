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Nvidia, GeForce GT 420 modelini detaylandırdı

8 yıl
147,1b
1
46
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce GT 420 modelini detaylandırdı
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Dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Fermi tabanlı yeni nesil grafik yongalarını yaptığı resmi açıklamayla duyuran Nvidia, sessiz sedasız bir şekilde GeForce GT 420 modelini de ürün gamına ekledi. Masaüstü sistemler için hazırlanan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı doğrudan sistem üreticilerine sağlanacağı için lansman yapma ihtiyacı duymayan firma, kartın görsellerini ve teknik özelliklerini resmi internet sitesi üzerinde yayınladı. Düşük profilli baskılı devre ve aktif soğutma birimine yer verilen referans tasarımda ek güç girişi bulunmuyor ve kart ihtiyaç duyduğu tüm gücü PCIe slotu üzerinden sağlıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF108 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB'a kadar DDR3 bellek desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip. Bellek bant genişliği 28.8 Gb/saniye olarak açıklanan GeForce GT 420'nin grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlem birimleri 1400MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor. Isıl güç tasarımı 50 Watt olarak açıklanan ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. DVI, HDMI ve çıkartılabilir D-Sub portlarıyla gelen GeForce GT 420'nin maliyeti hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Nvidia, GeForce GT 420 modelini detaylandırdı
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DH Misafiri 3 yıl
SELAMIN ALEYKUM ARKADASLAR. GEFORCE GT 420 2 GB 128 BİT DDR3 KULLANIYORUM 4GB RAM VAR FAKAT METİN2 DE ÇOK KASIYOR NE YAPMAM LAZIM YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM TEŞEKKÜRLER..
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DH Misafiri 5 yıl
Yani ben geforce 420 kullanıyorum ornek crysis tam çöz de değil ama ortanın ustu gayet iyi performansı assassin s 4 black flag dede tam değil orta ustu ama gayet iyi memnunum siz iyimi 420
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ghost recon advanced 5 yıl
konu yeniden hortlatılmış
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DH Misafiri 7 yıl
teknosa.com/...
bu bilgisayar nasıl??? yeni oyunları kaldırırmısı ws ws
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DH Misafiri 7 yıl
Bu kartın çok fazla overclock potansiyeli var EVGA Precision + %30 performans sağlıyor 900mhz core clock 1800mhz shader clock 900 memory clock + bu size en kral oyunda 10 fps kazandırır 10 fps de oyun oynatır :))
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qwer7113 7 yıl
Selam donamımhaber üyeleri forma yeni üye oldum ben ekran kartımda bu ekran kartı assains creed revalutıons veya pes 12 veya fia 12 kaldırır mı rami is 3 gb windows 7 32 bit
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DH Misafiri 7 yıl
MGÜ ben bu özelliklerini saydığın bilgisayarı bugün aldım fakat daha bana ulaşmadı ekran kartı dikkatimi cekti şu an ekran kartını araştırıyorum sizin yazdıklarınıza baktım fakat bi şey anlamadım şimdi bu ekran kartı iyi mi kötü mü cevap yazarsanız sevinirim
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DH Misafiri 7 yıl
ben şuan Acer 5742G kullanıyorum. 2 Gb optimus grafik kartı var. Önceki bilgisayarımda Ati Radeon HD 4890( Premium Grapich) vardı. GTA IV ve Mafia II' yi orta seviyede oynuyordum. İşlemciden kaynaklansa gerek. Intel Core 2 Duo E6750 :). suanki sistemimden memnunum. Asasian Creed Brotherhood'u biraz önce oynuyordum. Ful grafiklerde kasıyor açıkcası.Fakat Kaliteli oyun oynanabiliyor. 1366 768 ekran çözünürlüğüde normal.
kısacası bu ekran kartında oyunda biraz daha iyi performans alabilirsiniz.

Puanım: 6.5
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SainTx 7 yıl
Riqimaru
Absolute Victory Bu ekran kartını öneren var mı? Uzun ömür sağlayabilir mi gerçi yıl geçmiş üstünden ama.
Sadece görüntü verir, başka iş görmez, parasını hak etmez.

Nvidia ge force gt420 kullanıyorum hiçbir oyunda sıkıntı yaşamadım. Assassin's creed Brother Hood'u full grafiklerde 1280x1024 çözünürlükte kasmadan oynadım.Cod 6 yı full grafiklerde kasmadan oynadım.Full grafiklerde Aion online oynuyorum (En çok sistem gereksinimi istiyen mmorpg oyunu). Kullanmadan etmeden bi bilgi sahibi olmadan atıp tutmuşsunuz.
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Dovahkiin 7 yıl

SainTx

Riqimaru

Absolute Victory Bu ekran kartını öneren var mı? Uzun ömür sağlayabilir mi gerçi yıl geçmiş üstünden ama.
Sadece görüntü verir, başka iş görmez, parasını hak etmez.


Nvidia ge force gt420 kullanıyorum hiçbir oyunda sıkıntı yaşamadım. Assassin's creed Brother Hood'u full grafiklerde 1280x1024 çözünürlükte kasmadan oynadım.Cod 6 yı full grafiklerde kasmadan oynadım.Full grafiklerde Aion online oynuyorum (En çok sistem gereksinimi istiyen mmorpg oyunu). Kullanmadan etmeden bi bilgi sahibi olmadan atıp tutmuşsunuz.



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M@U 7 yıl

SainTx

Riqimaru

Absolute Victory Bu ekran kartını öneren var mı? Uzun ömür sağlayabilir mi gerçi yıl geçmiş üstünden ama.
Sadece görüntü verir, başka iş görmez, parasını hak etmez.


Nvidia ge force gt420 kullanıyorum hiçbir oyunda sıkıntı yaşamadım. Assassin's creed Brother Hood'u full grafiklerde 1280x1024 çözünürlükte kasmadan oynadım.Cod 6 yı full grafiklerde kasmadan oynadım.Full grafiklerde Aion online oynuyorum (En çok sistem gereksinimi istiyen mmorpg oyunu). Kullanmadan etmeden bi bilgi sahibi olmadan atıp tutmuşsunuz.



Fermi mimarili ve 48 adet CUDA, 8 adet doku birimine sahip bir gpu ile demek bahsettiğiniz oyunları full grafikle oynuyorsunuz. Bilseydim, 9600gt'mi hiç satmazdım. Bu karttan daha performanslıydı üstelik.
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DH Misafiri 8 yıl
Acer AS5742G-5464G64 (LX.R8C02.004)
sizce bu ürün nasıl? 1500 TL fiyatı var.
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Campeón 7 yıl
Bu ekran kartını öneren var mı? Uzun ömür sağlayabilir mi gerçi yıl geçmiş üstünden ama.
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rac1 8 yıl
Gt 420 , ati 5650 den 5 kat daha iyidir, her oyunu ati çalıştırmaz ama nvida bu konuda gelişmiştir ve sorun çıkarmaz.
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M@U 8 yıl

rac1

Gt 420 , ati 5650 den 5 kat daha iyidir, her oyunu ati çalıştırmaz ama nvida bu konuda gelişmiştir ve sorun çıkarmaz.


Sizleri severek izliyoruz...
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Persheid1903 7 yıl

rac1

Gt 420 , ati 5650 den 5 kat daha iyidir, her oyunu ati çalıştırmaz ama nvida bu konuda gelişmiştir ve sorun çıkarmaz.










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CoolBoy53 7 yıl rac1
rac1

Gt 420 , ati 5650 den 5 kat daha iyidir, her oyunu ati çalıştırmaz ama nvida bu konuda gelişmiştir ve sorun çıkarmaz.


Bu yoruma ne desem boş




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DH Misafiri 8 yıl
1 Gb ATI Mobility Radeon™ HD 5650 premium Grafik[paylasımsız] Arkadaslar bu kartmı daha iyi yoksa yukardaki kartmı hemen cvp werirseniz sevinirimm..
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Dovahkiin 8 yıl

DH Misafiri

1 Gb ATI Mobility Radeon™ HD 5650 premium Grafik[paylasımsız] Arkadaslar bu kartmı daha iyi yoksa yukardaki kartmı hemen cvp werirseniz sevinirimm..

HD5650 daha iyidir.
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