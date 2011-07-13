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Nvidia Tegra 2'li Acer Iconia Tab A501, İngiltere'de satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Nvidia Tegra 2'li Acer Iconia Tab A501, İngiltere'de satışa sunuldu
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Acer'ın Android 3.0 ''Honeycomb'' işletim sistemli en yeni tableti Iconia Tab A501, Clove aracılığıyla nihayet İngiltere'de satışa sunuldu.
Vergiler dahil olmak üzere 534 Pound (~851$) fiyat etiketiyle satışına başlanan Iconia Tab A501, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 işlemci ile 1 GB DDR2 RAM'den güç alıyor; dört band GSM şebekesine ve HSPA alt yapısına destek veriyor. (Tabletle normal telefon görüşmesi yapılamamakta)
10.1-inç boyutunda ve 1200 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekrana, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilen tabletin kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebilmekte.
Tabletin göze çarpan diğer özellikleri arasında Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, HDMI portu bulunuyor.
Nvidia Tegra 2'li Acer Iconia Tab A501, İngiltere'de satışa sunuldu
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napolyon94 8 yıl
pahali yav bu tegra 2 li cihazlar bi tek garibim experin tabi var oda 2.2 :@
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sadtneverdie 8 yıl
851 dolar! delirmişler.
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