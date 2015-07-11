Nvidia Tegra cephesinden haberler: MediaTek'e satış iddiası, yeni ar-ge süreci ve dahası...

Yaklaşık 10 yıldır mobil işlemci yatırımı yapan Nvidia, Tegra çözümleriyle son kullanıcı ürünlerinde istediği başarıyı yakalayamasa da, otomotiv endüstrisinde önemli işlere imza attı. Akıllı telefon kulvarında, geliştirdiği işlemcilerin yüksek termal bütçe gereksinimi ve kaynak kodların dağıtımı konusundaki sıkıntılar nedeniyle pek fazla varlık gösteremeyen Nvidia'nın son dönemdeki en önemli başarısı , Google'ın Nexus 9 tableti olmuştu.
Özellikle Volkswagen Grubu ile köklü bir işbirliği bulunan Nvidia, Tegra çözümleriyle hem Lamborghini gibi süper spor otomobillerde hem de Golf gibi daha geniş kitlelere hitap eden modellerde kendisine yer buluyor. Ayrıca bir başka büyük Alman üretici BMW de gerek kendi markası gerekse de iştiraki olan Mini Cooper da, araç içi bilgi-eğlence sistemlerinin donanımsal altyapısını Nvidia'nın Tegra platformuna teslim etmiş durumda. Yüksek teknoloji otomobillerin başarılı temsilcisi Tesla da yine Nvidia ile ilerleyen üreticiler arasında. Akıllı telefon dünyasından farklı olarak test ve kontrol sürecinin katı kurallara tabi olduğu, sertifikasyon sürecinin uzun bir süreç gerektirdiği otomotiv endüstrisine sağlam yatırımlar yapan Nvidia, pazarın daha eski oyuncularından Freescale gibi firmalara kök söktürmeyi başararak, önemli işbirlikleriyle yerini sağlam aldı. Uzun vadede, Nvidia'nın en güçlü rakibinin Intel olması beklenirken, büyüme potansiyeli diğer üreticileri de heyecanlandırıyor.
Nvidia Tegra için ikinci önemli haber ise, ar-ge sürecine yönelik değişen strateji. Şirketin eş kurucusu ve uzun soluklu tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın açıklamalarına göre, Intel'in tik-tak metodolijisine benzer bir geliştirme sürecine adapte olunmuş durumda. Ping-Pong adı verilen yeni plan kapsamında, iki yıllık döngüler içerisinde yeni bir işlemci mimarisi ve üretim teknolojisine aynı GPU tasarımı ile geçiş ya da yepyeni bir GPU mimarisi ve üretim teknolojisine, aynı genel amaçlı çekirdek tasarımı ile geçiş planlanıyor. 2016 için anons edilen Parker kodlu yeni nesil Tegra platformu, Maxwell mimarisini kullanan mevcut GPU tasarımını kullanırken, geliştirilmiş "Denver" CPU çekirdek tasarımı ve FinFET tabanlı tamamiyle yeni üretim geometresine adapte olarak, performans/watt başarımı arttırılacak. Detaylarının, Ocak ayında CES 2016 Fuarı'nda duyurulmasını beklediğimiz Parker, en azından bir versiyonu ile yeniden telefon pazarına yönelen bir çözüm olarak ta çıkabilir karşımıza.
Ortak silikon kullanımı, akıllı telefon pazarında üreticilerin giderek uzaklaştığı bir yaklaşık. Fark yaratmanın her geçen gün zorlaştığı, değişimin çok hızlı yaşandığı mobil pazarda özelleştirilmiş platform tasarımları gelecek vaad eden seçenek olarak görülüyor. Pazarın en büyük oyuncularından Apple, Huawei ve Samsung kendi çiplerini kullanırken, Xiaomi'nin de benzer gayretleri olduğu biliniyor. Geriye kalan kesimse Qualcomm ve MediaTek'e bel bağlamış durumda. Üst segmentte Qualcomm'un yaşadığı Thermal Throttling problemleri, MediaTek'in ise marka imajı ve kaynak kod sıkıntısına bağlı olarak yazılım güncellemesi tarafında üreticilerin işini zorlaştırması, en azından "premium" cihaz sınıfındaki varlığını zora sokarak, fiyat odaklı ürün sınıfını gündeme getiriyor. Muhtemelen 10 çekirdekli Helio X20 ile üst segmentte daha fazla yer edinecek olsa da, MediaTek'in özellikle yazılım ekosistemine daha fazla destek olması ve marka bilinirliği yatırımlarına hız vermesi gerekiyor.
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