Nvidia Tegra cephesinden haberler: MediaTek'e satış iddiası, yeni ar-ge süreci ve dahası...

Yakla şı k 10 y ı ld ı r mobil i ş lemci yat ı r ı m ı yapan Nvidia, Tegra çözümleriyle son kullan ı c ı ürünlerinde istedi ğ i ba ş ar ı y ı yakalayamasa da, otomotiv endüstrisinde önemli i ş lere imza att ı . Ak ı ll ı telefon kulvar ı nda, geli ş tirdi ğ i i ş lemcilerin yüksek termal bütçe gereksinimi ve kaynak kodlar ı n da ğı t ı m ı konusundaki s ı k ı nt ı lar nedeniyle pek fazla varl ı k gösteremeyen Nvidia'n ı n son dönemdeki en önemli ba ş ar ı s ı , Google' ı n Nexus 9 tableti olmu ş tu.

Yol haritas ı nda yeni modeller görünen ve özellikle 2016 ile birlikte FinFET üretim süreciyle yeniden rekabetçi olma amac ı güden Nvidia için ilk dedikodu, Tegra bölümünün sat ışı üzerine gündeme geldi. Mobil i ş lemci pazar ı n ı n yükselen y ı ld ı z ı MediaTek'in, Tegra bölümünü sat ı n almak için güçlü bir teklif haz ı rlad ığı iddia edilirken, paketin finansal büyüklü ğ ü hakk ı nda net bir bilgi bulunmuyor. Nvidia'n ı n üç ayl ı k yani çeyrek dönemsel gelirinin %10 civar ı - yakla şı k 145 milyon dolar yap ı yor - Tegra biriminden geldi ğ i için, de ğ erleme noktas ı nda milyar dolarl ı k bir tekliften bahsediyor olabiliriz. MediaTek'in bu hamlesinin arkas ı nda yatan temel istek, geç kald ığı otomotiv pazar ı na h ı zl ı bir giri ş yaparak, güçlü bir yer edinmek.

Özellikle Volkswagen Grubu ile köklü bir i ş birli ğ i bulunan Nvidia, Tegra çözümleriyle hem Lamborghini gibi süper spor otomobillerde hem de Golf gibi daha geni ş kitlelere hitap eden modellerde kendisine yer buluyor. Ayr ı ca bir ba ş ka büyük Alman üretici BMW de gerek kendi markas ı gerekse de i ş tiraki olan Mini Cooper da, araç içi bilgi-e ğ lence sistemlerinin donan ı msal altyap ı s ı n ı Nvidia'n ı n Tegra platformuna teslim etmi ş durumda. Yüksek teknoloji otomobillerin ba ş ar ı l ı temsilcisi Tesla da yine Nvidia ile ilerleyen üreticiler aras ı nda. Ak ı ll ı telefon dünyas ı ndan farkl ı olarak test ve kontrol sürecinin kat ı kurallara tabi oldu ğ u, sertifikasyon sürecinin uzun bir süreç gerektirdi ğ i otomotiv endüstrisine sa ğ lam yat ı r ı mlar yapan Nvidia, pazar ı n daha eski oyuncular ı ndan Freescale gibi firmalara kök söktürmeyi ba ş ararak, önemli i ş birlikleriyle yerini sa ğ lam ald ı . Uzun vadede, Nvidia'n ı n en güçlü rakibinin Intel olmas ı beklenirken, büyüme potansiyeli di ğ er üreticileri de heyecanland ı r ı yor.

