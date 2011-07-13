Nvidia Tegra 2'li Acer Iconia Tab A501, İngiltere'de satışa sunuldu

Acer'ın Android 3.0 ''Honeycomb'' işletim sistemli en yeni tableti Iconia Tab A501, Clove aracılığıyla nihayet İngiltere'de satışa sunuldu.

Vergiler dahil olmak üzere 534 Pound (~851$) fiyat etiketiyle satışına başlanan Iconia Tab A501, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 işlemci ile 1 GB DDR2 RAM'den güç alıyor; dört band GSM şebekesine ve HSPA alt yapısına destek veriyor. (Tabletle normal telefon görüşmesi yapılamamakta)

10.1-inç boyutunda ve 1200 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekrana, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilen tabletin kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebilmekte.

Tabletin göze çarpan diğer özellikleri arasında Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, HDMI portu bulunuyor.