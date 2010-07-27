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Nvidia, NASDAQ-100 endeksinde yılın en kötü performansını sergiledi

Nvidia, NASDAQ-100 endeksinde yılın en kötü performansına imza attı. Hisseler sene başından bu yana %44 değer kaybetti.
8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nasdaq Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Amerika merkezli ve yabancı en büyük 100 şirketin yer aldığı, NASDAQ-100 endeksi, donanım, yazılım, iletişim ve biyoteknoloji gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren yüksek teknoloji firmalarının, pazar performanslarını yansıtıyor. Uluslararası yatırımcıların ve aracı kurumların yakın takibinde olan NASDAQ-100 endeksi, biz donanım tutkunları için de önem taşıyor zira burada sergilenen finansal sonuçlar, ürünlerini kullandığımız teknoloji firmalarının (Apple, Intel ve Nvidia ve daha pek çoğu) gelecek planlarını şekillendirebiliyor. NASDAQ-100 endeksiyle ilgili belli aralıklarla çeşitli analizler yayınlayan Bloomberg BusinessWeek dergisindeki yeni bir habere göre Nvidia, yılın başlangıcından bu yana endeksteki en kötü performansa imza attı ve hisse değeri %44 eridi.

Nvidia'nın sergilediği "kötü" borsa performansında, şirket için yolunda gitmeyen bazı operasyonların etkisi büyük. Ana işi yüksek performanslı grafik işlem yongaları geliştirmek olan Nvidia'da, şirketin kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, "Dünyanın büyük bir kısmı, Nvidia'yı görsel işlem pazarının lideri olarak kabul ediyor." dese bile, bu açıklama, kötü giden borsa performansı karşısında firmanın hissedarlarını her zaman mutlu etmeye yetmiyor. AMD'nin ATi'yi satın alması ve Intel'in harici ekran kartları için kendi grafik çipini geliştireceğini açıklaması, kuşkuz Nvidia'da da dengelerin değişmesi ve yeni stratejilerin geliştirilmesine sebebiyet verdi. Ancak yakın geçmişte firmanın, çekirdek işi olan GPU üretimiyle ilgili bazı sorunlar yaşaması ve özellikle mobil GPU'larda bazı üretim hatalarının bulunması, firmaya pahalıya mal oldu.

DirectX 11 destekli ekran kartlarının rekabette geç kalması ve rakip AMD'nin milyonlarca GPU satarak tüm segmentlerde DirectX 11 çözüm sunması da Nvidia'nın borsa performansını etkileyen parametreler arasında yer alıyor. GPU tarafındaki gelişmelere ek olarak Nvidia'nın durumunu olumsuz etkileyen bir diğer gelişme ise çipset bölümünün zora girmesi. AMD ve Intel'in çeşitli gerekçelerle Nvidia yongasetlerini devre dışı bırakması ve Intel ile yaşanan hukuk mücadelesi Nvidia'nın pazar performansını etkileyen nedenler arasında gösteriliyor. Bir dönem firmanın en kârlı operasyonlarından biri olan yongaseti çalışmalarının askıya alınması, Atom 2 işlemcilerinde entegre grafik kullananmaya başlayan Intel'in, ION platformunu hukuki olarak devre dışı bırakması ve Tegra tabanlı cihazların sürekli ertelenmesi de Nvidia hissedarlarını mutlu etmedi.

Büyük umutlar bağlanarak, ciddi bir yatırım bütçesiyle geliştirilen Tegra 2'nin, kağıt üzerindeki güçlü özelliklerine rağmen henüz yaygınlaşmaması yatırımcıları üzerken, aynı Tegra 2 için çıkmasıyla birlikte firmanın finansal yapısına ciddi katkı sağlayacağı yönünde görüşler de var. Qualcomm Snapdragon ve Texas Instruments OMAP gibi yongada sistem çözümlerine rakip olarak geliştirilen Tegra platformu, şimdiye kadar yaygınlaşma ihtimali olan iki ürün de kullanıldı. Her ikisi de Microsoft çözümü olan bu ürünlerden Zune medya oynatıcısı görece başarı elde ederken, KIN serisi telefonlar ise daha ikinci ayı dolmadan iptal edildi ve bunun Microsoft'a maliyeti, 250 milyon dolar civarında oldu. Öte yandan Nvidia, Tegra 2 platformunun Android işletim sistemiyle birlikte tablet bilgisayarlar için ideal çözüm olacağı yönündeki iddialarını ise her fırsatta dile getirmekte.

Kötü borsa performansına rağmen, Nvidia'nın gelecekte daha güçlü olacağı yönünde yorumlar da yok değil. Fermi mimarisi ile son dönemin en büyük ilerleme hamlesini gerçekleştirdiğini belirten Nvidia, GeForce GTX 460 ile başlayan fiyat/performans odaklı ürün dalgasının, satışları ciddi derecede arttıracağını düşünüyor. Raymond James analisti Hans Mosesmann, Nvidia için daha parlak günlerin yakında olduğunu, henüz tam satış rakamları açıklanmasa da yeni çıkan GeForce GTX 460 modelinin şimdiden pek çok elektronik ticaret sitesinde en çok satanlar arasına girdiğini söylüyor. Bazı analistlerse, Nvidia yeniden oyuncuların ilk tercihi olmayı başarsa bile, yatırımcıların ticari faaliyetlerde ilerleme beklediğini söylüyorlar. Nvidia ise ana işi olan ekran kartı pazarına ek olarak mobil ve süper-bilgisayar alanlarında büyümeyi planlıyor.


http://www.businessweek.com/magazine/content/10_31/b4189038912848.htm Yorum Yaz
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IgorStravinsky 8 yıl
Yanlız bu olay tamamen finansa giriyo. GPU olayı değil yani ondan dikkatli konuşmak lazım.
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promilius 8 yıl

Tolga*

Yanlız bu olay tamamen finansa giriyo. GPU olayı değil yani ondan dikkatli konuşmak lazım.


