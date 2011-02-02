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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, GeForce GT 440 modelinin OEM versiyonunda farklı özellikler sunuyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın resmi tanıtımını dün yaptığı GeForce GT 440 modelinin HTPC olarak bilinen medya bilgisayarları arasında yaygınlaşması hedefleniyor. GF108 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı için ilginç bir detay bulunuyor zira iki farklı versiyonu olduğu ifade ediliyor. Son kullanıcılar için hazırlanan GeForce GT 440 modelinden 96x paralel işlem birimi bulunurken, OEM üreticilerin sistemleri için hazırlanan GeForce GT 440'ta ise 144x paralel işlem birimi bulunuyor ayrıca bu model son kullanıcı sürümünden farklı olarak 128-bit değil 192-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor ve buna bağlı olarak 1.5GB ve 3GB GDDR3 bellek seçenekleriyle sunuluyor.

Grafik işlem birimi 594MHz, paralel işlemcileri 1189MHz ve bellekleri de kapasitesine göre 1600MHz ya da 1800MHz'de görev yapan ekran kartı, görüldüğü üzere sahip olduğu teknik avantajlardan farklı olarak çalışma frekansları açısından son kullanıcı versiyonundan düşük hızlarda görev yapıyor. Isıl tasarım gücü 56 Watt olarak açıklanan ekran kartı, piyasa versiyonunda olmayan SLI konnektörüne de sahip.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DV ve HDMI konnektörlerini kullanan ekran kartının üreticilere olan maliyeti hakkındaysa şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Ooo o da bir şey mi. Bundan 2 tane takıp 6GB Çift işlemcili ekran kartlı profesyonel oyun makinası der. Hatta üzerine sizin +2 şer GB TurboCache ayrılmış bellekleri de ekler. Aslansın, kaplansın, canavarsın, heeeyyy der.
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Cremiesto 8 yıl
insanları kandırmak nekadar kolay...
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peters 8 yıl
hazır bilgisayarlar için bir fırsat göğüslerini kabartarak 3gb ekran kartı var bunda diyip dünyanın parasını alacaklar.
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VenomS 8 yıl
valahi şu nvidia'yı anlayabilmiş değilim ama testlerini görmeden bir sonuca varmamak lazım ama oem daha performanslı gibi duruyor ama GPU çekirdeği nedir anlıyamadım
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car_26 8 yıl
casper ı duyar gibiyim: 3gb oyun canavarı dünyayı yardırın !
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