Nvidia, GeForce GTX 465 için elini çabuk tutuyor

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini geçtiğimiz ay satışa sunan Nvidia, Fermi mimarisinin üçüncü temsilcisi olan GeForce GTX 465 için hızlı hareket ediyor. Daha önceki haberlerimizde 1 Haziran'da lanse edileceğini belirttiğimiz yeni model için örnek kartlar yola çıkıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 465 için örnek kartların dağıtımına 7-10 gün içerisinde başlanacak. Bu da demek oluyor ki GeForce GTX 465 için ilk test sonuçlarının bir veya iki hafta içerisinde ortaya çıkması, özellikle Uzakdoğulu kaynaklar tarafından yayınlanması kuvvetle muhtemel.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GPU'nun güç vereceği GeForce GTX 465, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 352x paralel işlem birimiyle geleceği söylenen kart, temel tasarım olarak GTX 470'le benzer olacak.

Referans tasarımda 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3296MHz bellek saat hızlarına sahip olması beklenen GeForce GTX 465'in, ilk bilgilere göre 215 Watt TDP ile geleceği belirtiliyor. 259-299$ aralığına konumlandırılacak kartın özel tasarımlı modelleri de satışa sunulacak.