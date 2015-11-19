Nvidia'dan daha ucuz Shield Tablet versiyonu





Uzun süredir mobil cihaz pazarında sesi soluğu çıkmayan Nvidia, Shield Tablet adındaki oyuncu tabletini güncelleyerek yeniden satışa sunuyor. Shield Tablet K1 adındaki tablet modeli aslında orijinalden pek farklı değil.





8 inçlik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan Shield Tablet K1, firmanın geçen yıl lanse ettiği Tegra K1 yonga setinden gücünü alıyor. Bu yongaseti Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdeğe sahip ve 2.2GHz saat hızlarını görebiliyor. Beraberinde gelen GeForce grafik birimi ise Kepler tabanlı ve 192 işlem birimine sahip. Yongaseti Unreal Engine 4, OpenGL 4.4 ve DirectX 12 standartlarına destek sunuyor.





Güncellenmiş bir ürün olmasına rağmen Nvidia'nın 64-bitlik Tegra X1 yerine 32-bitlik Tegra K1 yonga setine yer vermesi oldukça garip. Bunun dışında Nvidia Shield Tablet K1 modelinde 2GB RAM, çift ön hoparlör, 5MP çözünürlükte ön ve arka kamera, WiFi, Bluetooth, GPS, microSD yuvası, 19.75Whr batarya şeklinde özellikler mevcut.





Güncellenen özelliği hangisi diye soracak olursanız sadece işletim sistemi zira tablette Android 5.1 sürümüne yer verilmiş. Tablet üzerinde Android tabanlı 400'den fazla optimize edilmiş oyunu oynayabileceğiniz gibi GeForce GTX grafik kartına sahip PC'lerden de ekrana oyunları yansıtabiliyorsunuz. ShadowPlay ile de oyunlarınızı videoya kaydedip Twitch üzerinden yayımlayabiliyorsunuz.





Nvidia Shield Tablet K1 modeli sadece WiFi versiyonu ile piyasada olacak. 16GB kapasiteye sahip olan bu versiyonun fiyatı 199$ olarak belirlenmiş. Yani orijinal versiyondan 100$ daha ucuz olacak.





Nvidia Shield Tablet K1 oyun odaklı bir ürün olarak gösteriliyor ancak şu anki amiral gemi Android telefonların donanımları kat kat iyi ve grafikler açısından da tatmin edici. Nvidia Shield Tablet K1 tabletinin tek avantajı Tegra K1 için optimize edilen ve daha fazla detay sunabilen oyunlar olacak.

http://shield.nvidia.com/tablet/k1