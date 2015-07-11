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Nvidia Tegra cephesinden haberler: MediaTek'e satış iddiası, yeni ar-ge süreci ve dahası...

3 yıl
5,1b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık 10 yıldır mobil işlemci yatırımı yapan Nvidia, Tegra çözümleriyle son kullanıcı ürünlerinde istediği başarıyı yakalayamasa da, otomotiv endüstrisinde önemli işlere imza attı. Akıllı telefon kulvarında, geliştirdiği işlemcilerin yüksek termal bütçe gereksinimi ve kaynak kodların dağıtımı konusundaki sıkıntılar nedeniyle pek fazla varlık gösteremeyen Nvidia'nın son dönemdeki en önemli başarısı , Google'ın Nexus 9 tableti olmuştu.

Yol haritasında yeni modeller görünen ve özellikle 2016 ile birlikte FinFET üretim süreciyle yeniden rekabetçi olma amacı güden Nvidia için ilk dedikodu, Tegra bölümünün satışı üzerine gündeme geldi. Mobil işlemci pazarının yükselen yıldızı MediaTek'in, Tegra bölümünü satın almak için güçlü bir teklif hazırladığı iddia edilirken, paketin finansal büyüklüğü hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Nvidia'nın üç aylık yani çeyrek dönemsel gelirinin %10 civarı - yaklaşık 145 milyon dolar yapıyor - Tegra biriminden geldiği için, değerleme noktasında milyar dolarlık bir tekliften bahsediyor olabiliriz. MediaTek'in bu hamlesinin arkasında yatan temel istek, geç kaldığı otomotiv pazarına hızlı bir giriş yaparak, güçlü bir yer edinmek.
 
Nvidia Tegra cephesinden haberler: MediaTek'e satış iddiası, yeni ar-ge süreci ve dahası...

Özellikle Volkswagen Grubu ile köklü bir işbirliği bulunan Nvidia, Tegra çözümleriyle hem Lamborghini gibi süper spor otomobillerde hem de Golf gibi daha geniş kitlelere hitap eden modellerde kendisine yer buluyor. Ayrıca bir başka büyük Alman üretici BMW de gerek kendi markası gerekse de iştiraki olan Mini Cooper da, araç içi bilgi-eğlence sistemlerinin donanımsal altyapısını Nvidia'nın Tegra platformuna teslim etmiş durumda. Yüksek teknoloji otomobillerin başarılı temsilcisi Tesla da yine Nvidia ile ilerleyen üreticiler arasında. Akıllı telefon dünyasından farklı olarak test ve kontrol sürecinin katı kurallara tabi olduğu, sertifikasyon sürecinin uzun bir süreç gerektirdiği otomotiv endüstrisine sağlam yatırımlar yapan Nvidia, pazarın daha eski oyuncularından Freescale gibi firmalara kök söktürmeyi başararak, önemli işbirlikleriyle yerini sağlam aldı. Uzun vadede, Nvidia'nın en güçlü rakibinin Intel olması beklenirken, büyüme potansiyeli diğer üreticileri de heyecanlandırıyor.

Olası bir MediaTek satın almasında, iki şirketin arasında karşılık lisans paylaşımı da söz konusu olabilir. %25 pazar payı ile hacim olarak dünyanın ikinci büyük üreticisi olan MediaTek, bu yılı 800 milyon çip satarak tamamlamayı planlıyor. Tegra serisinin grafik bölümü için GeForce GPU'larını kullanmak isteyeceğini düşündüğüm şirket, Nvidia'nın grafik teknolojilerinden elde ettiği geliri de katlayabilir. Kesin olan, böylesi bir anlaşma ile eğer ULV serisi GeForce GPU'lar, MediaTek'in SoC'lerinde kendisine yer bulabilirse, Tegra operasyonun sağladığı gelir akışının kat ve kat fazlası, Nvidia'nın banka hesabını dolduracaktır. MediaTek için daha önce, geliştirdiği platformlarda AMD'nin GPU teknolojilerini kullanacağı iddia edilmiş, ancak en azından bu vakte kadar somut bir gelişme yaşanmamıştı. Finansal Analist toplantısında el cihazlarına yeşil ışık yakan ve kendi özel ARM çekirdeğini sene kullanıma sunmak isteyen AMD için de MediaTek'in pazarı cezbedici olabilir.
Nvidia Tegra cephesinden haberler: MediaTek'e satış iddiası, yeni ar-ge süreci ve dahası...
 

