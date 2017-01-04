Nvidia GeForce GTX 1050 ve GTX 1050 Ti mobile geldi

Nvidia’nın ilk GTX 1000 serisi ekran kartlarını mobile sunmasının ardından son iki ekran kartının da mobile gelmesi gecikmedi. CES 2017 fuarında GeForce GTX 1050 ve GTX 1050 Ti ekran kartlarına sahip ilk dizüstü modelleri görücüye çıktı.

Nvidia yaptığı duyuruda akıcı olarak Full HD ayarlarda 60 kare/saniye oyun oynamanın mümkün olduğunu belirtirken, Battery Boost ile enerji verimliliği sağlamayı hedefliyor. İnce bir profil kullanan ekran kartları sayesinde 17mm kalınlığa kadar inebilmek mümkün olacak.

Daha interaktif ve sinematik deneyimler sağlayan NVIDIA GameWorks, PC oyun deneyimine kolaylık kazandıran GeForce Experience, profesyonel seviyede ekran görüntüleri almanızı sağlayan devrimsel bir oyunda fotoğraflama teknolojisi olan NVIDIA Ansel gibi yenilikleri de barındıran dizüstü modelleri fuarda sergilenmeye başladı.

GTX 1050 Ti

GP107 çekirdeğini sonuna kadar kullanan GeForce GTX 1050 Ti ekran kartı 768 CUDA çekirdeğine sahip. 4GB GDDR5 bellek barındıran ekran kartı 128-bit veri yolunda 112GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Kartın temel hızı 1290MHz iken arttırılmış hız ise 1392MHz seviyesinde.

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Ekran kartında 48 desen haritalama birimi, 32 ROP birimi ve 84 GTexel/s doku doldurma oranı yer alıyor. GM107 çekirdeğine göre iki kat artan doku doldurma oranı sayesinde ekran kartının belleği daha verimli kullanacağını söyleyebiliriz. Kartın kayar nokta performansı 2.1 TFLOPS seviyesinde.

GTX 1050

Bir SM birimi kapalı olan GeForce GTX 1050 ekran kartı 640 CUDA çekirdeğine sahip. 2GB GDDR5 bellek barındıran ekran kartı 128-bit veri yolunda 112GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Kartın temel hızı 1354MHz iken arttırılmış hız ise 1455MHz seviyesinde. 40 desen haritalama birimi yanında 32 ROP birimi yer alıyor. Kayar nokta performansı ise 1.8 TFLOPS.