Yeni nesil Moto X internete sızdırıldı

Motorola bilindiği üzere geçen yıl ismiyle özdeşleşen X serisi amiral gemi modellerinden vazgeçti ve Moto Z olarak yeni bir seriye başladı. Bununla birlikte firmanın bu yıl yeniden eski kahramanını sahneye çıkacağı ifade ediliyor.

Önemli Bir Yeri Var

Moto X hatırlanacağı üzere yüzde 70 oranında ABD’de üretilmesi, Qualcomm ve Motorola tarafından özel hazırlanan 8 çekirdekli işlemcisi, sürekli açık kalabilen dijital asistanı, her zaman açık AMOLED ekranı ve uzun kullanım süreleri ile dönemin en ilgi çeken akıllı telefonlarından birisi olmuştu.

Sonraki modeller standart donanımlara yer verdiği için Moto X biraz ilgiyi kaybetmişti. Lenovo satın alımından sonra ise Moto Z amiral gemi modelini piyasaya sürmüş ve oldukça önemli satış rakamlarına ulaşmıştı.

Sektörden gelen bilgilere göre Moto X serisi yeniden sahalara geri dönüyor. Yeni modelin 360 derecelik tasarım videoları ve görselleri internete sızdırılmış durumda. Yine Moto Z serisinden ilham almış bir tasarım ile karşı karşıyayız.

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Moto X serisinde bu kez modüler yapı kullanılmadığını görüyoruz. Muhtemelen modüler yapı sadece Moto Z serisine özel olarak kalacak. Moto X serisinde ise microUSB bağlantısı ve 3.5mm kulaklık girişinin korunduğu ifade ediliyor. Yani biraz daha gelenekçi bir yapı söz konusu.

Moto X 2017 serisinde orta seviyeye dönük bir donanım konfigürasyonunun olacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan fiyat konusunda da Moto Z serisinden aşağıda olacak. Ekran boyutunun da 5.2 inç seviyesinde olacağı ifade ediliyor. Yeni Moto X serisi için en yakın ihtimal MWC 2017 fuarı.