Nvidia Tegra için ikinci önemli haber ise, ar-ge sürecine yönelik değişen strateji. Şirketin eş kurucusu ve uzun soluklu tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın açıklamalarına göre, Intel'in tik-tak metodolijisine benzer bir geliştirme sürecine adapte olunmuş durumda. Ping-Pong adı verilen yeni plan kapsamında, iki yıllık döngüler içerisinde yeni bir işlemci mimarisi ve üretim teknolojisine aynı GPU tasarımı ile geçiş ya da yepyeni bir GPU mimarisi ve üretim teknolojisine, aynı genel amaçlı çekirdek tasarımı ile geçiş planlanıyor. 2016 için anons edilen Parker kodlu yeni nesil Tegra platformu, Maxwell mimarisini kullanan mevcut GPU tasarımını kullanırken, geliştirilmiş "Denver" CPU çekirdek tasarımı ve FinFET tabanlı tamamiyle yeni üretim geometresine adapte olarak, performans/watt başarımı arttırılacak. Detaylarının, Ocak ayında CES 2016 Fuarı'nda duyurulmasını beklediğimiz Parker, en azından bir versiyonu ile yeniden telefon pazarına yönelen bir çözüm olarak ta çıkabilir karşımıza.

Ortak silikon kullanımı, akıllı telefon pazarında üreticilerin giderek uzaklaştığı bir yaklaşık. Fark yaratmanın her geçen gün zorlaştığı, değişimin çok hızlı yaşandığı mobil pazarda özelleştirilmiş platform tasarımları gelecek vaad eden seçenek olarak görülüyor. Pazarın en büyük oyuncularından Apple, Huawei ve Samsung kendi çiplerini kullanırken, Xiaomi'nin de benzer gayretleri olduğu biliniyor. Geriye kalan kesimse Qualcomm ve MediaTek'e bel bağlamış durumda. Üst segmentte Qualcomm'un yaşadığı Thermal Throttling problemleri, MediaTek'in ise marka imajı ve kaynak kod sıkıntısına bağlı olarak yazılım güncellemesi tarafında üreticilerin işini zorlaştırması, en azından "premium" cihaz sınıfındaki varlığını zora sokarak, fiyat odaklı ürün sınıfını gündeme getiriyor. Muhtemelen 10 çekirdekli Helio X20 ile üst segmentte daha fazla yer edinecek olsa da, MediaTek'in özellikle yazılım ekosistemine daha fazla destek olması ve marka bilinirliği yatırımlarına hız vermesi gerekiyor.


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darkest earth 3 yıl en beğenilen Reanimate
Reanimate
Nvidia ya kimse artık para akıtmaz sattığı tegra 3 lerden sonra.

Sen çok mazide kalmışsın dostum ya
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There goes your life 3 yıl
Volkswagen. lol
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Pathetic Dragon 3 yıl
moonquad
Piyasanın en iyi mobil işlemcisi yapan firmalar bellidir. 1.Nvidia 2.Qualcom 3.MediaTek 4.Intel 5.Exynos Burda kimse nvidia bok atmasın adamlar mobil de 2006 yılında bir laf söylemişti yakında mobil platformlar xbox 360 ve ps3 geçecekler diye şuan bakıyorumki gerçekten geçmeye başladılar bir mobil oyun bir ps3 kadar güçlü durumda hatta tegra x çok güçlü bir işlemci onun için atıp atıp tutmayın.

Exynos Qualcomm'dan daha iyi yalnız.Özellikle çoklu çekirdek kullanımında bindiriyor hem Apple'a hem Qualcomm kullanan telefonlara.
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tropik17 3 yıl
Tabletim Nvidia gayet memnunum. Nedir bu donanımhaber'in Tegra düşmanlığı çözemedim. İmkanınız varsa Amerika'dan getirtin. Taş gibi alet.
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moonquad 3 yıl
Piyasanın en iyi mobil işlemcisi yapan firmalar bellidir.

