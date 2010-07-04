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Nvidia: GeForce GTX 460, hız aşırtmacıların rüyası olacak

8 yıl
18,7b
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44
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Beşinci yeni Fermi modeli olarak 12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460'ın teknik detaylarına daha önceki haberlerimizde yer vermiştik. Bellek konfigürasyonuna göre 199$ ve 229$ seviyesinden lanse edilecek GeForce GTX 460'ın resmi tanıtım dökümanlarıyla birlikte rakibi AMD'de olduğu gibi Nvidia da artık hız aşırtma başarımına değiniyor.

Görme şansı yakaladığımız dökümanlara göre, GF104 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 460, hız aşırtma konusunda da iddialı olacak. Nvidia tarafından "hız aşırtmacıların rüyası" olarak tanımlanan GeForce GTX 460, resmi tanıtım prezentasyonuna göre voltaj arttırımına ihtiyaç duymadan, standart soğutucusu ile 800MHz ve üzeri hızlara çıkabilecek.

Standart olarak 675MHz'de çalışan ve 336x paralel işlem birimine sahip olan kartın, standart vGPU değeri ile 830MHz civarında çalışabileceği bir süredir konuşulmakta. Nvidia'nın hazırladığı döküman bu bilgiyi doğrulurken, bir miktar voltaj arttırımı ile kartın 900MHz'in üzerine çıkarak GeForce GTX 470'e yakın performans sergileyeceği öne sürülüyor.


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blackhbosss 8 yıl
aşırı cok pahalı
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demircibu 8 yıl
8800gt gibi fiyatı olursa ve başarımda etkiyide yaparsa aynı o dönemde olduğu gibi efsaneleşir gelen 2partide yok satar
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M@U 8 yıl
Açıkcası bazı arkadaşlar kartı görmeden eleştiriyorlar ancak bu kartın üst seviye Fermi'lerden daha başarılı olacağına inanmaya başladım şahsen. Daha GF100 piyasaya çıkmadan önce GF104 esas bomba olacak gibi haberler geliyordu ve bu gpu'nun çift gpu'lu kartlar için tasarlandığı söyleniyordu. Mevcut Fermi mimarisinde zaten GF100 ile çift gpu'lu bir kart yapmak imkansız gibi bir şey. Ancak çok iyi bir revizyondan geçmiş, belli bölümleri kırpılmış fakat yine de mevcut! oyunlarda iyi performans veren bir gpu ile çift gpu'lu bir kart yapılabilecektir. GF104 ise gelen bilgilere göre bu özellikleri sağlayabileceğe benziyor. Gerçi kartları görmeden yorum yapamayız ancak daha verimli bir gpu'nun yapıldığını düşünüyoum şahsen. Yoksa gtx465 ile devam eden kötü gidişat hız kazanmış olur Nvidia açısından.
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vidoko 8 yıl
oc konusunda bu fan yterlimi ::??
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hapocod 8 yıl

vidoko

oc konusunda bu fan yterlimi ::??

değil
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Virinom 8 yıl
Evet bu nvidia nın çıkardığı en iyi f/p oranı sunan kartlardan biri özellikle oc yapıldığında.Bunun haricinde bu kart gibi oc potansiyeli ve f/p oranı en iyi olan kart bnmde şuan sahip olduğum gf96 gpu sunu kullanan 9600 gso modelidir.normal hızı 650 mhz olan gpu ya voltaj vermeden rahatlıkla 800 mhz de stabil çalışıyordu fakat çoğu kartta olduğu gibi bellekler takoz çıkınca :D pek te ün kazanamadı ama GTX460 ta gpu kadar belleklerde çok iyi performans vercekmiş gibi duruor.
Sanırım sıradki kartım bu olacak.
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mav1li 8 yıl
Tr fiyatı 450tl civarında olacak kart için başarımı düşük olacak. Yüksek hızaşırtma olacakmış fakat güç tüketimi de çok artar. Güç kaynağı masrafı çıkartması olasılık dahilinde...

Toplam maliyet/performansta (kart+g.k.+elektrik) 5850 daha avantajlı duruyor.
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heatblast 8 yıl
gtx460'ı 1000 mhz'ye çıkarırsan %50 daha iyi performans verir birde bellekler ne kadar o.c oluyor o belli değil 192 bit olan modelin sade bellekleri %30 felan o.c olursa 256 bit olan modele yakın performans verir yada farkı kapatır kaliteli bir soğutucu olan modellerde gpu hızı 1ghz yapılabilir
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mimiron 8 yıl
Oyuncular için yaptığımız en iyi kart.
Hız aşırtmacıların rüyası olacak.
Güç tüketimi 150W altında.
Arada bulaşık yıkadığı görüldü.

Şaka bir yana Nvidia ya cidden adam gibi bir ekran kartı çıkardı ya da sanıldığından daha fazla ihtiyacı var mainstream serisini sattırmaya.
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Man From Atlantis 8 yıl
kartın görünmünde değilim tabi ki.. intelin stock soğutucusuna 2 ısı borusu takılmış o kadar..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


soğutucunun büyüklüğünü pcbye çizilen izdüşüm çizgilerinden görebilirsiniz..
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tarkancek 8 yıl
buda demek oluyor kii piyasaya firmalar yüksek overcolocklu gtx 460lar sürecek olmalarııı:))
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Man From Atlantis 8 yıl
soğutucusu hayal kırıklığı, gigbayte-msi özel tasarımları iyi olabilir..
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hapocod 8 yıl
son kullanıcı kasanın içinde yapacak oc yi
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