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Nvidia, GeForce GTX 465 için elini çabuk tutuyor

9 yıl
14,3b
1
49
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini geçtiğimiz ay satışa sunan Nvidia, Fermi mimarisinin üçüncü temsilcisi olan GeForce GTX 465 için hızlı hareket ediyor. Daha önceki haberlerimizde 1 Haziran'da lanse edileceğini belirttiğimiz yeni model için örnek kartlar yola çıkıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 465 için örnek kartların dağıtımına 7-10 gün içerisinde başlanacak. Bu da demek oluyor ki GeForce GTX 465 için ilk test sonuçlarının bir veya iki hafta içerisinde ortaya çıkması, özellikle Uzakdoğulu kaynaklar tarafından yayınlanması kuvvetle muhtemel.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GPU'nun güç vereceği GeForce GTX 465, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 352x paralel işlem birimiyle geleceği söylenen kart, temel tasarım olarak GTX 470'le benzer olacak.

Referans tasarımda 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3296MHz bellek saat hızlarına sahip olması beklenen GeForce GTX 465'in, ilk bilgilere göre 215 Watt TDP ile geleceği belirtiliyor. 259-299$ aralığına konumlandırılacak kartın özel tasarımlı modelleri de satışa sunulacak.


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lj94 9 yıl
diğer fermileden daha soguk ve stabil olacak kanımca.470 e parası yetmeyenler buna yönelebilir bnce.
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DH Misafiri 9 yıl
Bir de 5970 le oyna hocam sen o oyunu =)
Zengin falan da demeyin ben de bazı kolaylıklarla aldım kartı.
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CeFurkan 9 yıl

DH Misafiri

Bir de 5970 le oyna hocam sen o oyunu =)
Zengin falan da demeyin ben de bazı kolaylıklarla aldım kartı.



maksimum detayda akıcı oynadıktan sonra hiç bir farkı yok
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KANUNI61 9 yıl
başlık süperya :)))))))))))
elini cabuk tutuyormuş :))) gecenin bu saati hic güleceğim yokdu
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melyyh 9 yıl
neden 200 $ seviyesinde kart çıkarmıyor şu NV?
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gunescan 9 yıl
Kartın güzel f/p oranında olacağını düşünenlerdenim :)
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Elektroterm 9 yıl
Kartın fiyat aralığı belirlenmiş zaten 259$ - 299$ aralığında. 200$ olsa diye hayal kurmaya gerek yok.

Performans konusunu tahmin etmek zor değil, GTX470 ten düşük olacak. Çünkü GTX470 in kırpılmış hali. GPU da herhangi bir yenileme de yapılmadığına göre fazla heyecanlanmaya da gerek yok.
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hapocod 9 yıl

gunescan

Kartın güzel f/p oranında olacağını düşünenlerdenim :)

zannetmiyorum ama herkesin f/p anlayışı farklıdır neyse
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Kam1kaze 9 yıl
mobilleride aramızda görmek isteriz
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RaptorFX 9 yıl
Yorumlar çok bomba yalnız...
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Source 9 yıl
Bu kart 5830'dan biraz daha hızlı olacak herhalde ATI 5830'un fiyatını indirirse süper olur. (350-400 gibi)
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CeFurkan 9 yıl
bayagi saglam f/p karti olacagini dusunuyorum
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CrySystem 9 yıl

CeFurkan

bayagi saglam f/p karti olacagini dusunuyorum


düşünmekle yetinebilirsin
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konsoldede 9 yıl
zenginin mali zügürt ün cenesini yoruyor
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
fermini slı performansının çok daha iyi olduğunu gözönüne alırsak vede gtx265 lerin 200 dolar olmasa bile 250 dolardan piyasaya gireceğini varsayarsak 2xgtx265 bana göre çok rahat 5970 in ensesinde olabilir 500 dolara
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