1.Nvidia
2.Qualcom
3.MediaTek
4.Intel
5.Exynos

Burda kimse nvidia bok atmasın adamlar mobil de 2006 yılında bir laf söylemişti yakında mobil platformlar xbox 360 ve ps3 geçecekler diye şuan bakıyorumki gerçekten geçmeye başladılar bir mobil oyun bir ps3 kadar güçlü durumda hatta tegra x çok güçlü bir işlemci onun için atıp atıp tutmayın.
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DH Misafiri 3 yıl
mediatek nvidia gibi dünyanın en büyük gpu üreticisi ile ortaklık veya mobil gpu bölümünde bir satın almaya giderse kolay kolay durdurabileceğini sanmıyorum mobil işlemci pazarında liderliğe bile oynar böyle birşey olursa mediatek işlemcili cihazlar gözü kapalı alınabilir
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DH Misafiri 3 yıl
nvidia!yı x86 üretiminde görmek isteriz. eminim ki intel ve amd yi kısa sürede bitirir.
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Reanimate 3 yıl
Otomobil sektorunde karmasik elektronik sistemler kullanmazlar mercedesin ne kadar cani yandi ilk elektronik sistemlere gectiginde tamiri zor yatirimi pahali yazilim firmalari degiller basit islerini gorucek islemcileri tercih ederler.bu anlasma 10 sene sonra ancak hayata gecer o zamana kadar daha iyi alternatif cikarki bu tegra mobil piyasaya attigi kazikla qniliyor
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umut_baris 3 yıl Reanimate
Reanimate
Otomobil sektorunde karmasik elektronik sistemler kullanmazlar mercedesin ne kadar cani yandi ilk elektronik sistemlere gectiginde tamiri zor yatirimi pahali yazilim firmalari degiller basit islerini gorucek islemcileri tercih ederler.bu anlasma 10 sene sonra ancak hayata gecer o zamana kadar daha iyi alternatif cikarki bu tegra mobil piyasaya attigi kazikla qniliyor

+1
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interwap 3 yıl
Haberdeki metinde Türkçe karakter problemi var. Türkçe karakterlerle diğerleri aynı yazı tipi değil gibi.
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1BilimAdamı 3 yıl
Nvidia ve mediatek işbirliği pek mantıklı değil.
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turbo-powwer 3 yıl
Haberler çıkalı 10 gün kadar oldu zaten , Mediatek GPU alnında geride rakiplerine karşı , NVIDIA gibi GPU da Dünyanın en iyisi olan bir firmayla ortaklık kurmaları yararlarına olacaktır
Yani satış değilde GPU için ortaklık olacaktır


Zamanla göreceğiz neler olacağını şimdilik kesin bir şey yok
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canguler917 3 yıl
haberde amd nin özelleştirilmiş çekirdeğinden bahsedilmiş.anlaşılan amd mobil pazara girmeye çalışacak.daha öncede amd platformlu bir tablet çıktığını hatırlıyorum.bence amd nvidia dan daha başarılı olur mobil pazarda.çünkü konsollarda gördüğümüz gibi partnerlerle çalışma ve fiyat anlamında iyi bir politikası var
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Reanimate 3 yıl
Nvidia ya kimse artık para akıtmaz sattığı tegra 3 lerden sonra.
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simbolmina 3 yıl Reanimate
Reanimate
Nvidia ya kimse artık para akıtmaz sattığı tegra 3 lerden sonra.

Haberi okumadin sanırım. Otomobil ve işlemcilerinden bahsediliyor.
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darkest earth 3 yıl Reanimate
Reanimate
Nvidia ya kimse artık para akıtmaz sattığı tegra 3 lerden sonra.

Sen çok mazide kalmışsın dostum ya
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EXcom_Zkko 3 yıl Reanimate
Reanimate

Nvidia ya kimse artık para akıtmaz sattığı tegra 3 lerden sonra.

Arkadaş haklı. Tegra'lı cihaz demek ısınma demek, yazılım desteğinin zayıflığı demek. En yaygın olduğu Tegra 2 dönemi bile Android 3'e referans platform olması sayesinde oluşan bir durumdu. sonradan NEON komut setini koymaması, pil tüketimi, ısınma vs konulardan ötürü forumlarda millet ateş püskürüyordu.

Var mı son dönemde Tegra kullanan ele gelir bir cep telefonu yahut tablet?

Hem piyasadaki en küçük işlemcileri tasarla, hem de bunlar cayır cayır yansın. Ekran kartı yapmaya benzemiyor demek bu işler.
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