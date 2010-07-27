Nvidia, NASDAQ-100 endeksinde yılın en kötü performansını sergiledi

Nasdaq Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Amerika merkezli ve yabancı en büyük 100 şirketin yer aldığı, NASDAQ-100 endeksi, donanım, yazılım, iletişim ve biyoteknoloji gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren yüksek teknoloji firmalarının, pazar performanslarını yansıtıyor. Uluslararası yatırımcıların ve aracı kurumların yakın takibinde olan NASDAQ-100 endeksi, biz donanım tutkunları için de önem taşıyor zira burada sergilenen finansal sonuçlar, ürünlerini kullandığımız teknoloji firmalarının (Apple, Intel ve Nvidia ve daha pek çoğu) gelecek planlarını şekillendirebiliyor. NASDAQ-100 endeksiyle ilgili belli aralıklarla çeşitli analizler yayınlayan Bloomberg BusinessWeek dergisindeki yeni bir habere göre Nvidia, yılın başlangıcından bu yana endeksteki en kötü performansa imza attı ve hisse değeri %44 eridi.

Nvidia'nın sergilediği "kötü" borsa performansında, şirket için yolunda gitmeyen bazı operasyonların etkisi büyük. Ana işi yüksek performanslı grafik işlem yongaları geliştirmek olan Nvidia'da, şirketin kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, "Dünyanın büyük bir kısmı, Nvidia'yı görsel işlem pazarının lideri olarak kabul ediyor." dese bile, bu açıklama, kötü giden borsa performansı karşısında firmanın hissedarlarını her zaman mutlu etmeye yetmiyor. AMD'nin ATi'yi satın alması ve Intel'in harici ekran kartları için kendi grafik çipini geliştireceğini açıklaması, kuşkuz Nvidia'da da dengelerin değişmesi ve yeni stratejilerin geliştirilmesine sebebiyet verdi. Ancak yakın geçmişte firmanın, çekirdek işi olan GPU üretimiyle ilgili bazı sorunlar yaşaması ve özellikle mobil GPU'larda bazı üretim hatalarının bulunması, firmaya pahalıya mal oldu.

DirectX 11 destekli ekran kartlarının rekabette geç kalması ve rakip AMD'nin milyonlarca GPU satarak tüm segmentlerde DirectX 11 çözüm sunması da Nvidia'nın borsa performansını etkileyen parametreler arasında yer alıyor. GPU tarafındaki gelişmelere ek olarak Nvidia'nın durumunu olumsuz etkileyen bir diğer gelişme ise çipset bölümünün zora girmesi. AMD ve Intel'in çeşitli gerekçelerle Nvidia yongasetlerini devre dışı bırakması ve Intel ile yaşanan hukuk mücadelesi Nvidia'nın pazar performansını etkileyen nedenler arasında gösteriliyor. Bir dönem firmanın en kârlı operasyonlarından biri olan yongaseti çalışmalarının askıya alınması, Atom 2 işlemcilerinde entegre grafik kullananmaya başlayan Intel'in, ION platformunu hukuki olarak devre dışı bırakması ve Tegra tabanlı cihazların sürekli ertelenmesi de Nvidia hissedarlarını mutlu etmedi.

Büyük umutlar bağlanarak, ciddi bir yatırım bütçesiyle geliştirilen Tegra 2'nin, kağıt üzerindeki güçlü özelliklerine rağmen henüz yaygınlaşmaması yatırımcıları üzerken, aynı Tegra 2 için çıkmasıyla birlikte firmanın finansal yapısına ciddi katkı sağlayacağı yönünde görüşler de var. Qualcomm Snapdragon ve Texas Instruments OMAP gibi yongada sistem çözümlerine rakip olarak geliştirilen Tegra platformu, şimdiye kadar yaygınlaşma ihtimali olan iki ürün de kullanıldı. Her ikisi de Microsoft çözümü olan bu ürünlerden Zune medya oynatıcısı görece başarı elde ederken, KIN serisi telefonlar ise daha ikinci ayı dolmadan iptal edildi ve bunun Microsoft'a maliyeti, 250 milyon dolar civarında oldu. Öte yandan Nvidia, Tegra 2 platformunun Android işletim sistemiyle birlikte tablet bilgisayarlar için ideal çözüm olacağı yönündeki iddialarını ise her fırsatta dile getirmekte.

Kötü borsa performansına rağmen, Nvidia'nın gelecekte daha güçlü olacağı yönünde yorumlar da yok değil. Fermi mimarisi ile son dönemin en büyük ilerleme hamlesini gerçekleştirdiğini belirten Nvidia, GeForce GTX 460 ile başlayan fiyat/performans odaklı ürün dalgasının, satışları ciddi derecede arttıracağını düşünüyor. Raymond James analisti Hans Mosesmann, Nvidia için daha parlak günlerin yakında olduğunu, henüz tam satış rakamları açıklanmasa da yeni çıkan GeForce GTX 460 modelinin şimdiden pek çok elektronik ticaret sitesinde en çok satanlar arasına girdiğini söylüyor. Bazı analistlerse, Nvidia yeniden oyuncuların ilk tercihi olmayı başarsa bile, yatırımcıların ticari faaliyetlerde ilerleme beklediğini söylüyorlar. Nvidia ise ana işi olan ekran kartı pazarına ek olarak mobil ve süper-bilgisayar alanlarında büyümeyi planlıyor.

http://www.businessweek.com/magazine/content/10_31/b4189038912848.htm