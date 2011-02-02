Nvidia, GeForce GT 440 modelinin OEM versiyonunda farklı özellikler sunuyor

Nvidia'nın resmi tanıtımını dün yaptığı GeForce GT 440 modelinin HTPC olarak bilinen medya bilgisayarları arasında yaygınlaşması hedefleniyor. GF108 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı için ilginç bir detay bulunuyor zira iki farklı versiyonu olduğu ifade ediliyor. Son kullanıcılar için hazırlanan GeForce GT 440 modelinden 96x paralel işlem birimi bulunurken, OEM üreticilerin sistemleri için hazırlanan GeForce GT 440'ta ise 144x paralel işlem birimi bulunuyor ayrıca bu model son kullanıcı sürümünden farklı olarak 128-bit değil 192-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor ve buna bağlı olarak 1.5GB ve 3GB GDDR3 bellek seçenekleriyle sunuluyor.

Grafik işlem birimi 594MHz, paralel işlemcileri 1189MHz ve bellekleri de kapasitesine göre 1600MHz ya da 1800MHz'de görev yapan ekran kartı, görüldüğü üzere sahip olduğu teknik avantajlardan farklı olarak çalışma frekansları açısından son kullanıcı versiyonundan düşük hızlarda görev yapıyor. Isıl tasarım gücü 56 Watt olarak açıklanan ekran kartı, piyasa versiyonunda olmayan SLI konnektörüne de sahip.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DV ve HDMI konnektörlerini kullanan ekran kartının üreticilere olan maliyeti hakkındaysa şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.