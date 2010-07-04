Nvidia: GeForce GTX 460, hız aşırtmacıların rüyası olacak

Beşinci yeni Fermi modeli olarak 12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460'ın teknik detaylarına daha önceki haberlerimizde yer vermiştik. Bellek konfigürasyonuna göre 199$ ve 229$ seviyesinden lanse edilecek GeForce GTX 460'ın resmi tanıtım dökümanlarıyla birlikte rakibi AMD'de olduğu gibi Nvidia da artık hız aşırtma başarımına değiniyor.

Görme şansı yakaladığımız dökümanlara göre, GF104 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 460, hız aşırtma konusunda da iddialı olacak. Nvidia tarafından "hız aşırtmacıların rüyası" olarak tanımlanan GeForce GTX 460, resmi tanıtım prezentasyonuna göre voltaj arttırımına ihtiyaç duymadan, standart soğutucusu ile 800MHz ve üzeri hızlara çıkabilecek.

Standart olarak 675MHz'de çalışan ve 336x paralel işlem birimine sahip olan kartın, standart vGPU değeri ile 830MHz civarında çalışabileceği bir süredir konuşulmakta. Nvidia'nın hazırladığı döküman bu bilgiyi doğrulurken, bir miktar voltaj arttırımı ile kartın 900MHz'in üzerine çıkarak GeForce GTX 470'e yakın performans sergileyeceği öne sürülüyor.