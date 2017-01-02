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Yeni nesil Moto X internete sızdırıldı

Motorola’nın bir dönem amiral gemisi akıllı telefonu rolünü üstlenen Moto X serisinden yaklaşık iki yıldır haber alınamıyordu. Lenovo seriyi tekrar sahneye çıkarmaya karar verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola bilindiği üzere geçen yıl ismiyle özdeşleşen X serisi amiral gemi modellerinden vazgeçti ve Moto Z olarak yeni bir seriye başladı. Bununla birlikte firmanın bu yıl yeniden eski kahramanını sahneye çıkacağı ifade ediliyor.

Önemli Bir Yeri Var 

Moto X hatırlanacağı üzere yüzde 70 oranında ABD’de üretilmesi, Qualcomm ve Motorola tarafından özel hazırlanan 8 çekirdekli işlemcisi, sürekli açık kalabilen dijital asistanı, her zaman açık AMOLED ekranı ve uzun kullanım süreleri ile dönemin en ilgi çeken akıllı telefonlarından birisi olmuştu.

Sonraki modeller standart donanımlara yer verdiği için Moto X biraz ilgiyi kaybetmişti. Lenovo satın alımından sonra ise Moto Z amiral gemi modelini piyasaya sürmüş ve oldukça önemli satış rakamlarına ulaşmıştı.

Sektörden gelen bilgilere göre Moto X serisi yeniden sahalara geri dönüyor. Yeni modelin 360 derecelik tasarım videoları ve görselleri internete sızdırılmış durumda. Yine Moto Z serisinden ilham almış bir tasarım ile karşı karşıyayız.

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Moto X serisinde bu kez modüler yapı kullanılmadığını görüyoruz. Muhtemelen modüler yapı sadece Moto Z serisine özel olarak kalacak. Moto X serisinde ise microUSB bağlantısı ve 3.5mm kulaklık girişinin korunduğu ifade ediliyor. Yani biraz daha gelenekçi bir yapı söz konusu.

Moto X 2017 serisinde orta seviyeye dönük bir donanım konfigürasyonunun olacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan fiyat konusunda da Moto Z serisinden aşağıda olacak. Ekran boyutunun da 5.2 inç seviyesinde olacağı ifade ediliyor. Yeni Moto X serisi için en yakın ihtimal MWC 2017 fuarı.


http://www.androidauthority.com/lenovo-moto-x-2017-leaked-739891/ Yorum Yaz
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Yeni nesil Moto diyor sızdırıldı diyor bizim editör elli satır yazı yazıyor oku oku bitmiyor ama o da ne koskoca bir hiç yani hikâye anlatıyor. Ne diyelim Allah sabır versin bizlere.
Yeni nesil Moto diyor sızdırıldı diyor bizim editör elli satır yazı yazıyor oku oku bitmiyor ama o da ne koskoca bir hiç yani hikâye anlatıyor. Ne diyelim Alla...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 2 yıl
ah be moto keşke türkiyeye gelsende, şu dandik soni nin elde dağılan kalitesiz sorunlu çöplerinden kurtulsak. gelsende millet kalite-sağlamlık-tasarım ve hi tech görse. bugun çöp firnaların hayal bile edemeyeceği şeyleri sen yıllar önce yapmıştın. bi nokia, bide sen varsın, sen teknoloji anlamında rakipsizsin, kalitede rakipsizsin be moto. gel artık özledik. apple kalite ama kazık
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TUFF GONG 2 yıl
Allah çarpmış
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x2yk 2 yıl
O ne la tarih öncesi Samsung Galaxy Duos kasası kadar büyük millet en incesini yapma peşinde bunlardaki ekran kasa oranı rekor kırma peşinde tabi tersi olarak olmaz böyle Motorola..
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Kerim5100 2 yıl
Hitler bıyığı mı la o :D
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kankixx123 2 yıl
Ekran kasa oranı olmamış. Ekran biraz daha büyütülebilirdi. Ekran büyütüldükten sonra tasarım daha güzel gözükebilir. Modüler yapıyı bu telefona yapsalar şuan gidip alabilirim. Tabi ekranı 5.5 veya 5.7 yapmaları gerekir.
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Hersh 2 yıl
Züğürt motorola kullanıcısı avutmaları. T22, 5110'dan daha kibar...
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Whippoorwill 2 yıl
Önden Meizu havası var.
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Yeni nesil Moto diyor sızdırıldı diyor bizim editör elli satır yazı yazıyor oku oku bitmiyor ama o da ne koskoca bir hiç yani hikâye anlatıyor. Ne diyelim Allah sabır versin bizlere.
1 Yanıt Yanıtla +15
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kadirirdem 2 yıl ozkn_s
ozkn_s

Yeni nesil Moto diyor sızdırıldı diyor bizim editör elli satır yazı yazıyor oku oku bitmiyor ama o da ne koskoca bir hiç yani hikâye anlatıyor. Ne diyelim Allah sabır versin bizlere.

yazan Ekrem normal karşılamak gerek.
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Ussuz 2 yıl
Ön taraftan çok ucuz duruyor
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zdniz 2 yıl
1 Santimlik telefonda kamera çıkıntısının ne işi var render yapan iyiçe şaçmalamış yada motorola şaçmalamış.
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