Olas ı bir MediaTek sat ı n almas ı nda, iki ş irketin aras ı nda kar şı l ı k lisans payla şı m ı da söz konusu olabilir. %25 pazar pay ı ile hacim olarak dünyan ı n ikinci büyük üreticisi olan MediaTek, bu y ı l ı 800 milyon çip satarak tamamlamay ı planl ı yor. Tegra serisinin grafik bölümü için GeForce GPU'lar ı n ı kullanmak isteyece ğ ini dü ş ündü ğ üm ş irket, Nvidia'n ı n grafik teknolojilerinden elde etti ğ i geliri de katlayabilir. Kesin olan, böylesi bir anla ş ma ile e ğ er ULV serisi GeForce GPU'lar, MediaTek'in SoC'lerinde kendisine yer bulabilirse, Tegra operasyonun sa ğ lad ığı gelir ak ışı n ı n kat ve kat fazlas ı , Nvidia'n ı n banka hesab ı n ı dolduracakt ı r. MediaTek için daha önce, geli ş tirdi ğ i platformlarda AMD'nin GPU teknolojilerini kullanaca ğı iddia edilmi ş , ancak en az ı ndan bu vakte kadar somut bir geli ş me ya ş anmam ış t ı . Finansal Analist toplant ı s ı nda el cihazlar ı na ye ş il ışı k yakan ve kendi özel ARM çekirde ğ ini sene kullan ı ma sunmak isteyen AMD için de MediaTek'in pazar ı cezbedici olabilir.

Nvidia Tegra için ikinci önemli haber ise, ar-ge sürecine yönelik de ğ i ş en strateji. Ş irketin e ş kurucusu ve uzun soluklu tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang' ı n aç ı klamalar ı na göre, Intel'in tik-tak metodolijisine benzer bir geli ş tirme sürecine adapte olunmu ş durumda. Ping-Pong ad ı verilen yeni plan kapsam ı nda, iki y ı ll ı k döngüler içerisinde yeni bir i ş lemci mimarisi ve üretim teknolojisine ayn ı GPU tasar ı m ı ile geçi ş ya da yepyeni bir GPU mimarisi ve üretim teknolojisine, ayn ı genel amaçl ı çekirdek tasar ı m ı ile geçi ş planlan ı yor. 2016 için anons edilen Parker kodlu yeni nesil Tegra platformu, Maxwell mimarisini kullanan mevcut GPU tasar ı m ı n ı kullan ı rken, geli ş tirilmi ş "Denver" CPU çekirdek tasar ı m ı ve FinFET tabanl ı tamamiyle yeni üretim geometresine adapte olarak, performans/watt ba ş ar ı m ı artt ı r ı lacak. Detaylar ı n ı n, Ocak ay ı nda CES 2016 Fuar ı 'nda duyurulmas ı n ı bekledi ğ imiz Parker, en az ı ndan bir versiyonu ile yeniden telefon pazar ı na yönelen bir çözüm olarak ta ç ı kabilir kar şı m ı za.

Ortak silikon kullan ı m ı , ak ı ll ı telefon pazar ı nda üreticilerin giderek uzakla ş t ığı bir yakla şı k. Fark yaratman ı n her geçen gün zorla ş t ığı , de ğ i ş imin çok h ı zl ı ya ş and ığı mobil pazarda özelle ş tirilmi ş platform tasar ı mlar ı gelecek vaad eden seçenek olarak görülüyor. Pazar ı n en büyük oyuncular ı ndan Apple, Huawei ve Samsung kendi çiplerini kullan ı rken, Xiaomi'nin de benzer gayretleri oldu ğ u biliniyor. Geriye kalan kesimse Qualcomm ve MediaTek'e bel ba ğ lam ış durumda. Üst segmentte Qualcomm'un ya ş ad ığı Thermal Throttling problemleri, MediaTek'in ise marka imaj ı ve kaynak kod s ı k ı nt ı s ı na ba ğ l ı olarak yaz ı l ı m güncellemesi taraf ı nda üreticilerin i ş ini zorla ş t ı rmas ı , en az ı ndan "premium" cihaz s ı n ı f ı ndaki varl ığı n ı zora sokarak, fiyat odakl ı ürün s ı n ı f ı n ı gündeme getiriyor. Muhtemelen 10 çekirdekli Helio X20 ile üst segmentte daha fazla yer edinecek olsa da, MediaTek'in özellikle yaz ı l ı m ekosistemine daha fazla destek olmas ı ve marka bilinirli ğ i yat ı r ı mlar ı na h ı z vermesi gerekiyor.