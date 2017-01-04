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Nvidia GeForce GTX 1050 ve GTX 1050 Ti mobile geldi

Nvidia’nın Pascal tabanlı masaüstü ekran kartlarını doğrudan mobile aktarma stratejisi devam ediyor. Tanıtılan son iki ekran kartının da mobile gelmesi gecikmedi
2 yıl
14,7b
1
39
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın ilk GTX 1000 serisi ekran kartlarını mobile sunmasının ardından son iki ekran kartının da mobile gelmesi gecikmedi. CES 2017 fuarında GeForce GTX 1050 ve GTX 1050 Ti ekran kartlarına sahip ilk dizüstü modelleri görücüye çıktı.

Nvidia yaptığı duyuruda akıcı olarak Full HD ayarlarda 60 kare/saniye oyun oynamanın mümkün olduğunu belirtirken, Battery Boost ile enerji verimliliği sağlamayı hedefliyor. İnce bir profil kullanan ekran kartları sayesinde 17mm kalınlığa kadar inebilmek mümkün olacak.

Daha interaktif ve sinematik deneyimler sağlayan  NVIDIA GameWorks, PC oyun deneyimine kolaylık kazandıran GeForce Experience, profesyonel seviyede ekran görüntüleri almanızı sağlayan devrimsel bir oyunda fotoğraflama teknolojisi olan NVIDIA Ansel gibi yenilikleri de barındıran dizüstü modelleri fuarda sergilenmeye başladı.

GTX 1050 Ti

GP107 çekirdeğini sonuna kadar kullanan GeForce GTX 1050 Ti ekran kartı 768 CUDA çekirdeğine sahip. 4GB GDDR5 bellek barındıran ekran kartı 128-bit veri yolunda 112GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Kartın temel hızı 1290MHz iken arttırılmış hız ise 1392MHz seviyesinde.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Moto X internete sızdırıldı"

Ekran kartında 48 desen haritalama birimi, 32 ROP birimi ve 84 GTexel/s doku doldurma oranı yer alıyor. GM107 çekirdeğine göre iki kat artan doku doldurma oranı sayesinde ekran kartının belleği daha verimli kullanacağını söyleyebiliriz. Kartın kayar nokta performansı 2.1 TFLOPS seviyesinde.

GTX 1050 

Bir SM birimi kapalı olan GeForce GTX 1050 ekran kartı 640 CUDA çekirdeğine sahip. 2GB GDDR5 bellek barındıran ekran kartı 128-bit veri yolunda 112GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Kartın temel hızı 1354MHz iken arttırılmış hız ise 1455MHz seviyesinde. 40 desen haritalama birimi yanında 32 ROP birimi yer alıyor. Kayar nokta performansı ise 1.8 TFLOPS.

 

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Trakyacus 2 yıl
1050 ile 1060 arasında 400 500 tl fiyat farkı var stok olmadığından felan mı ne alaka yani 2 kat performansı farkı var
Dell lenovo aceri mutlaka görmek lazım
Msi ge72 6qf alıp iade etmiştim.Öyle bir fan sesi olamaz soğutması çok berbat çok sesli,tasarıma aldanıyor insan
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lbyibo 2 yıl
acer aspire vx hakkında herhangi bir detay varmı çıkış tarihi vs. msi olduğu için 6bin tl vermek pek mantıklı deil 1050 ye 1060 alırım yurtışından.
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Mad 2 yıl
(14 inch Razer Blade Pro GeForce GTX 1060) yurt dışı fiyatıyla güzel ülkemizde bu satılıyor.
hepsiburada.com/...
1050ti bile değil. Çok yazık.
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panter20 2 yıl
5000tlden aşağı olmaz kesinlikle. Neyse ki zamanında iki buçuğa lenovo y510p aldık halen cayır cayır akıyoruz oyunlarda işlemcisiyle ekran kartlarıyla laptobum tam bir eski kurt.
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pc332 2 yıl
sanalmarketim.com/...
Buyrun bakın, 6000 TL'nedir hem de 1050 için. 1050 Ti'yi hiç atmıyorum bile.
Yazıktır günahtır ya.
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Robin- 2 yıl pc332
pc332
sanalmarketim.com/...
Buyrun bakın, 6000 TL'nedir hem de 1050 için. 1050 Ti'yi hiç atmıyorum bile.
Yazıktır günahtır ya.

abi bunlar dengesiz mi? ulan o fiyata 1060 li laptop var manyaklar.yurtdisindan getirticez başka yolu yok.burdan çöp bile alınmaz.700 dolarlık laptop un haline bak yav cildiricam
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
fıyatlar hayaller hayatlar.
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GAFTICI75 2 yıl
Şuanda Dolar kuru nedeniyle 950m li pc ler bile 3000-3500 arası.1050 ler 4500 tl den başlar bence.
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DH Misafiri 2 yıl
fps değerlerine baktım 1050ti 970mden %10 civarı daha iyi çoğu oyunda 3-5 fps geçiyor.1050 ise 960m den daha iyi 5-10 fps geçiyor oyunlarda biri 24 fps verirken diğeri 30 fps falan veriyo 4000 tl altında olursa güzel olur
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DH Misafiri 2 yıl
XPS 15'e en azından TI versiyonunu koymalarını bekliyordum. 4K ekrana yakışmadı o kart.
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V4LKyR 2 yıl
Fiyatları minimum 4500 TL olacak arkadaşlar, boşuna tartışmayın.
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nvidia, ces2017 ve
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