@ Tolga* Ben de tam onu anlatmak istiyordum zaten. Ama adamlar gtx480 90 derecede çalışıyor diye koca firma güme gidecek sandılar. Sırf bu örnekten bile küçük bütçeli yatırımcıların kararlarının ne kadar kolay manipule edilebileceğini görmüşsünüzdür.
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UzmaN345 8 yıl
Firma iykide patlamadı %44 borsada gerileme çok köklü firmaları bile iflas ettirir ama kendi eettti kendi buldu atiyi geçicem diye tepindi durdu geçemedide ati gibi yapsaydı geçemiyorsan bile iyi performans iyi fiyat etiketi ile satsaydı bukadar kayıp yaşamazdı daha yeni akıllandı GTX460 la ama oda biraz geç oldu bence GTX480 sonra hemen GTX460 sürseydi belki %15-20 daha az kaybı olabilirdi ati aldı basını gidiyor 6000 serisi bakalım ne getiricek nvidia ise üst segmette cpu yenilemeli çok kısa sure içersinde cunku 6000 serisindede orta geçmente ati öne geçerse yav hallerine xd ama bu saat sonra dx 11 alan alndı bence çok ciddi satış rekorları artık yaşanmaz 5850 gerçekten ust seviyede fiyat performnasta çok başarılı nividia GTX460 kendi desteklegi oyunlarda öne geçiyor tabi şunuda kabul etmek lazım destekledigi oyunlarda bir hayli fazla amma ati ise DX9 nividiayı geçiyor bu kartın nekadar başarılı oldugunun bir göstergesi çunkü oyunların yarısından çogu hala dx 9 destekli uzun lafın kısası nividia DX 11 çok kötu cuvalladı ama hala bazı kişiler bu hala kabul etmemektedirler ama görunen köy kulavuz istemez d
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promilius 8 yıl
@sahafiec ben su anki durum icin konusuyorum, bir kere daha okursan anlayacaksin.

hisseleri dip yapmis mis gibi ileri teknoloji ureten bir sirket var. yilin ikinci yarisi icin de rekabetci urunler piyasaya surmus. bu seviyeden nvidia'ya yatirim yapan yil sonu kazancli cikar diyorum.

buraya kadar zarara ugrayan hissedar icin tek bir kelime etmedim. yazdiklarimi bastan oku bence.


işbu mesajın yazıldığı 28 temmuz tarihinde 10,13'ten 100bin papeliyle nvidia hissesi alan yatırımcımız an itibariyle yüzde 90 küsür getiri sağlamış beş ayda gelen doksabin küsür papeliyle mis gibi tatile çıkmıştır.

google.com/...

28 temmuz: 10,13
7 ocak: 19,58

önümüzdeki günlerde tegra 2'li tablet satışlarıyla nereleri görür bilinmez.

bu da böyle bir anımdır.
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Momo-Oz 8 yıl
Nvidia hiç batarmı ya :D adamlar %100 zarar etse yine çalışır yine başarırlar adamlar yıllardır bu işi yapıyo sonuçta biraz mantıklı düşünün
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napolyon94 8 yıl
İntel harici ekran kartlarınA n zmn ckrck
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selmes 8 yıl
Son dönemde genel kullanıcı kitlesini düşünmeden, sürekli bi önceki nesilden daha fazla güç tüketen, daha pahalı ekran kartlarıyla karşımıza çıkıyordu nvidia.
Kimi savunan arkadaşlar yok physx yok cuda yazılım vs.. diyip firmayı destekliyordu.Ama bugün baktığımızda o şahşalı amerikan arabalarını üreten firmalar bile batmanın eşiğine geldikten sonra daha az benzin tüketen ekonomik modelli arabalar üretmeye başladılar bilen bilir.
Nvidia önce mantıklı güç tüketen az ısınan kartlar tasarlasın.Kimse oyun oynamak için kasasında canavar beslemek zorunda değil.Böle giderse matrox gibi özel iş kartları yapan bi firma olucak.(yani biz oyuncular için yok olucak :)
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alito 8 yıl
nvidia da yan bastı desene
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saitcam 8 yıl
NVIDIA yeterince stratejik davranamadı, yazık oldu. Gidişat böyle olursa Nvidia yı bir tek şirket kurtarabilir: IBM değil, MICROSOFT.
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yc#1 8 yıl
Şayet kan kaybı durdurulamazsa hissedarlar kelle ieteyeceklerdir.
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Hobar 8 yıl
nvidia nın gpuları çok büyük ve maliyetli.
ati gpu başına çok daha fazla kar ediyor.
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xense 8 yıl
valla kendi düşen ağlamaz diyorum. bence ati indirim yapıp nvidia ocağına incir ağacı ekerse daha iyi bir hamle yapmış olur. zaten rakip zorda satışlarınıda vurursa göçüppp gider nvidia zararlı cıkan biz oluruz ama gerçekte bunu gösteriyor...
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Dovahkiin 8 yıl
Nvidia batsa daha iyi olacağını sananlar var sanırım. Eğer gpu üretiminde ati tek çözüm olursa alırsınız HD 6xxx serisini 5000 dolara. Anlayan anladı...
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